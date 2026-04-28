年輕人後悔讀大學？傳統學歷或是負擔　3大原因揭露「貶值真相」

美國最新民調顯示，越來越多的年輕人認為大學學位對於他們的工作來說並非必要，甚至是一種無用的經濟負擔。



根據求職平台Indeed所進行的一項調查，針對772位美國擁有高學位的專業人士，調查不同世代對於教育價值的看法。

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結果顯示， 高達41%的千禧世代和51%的Z世代認為，後悔投入大量時間與金錢追求大學文憑 ，況且如果不是工作職位要求學位，許多人根本不會選擇讀大學。而這一比例在嬰兒潮世代中僅為20%，顯示大學學位的傳統價值正面臨挑戰，年輕世代對學歷的看法愈加現實與務實。

另一項由美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）在2023年訪問了5,203 名美國成年人的調查指出， 僅有四分之一的美國人認為，一定要有大學畢業才能找到高薪工作，更有近半數的人認為，現今學位已掉價，不如20年前來得重要 。

這些數據都明確指向同一個趨勢：

傳統大學學歷不再是職場成功的唯一保證



原因一：大學薪資優勢停滯，學費上漲、學貸債務讓Z世代喘不過氣

為何年輕人對高等教育反應冷淡？薪資變化是重要的因素之一。Indeed指出，從 1980年到2010年左右，大學畢業生的收入遠高於只擁有高中學歷的人，但近年來，雙方薪資差距最近已趨於穩定，讓大學學歷的薪資光環逐漸消退。

經濟專家指出，「大學薪資溢價」 (college wage premium）在2010年後成長趨緩是背後原因之一。

這可歸因於多項因素，例如， 大學學位飽和造成了勞資供需不平、新冠疫情影響勞動市場的不確定性以及大學學雜費通膨上漲 等問題，沉重的學生貸款債務力也對年輕世代造成巨大的經濟壓力，超過4,200萬名美國人畢業後平均須償還29,400 美元（約23萬港元）的學貸 。種種負面因素，都讓年輕世代對於高等教育的價值產生動搖，甚至如同絆腳石般阻礙職涯發展。

原因二：不再視學歷先決，企業更看重專業技能、軟實力

另一方面，雇主觀念的轉變也使得大學學歷不再吃香。許多企業像是如波音（Boeing）、沃爾瑪（Walmart）和IBM等大型公司，逐漸放寬學歷門檻，開始以「技能導向聘雇」（skills-based hiring）做為徵才標準，看重求職者的工作背景、專業認證、技能評估和推薦信等，以及是否具備溝通、團隊合作、解決問題等軟實力。

特別在科技產業中，生成式AI相關的工作是目前收入最高的職缺。自由工作者人力平台Upwork研究指出，在AI專業技能方面的人才需求出現暴發式成長，年增率高達 220%。而為了應對技能人才短缺的問題，不少企業採取技能優先而非學位資歷的策略。

原因三：大學技能過時，Z世代認為AI讓學位貶值

此外，隨著科技發展日新月異，許多在大學學到的技能也漸漸與職場脫節。 超過60%的Z 世代表示，他們相信自己即使沒有學位也能勝任目前的工作。 根據研調機構Gartner研究顯示，64%的求職者認為他們的工作技能需要不斷更新，將近一半的人表示為了保持職場競爭力，不得不去學習新技能。

人工智慧的演進，更是大大地衝擊了高等教育的價值與定位。Indeed的數據顯示， 有45%的Z世代認為，人工智慧已經讓他們的學位變得無關緊要。

毫無疑問，大學教育已不如以往具有差異化優勢。但這個問題可能會變得無關緊要，因為人工智慧革命可能會徹底顛覆高等教育。

紐約市立大學專業研究學院的奧康納博士（Arthur O’Connor）表示。

相比目前的大學教育，奧康納認為，AI導師和虛擬助理現已能提供免費或低成本、個人化、自主掌握進度等量身訂做的學習課程。為了跟上時代，大學必須徹底改革成本、學費、招生、師資配置和教學方式，鞏固大學學位的地位與價值。

儘管一張大學學位證明已經不等同就業的保證，專家建議，大學教育仍然有其重要性，AI則能視為一大助力，幫助師方培養學生的批判思維、分析能力與團隊合作精神等基本技能方面，即使AI技術不斷擴展，學生也能掌握在未來投入職場中的關鍵能力。

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