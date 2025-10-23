27歲男棄穩定工作開「粉紅三輪車」擺攤賣小食　每日營收達這個數

湖北武漢一名27歲男子張同學（化名）放棄在寧波的穩定銷售工作，毅然轉行到夜市擺攤賣麻糬。為了讓攤位更具辨識度，他特別訂製一輛粉紅色三輪攤車。



如今，他的生意越來越好，日營收突破1000元（人民幣，下同），家人也從一開始反對轉為支持，一同加入「出攤小隊」。

武漢一名27歲男子張同學（化名）放棄在寧波的穩定銷售工作，毅然轉行到夜市擺攤賣麻糬。（微博@九派新聞）

起初生意並不理想 靠口碑愈做愈旺：

據《九派新聞》報導，張同學1998年出生於湖北黃岡，2020年畢業於湖北交通職業技術學院汽車車身維修技術科。畢業後他在寧波從事汽車裝飾建材工作，月薪約8000元。雖然生活穩定，但他坦言對朝九晚五的工作缺乏熱情：

想做點自己喜歡的事，讓生活自在一點。

離職後，他在杭州灣新區的集市實地調查不同小吃攤的經營情況，最終決定賣麻糬。他報名烘焙課程學習糕點製作，一個月後購買新三輪車，自行設計車棚、噴漆與裝飾，打造出一台粉紅色「麻糬行動車」。

起初在寧波擺攤時，生意並不理想，日營收僅300元，幾乎沒有盈利。為改善狀況，他走訪杭州、寧波與武漢等地市場，最終選擇返回熟悉的武漢高校區重新出發。搬遷後，粉紅麻糬攤人氣爆棚，日營收穩定破千，家人也從不理解到全力支援。

張同學表示，回到武漢後，他花一週時間實地考察多所高校夜市，發現「學生多、氛圍活」最適合麻糬攤生存。確認地點後，他當天就租屋、隔天回寧波請貨車將設備全數運回，包括那輛吸睛的粉紅攤車。如今他主要在漢口學院與東湖學院一帶擺攤，每天早上七點備料、下午五點準時出攤，母親也從老家來幫忙。

張同學笑說：

剛開始家人很反對，覺得我衝動，上了大學怎麼還去擺攤。

但隨著營收上升、顧客口碑累積，母親親眼看到他生意興旺，才真正放心。如今兩人分工合作，他負責現場製作、互動招呼，母親則協助打包與結帳。

夜市現場，粉紅攤車總是排滿人潮。張同學攤位上擺滿芒果、紅提、芭樂與青提等新鮮水果，搭配奶酪、榴槤、抹茶與草莓等多種餡料，還能加上椰蓉、肉鬆或奧利奧碎。「口感軟糯、水果汁多」，有學生直誇「這是我吃過最特別的麻糬」。從傍晚五點開攤到晚間八點半，麻糬幾乎全數售罄。

儘管生意忙碌，張同學說製作麻糬讓他感到放鬆：

就像雞排哥說的那句話，場面我控制得住。

他希望成為「武漢麻糬哥」，不僅賣甜點，也給顧客帶來情緒價值，「讓大家吃得開心、聊得開心」。隨著生意越來越好，他也注意到市場競爭加劇，決定繼續創新產品：「未來希望能開間店，把甜品種類擴大，不只是麻糬。」

張同學笑說，擺攤不是終點，而是夢想的起點：

每一分努力，都是在為未來積累光。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】