2026年366日生日運勢排行榜出爐 6月有4個出生日期排包尾10位
一轉眼 2025 年又要過去，又是時候計劃一下 2026 年的大計劃，而日本心靈算命師網站《佔いちゃんは考えた》也再次列出明年度全部人的生日運勢排行榜~
此排名涵蓋了一整年所有人的生日，所以沒有人會被紕漏，大家都可以看看自己的運勢排名是多少。
但首先，要先了解對你來說這 2026 年的「主題」是什麼，占卜師們給每一個排名都提供了「主題年」，以讓大家了解 2026 年需要注意什麼方面。
2026年生日「主題年」含義解析和運勢排行（點擊放大瀏覽）▼▼▼
首先快速了解一下12個主題的含義：
1. 發展之年（発展の年）
開始、挑戰、播種。也是新的起點，這一年將決定你未來9年的方向。
2. 協調之年（協調の年）
挑戰、澆水、關懷。要多配合、與別人協調，不要當獨行俠，擴大自己的人際網。
3. 創造之年（創造の年）
發芽、享受、創意。展現你的想法，你所挑戰的事情很容易就有成果。
4. 安定之年（安定の年）
打地基、家族關係、除草。穩穩當當最重要，打好你的基礎，做正確的事情，今年也可能發生與家人有關的事件。
5. 變化之年（変化の年）
刺激、轉折點、快速成長。今年可能會有大變動，做任何大決定時要非常小心，今年也可能會發生很多事情，包括換工、遇到對的人、結婚等。
6. 愛情之年（愛情の年）
奉獻、自我犧牲、開花。付出愛，就會有回報，也是充滿愛，與人際關係密切相關的一年。
7. 研鑽之年（研鑽の年）
自我投資、學習、充電。儘量多讀書/學技能，多關注周遭的一切，包括健康和財務方面。這也是明年運勢最強的主題。
8. 充實之年（充実の年）
自然體、實現、收穫。至今為止所做的努力可能會有結果，是享受成果的時候。
9. 完結之年（完結の年）
死亡、巔峰、歸土。該結束的就讓它結束，今年很容易發現自己處於放棄過去的狀態，無論好壞都有可能會感到如釋重負。
10. 動搖之年（動揺の年）
失意、錯覺、情緒波動。今年的人際關係可能會不穩定，要穩住心態，不要亂想。
11. 大波瀾之年（大波亂の年）
鉅變、辛苦、曲折。準備好面臨大事發生，今年可能會一直處於動盪狀態，但善於利用機會可能反倒會獲得好結果。
12. 激盪之年（激動の年）
緊張的日子、戰鬥、大變化。今年可能會發生重大變化，改變了當下的價值觀，就算周邊的人都沒有發生大變化，但今年也有可能出現改變未來生活的轉折點。
了解了各種主題的含義後，接下來就是重頭戲，2026 年最強運勢排行榜，從第 356 名到第 1 名如下：
2026 年生日運勢排行榜
第300至356名：
300位 3月27日 創造の年
301位 12月7日 発展の年
302位 12月16日 発展の年
303位 12月25日 発展の年
304位 5月13日 完結の年
305位 5月22日 完結の年
306位 5月31日 完結の年
307位 6月3日 完結の年
308位 4月19日 変化の年
309位 9月13日 安定の年
310位 9月22日 安定の年
311位 10月3日 大波亂の年
312位 9月3日 創造の年
313位 7月14日 創造の年
314位 7月23日 創造の年
315位 10月9日 発展の年
316位 10月18日 発展の年
317位 10月27日 発展の年
318位 6月12日 完結の年
319位 6月21日 完結の年
320位 6月30日 完結の年
321位 7月2日 完結の年
322位 2月21日 変化の年
323位 3月19日 安定の年
324位 3月28日 安定の年
325位 3月10日 大波亂の年
326位 5月16日 創造の年
327位 5月25日 創造の年
328位 9月10日 発展の年
329位 9月19日 発展の年
330位 9月28日 発展の年
331位 8月15日 変化の年
332位 7月15日 安定の年
333位 7月24日 安定の年
334位 8月5日 大波亂の年
335位 11月1日 創造の年
336位 6月15日 創造の年
337位 6月24日 創造の年
338位 3月16日 発展の年
339位 3月25日 発展の年
340位 12月11日 変化の年
341位 5月17日 安定の年
342位 5月26日 安定の年
343位 5月8日 大波亂の年
344位 10月2日 創造の年
345位 7月12日 発展の年
346位 7月21日 発展の年
347位 7月30日 発展の年
348位 10月13日 変化の年
349位 6月16日 安定の年
350位 6月25日 安定の年
351位 6月7日 大波亂の年
352位 7月6日 大波亂の年
353位 3月9日 創造の年
354位 5月14日 発展の年
355位 5月23日 発展の年
356位 9月14日 変化の年
第200至299名：
200位 8月7日 愛情の年
201位 1月21日 安定の年
202位 1月30日 安定の年
203位 2月2日 安定の年
204位 1月12日 大波亂の年
205位 7月17日 激動の年
206位 2月19日 創造の年
207位 2月28日 創造の年
208位 6月8日 変化の年
209位 6月26日 変化の年
210位 7月7日 変化の年
211位 3月8日 協調の年
212位 11月8日 発展の年
213位 11月17日 発展の年
214位 11月26日 発展の年
215位 3月17日 動揺の年
216位 3月26日 動揺の年
217位 12月15日 完結の年
218位 12月24日 完結の年
219位 5月10日 愛情の年
220位 5月28日 愛情の年
221位 4月18日 安定の年
222位 4月27日 安定の年
223位 5月19日 激動の年
224位 4月9日 大波亂の年
225位 8月13日 創造の年
226位 8月22日 創造の年
227位 8月31日 創造の年
228位 1月18日 発展の年
229位 1月27日 発展の年
230位 8月3日 協調の年
231位 7月13日 動揺の年
232位 7月22日 動揺の年
233位 7月31日 動揺の年
234位 10月8日 完結の年
235位 10月17日 完結の年
236位 10月26日 完結の年
237位 11月7日 完結の年
238位 6月9日 愛情の年
239位 6月27日 愛情の年
240位 2月20日 安定の年
241位 2月29日 安定の年
242位 3月1日 安定の年
243位 2月11日 大波亂の年
244位 6月18日 激動の年
245位 3月7日 発展の年
246位 1月2日 創造の年
247位 12月9日 創造の年
248位 12月18日 創造の年
249位 12月27日 創造の年
250位 5月6日 協調の年
251位 6月5日 協調の年
252位 4月15日 発展の年
253位 4月24日 発展の年
254位 5月15日 動揺の年
255位 5月24日 動揺の年
256位 9月9日 完結の年
257位 9月18日 完結の年
258位 9月27日 完結の年
259位 8月14日 安定の年
260位 8月23日 安定の年
261位 9月4日 大波亂の年
262位 1月11日 創造の年
263位 8月2日 発展の年
264位 10月11日 創造の年
265位 10月20日 創造の年
266位 10月29日 創造の年
267位 7月4日 協調の年
268位 2月17日 発展の年
269位 2月26日 発展の年
270位 6月14日 動揺の年
271位 6月23日 動揺の年
272位 3月6日 完結の年
273位 3月15日 完結の年
274位 3月24日 完結の年
275位 11月12日 変化の年
276位 1月3日 安定の年
277位 12月10日 安定の年
278位 12月19日 安定の年
279位 12月28日 安定の年
280位 4月8日 創造の年
281位 6月4日 発展の年
282位 9月12日 創造の年
283位 9月21日 創造の年
284位 9月30日 創造の年
285位 8月11日 発展の年
286位 8月20日 発展の年
287位 8月29日 発展の年
288位 7月11日 完結の年
289位 7月20日 完結の年
290位 7月29日 完結の年
291位 8月1日 完結の年
292位 1月22日 変化の年
293位 10月12日 安定の年
294位 10月21日 安定の年
295位 10月30日 安定の年
296位 11月2日 大波亂の年
297位 2月10日 創造の年
298位 7月3日 発展の年
299位 3月18日 創造の年
第100至199名：
100位 7月27日 研鑽の年
101位 10月22日 変化の年
102位 10月31日 変化の年
103位 11月3日 変化の年
104位 2月9日 協調の年
105位 2月18日 動揺の年
106位 2月27日 動揺の年
107位 3月5日 充実の年
108位 3月14日 充実の年
109位 3月23日 充実の年
110位 11月16日 完結の年
111位 11月25日 完結の年
112位 12月6日 完結の年
113位 1月5日 愛情の年
114位 12月21日 愛情の年
115位 12月30日 愛情の年
116位 12月12日 激動の年
117位 5月11日 研鑽の年
118位 5月20日 研鑽の年
119位 5月29日 研鑽の年
120位 6月1日 研鑽の年
121位 4月6日 発展の年
122位 5月5日 発展の年
123位 9月23日 変化の年
124位 10月4日 変化の年
125位 9月2日 協調の年
126位 8月12日 動揺の年
127位 8月21日 動揺の年
128位 8月30日 動揺の年
129位 1月8日 完結の年
130位 1月17日 完結の年
131位 1月26日 完結の年
132位 7月10日 充実の年
133位 7月19日 充実の年
134位 7月28日 充実の年
135位 10月23日 愛情の年
136位 11月4日 愛情の年
137位 10月14日 激動の年
138位 6月10日 研鑽の年
139位 6月19日 研鑽の年
140位 6月28日 研鑽の年
141位 2月8日 発展の年
142位 11月10日 創造の年
143位 11月19日 創造の年
144位 11月28日 創造の年
145位 3月11日 変化の年
146位 3月29日 変化の年
147位 4月1日 変化の年
148位 1月1日 動揺の年
149位 12月8日 動揺の年
150位 12月17日 動揺の年
151位 12月26日 動揺の年
152位 5月12日 充実の年
153位 5月21日 充実の年
154位 5月30日 充実の年
155位 6月2日 充実の年
156位 4月5日 完結の年
157位 4月14日 完結の年
158位 4月23日 完結の年
159位 5月4日 完結の年
160位 9月24日 愛情の年
161位 10月5日 愛情の年
162位 9月15日 激動の年
163位 9月1日 発展の年
164位 1月20日 創造の年
165位 1月29日 創造の年
166位 2月1日 創造の年
167位 7月25日 変化の年
168位 8月6日 変化の年
169位 10月10日 動揺の年
170位 10月19日 動揺の年
171位 10月28日 動揺の年
172位 6月11日 充実の年
173位 6月20日 充実の年
174位 6月29日 充実の年
175位 7月1日 充実の年
176位 2月7日 完結の年
177位 2月16日 完結の年
178位 2月25日 完結の年
179位 3月12日 愛情の年
180位 3月30日 愛情の年
181位 4月2日 愛情の年
182位 11月11日 安定の年
183位 11月20日 安定の年
184位 11月29日 安定の年
185位 12月1日 大波亂の年
186位 3月21日 激動の年
187位 4月17日 創造の年
188位 4月26日 創造の年
189位 5月9日 変化の年
190位 5月27日 変化の年
191位 10月1日 協調の年
192位 9月11日 動揺の年
193位 9月20日 動揺の年
194位 9月29日 動揺の年
195位 8月10日 完結の年
196位 8月19日 完結の年
197位 8月28日 完結の年
198位 7月8日 愛情の年
199位 7月26日 愛情の年
第11至99名：
11位 4月21日 研鑽の年
12位 4月30日 研鑽の年
13位 5月2日 研鑽の年
14位 1月7日 充実の年
15位 1月16日 充実の年
16位 1月25日 充実の年
17位 2月5日 研鑽の年
18位 2月14日 研鑽の年
19位 2月23日 研鑽の年
20位 3月4日 研鑽の年
21位 11月21日 変化の年
22位 11月30日 変化の年
23位 12月2日 変化の年
24位 4月4日 充実の年
25位 4月13日 充実の年
26位 4月22日 充実の年
27位 5月3日 充実の年
28位 8月8日 研鑽の年
29位 8月17日 研鑽の年
30位 8月26日 研鑽の年
31位 9月7日 研鑽の年
32位 1月13日 変化の年
33位 1月31日 変化の年
34位 2月3日 変化の年
35位 2月6日 充実の年
36位 2月15日 充実の年
37位 2月24日 充実の年
38位 11月22日 愛情の年
39位 12月3日 愛情の年
40位 11月13日 激動の年
41位 12月13日 研鑽の年
42位 12月22日 研鑽の年
43位 12月31日 研鑽の年
44位 4月10日 変化の年
45位 4月28日 変化の年
46位 8月9日 充実の年
47位 8月18日 充実の年
48位 8月27日 充実の年
49位 1月14日 愛情の年
50位 1月23日 激動の年
51位 10月15日 研鑽の年
52位 10月24日 研鑽の年
53位 11月5日 研鑽の年
54位 2月12日 変化の年
55位 3月2日 変化の年
56位 11月9日 動揺の年
57位 11月18日 動揺の年
58位 11月27日 動揺の年
59位 12月14日 充実の年
60位 12月23日 充実の年
61位 4月11日 愛情の年
62位 4月29日 愛情の年
63位 5月1日 愛情の年
64位 4月20日 激動の年
65位 9月16日 研鑽の年
66位 9月25日 研鑽の年
67位 10月6日 研鑽の年
68位 8月24日 変化の年
69位 9月5日 変化の年
70位 1月10日 協調の年
71位 1月19日 動揺の年
72位 1月28日 動揺の年
73位 10月16日 充実の年
74位 10月25日 充実の年
75位 11月6日 充実の年
76位 2月4日 愛情の年
77位 2月13日 愛情の年
78位 3月3日 愛情の年
79位 2月22日 激動の年
80位 3月13日 研鑽の年
81位 3月22日 研鑽の年
82位 3月31日 研鑽の年
83位 4月3日 研鑽の年
84位 1月4日 変化の年
85位 12月20日 変化の年
86位 12月29日 変化の年
87位 4月7日 協調の年
88位 4月16日 動揺の年
89位 4月25日 動揺の年
90位 9月8日 充実の年
91位 9月17日 充実の年
92位 9月26日 充実の年
93位 10月7日 充実の年
94位 8月25日 愛情の年
95位 9月6日 愛情の年
96位 8月16日 激動の年
97位 1月9日 発展の年
98位 7月9日 研鑽の年
99位 7月18日 研鑽の年
2026年運勢最差前10名：
357位 8月4日 創造の年
358位 6月13日 発展の年
359位 6月22日 発展の年
360位 3月20日 変化の年
361位 5月7日 創造の年
362位 7月16日 変化の年
363位 6月6日 創造の年
364位 7月5日 創造の年
365位 5月18日 変化の年
366位 6月17日 変化の年
2026年運勢最強前10名：
1位 11月14日 研鑽の年
2位 11月23日 研鑽の年
3位 12月4日 研鑽の年
4位 1月6日 研鑽の年
5位 1月15日 研鑽の年
6位 1月24日 研鑽の年
7位 11月15日 充実の年
8位 11月24日 充実の年
9位 12月5日 充実の年
10位 4月12日 研鑽の年
你的明年運勢結果是如何呢？無論結果是怎樣，占卜的說法只需要當做是一種參考或是遊戲就好，畢竟命運始終是掌握在自己手中的。
同場加映：風水佈局2026｜蘇民峰九宮飛星圖風水陣+病位化解/馬年催財運桃花（點擊放大瀏覽）▼▼▼
【本文獲「Goody25」授權轉載。】