2025 AV新人粉絲榜出爐！她以現象級魅力奪冠　百萬追蹤力壓業界

讓人又驚又喜的2025已結束。回顧去年，非但領域無預警地迎來了「引退浪潮」，包括桃乃木香奈、新有菜及葵司等活躍於黃金年代的人物，都接續卸下幕前身份，甚至位處當代影業領銜地位的「河北彩伽」，亦以「萌名」身份跨足音樂領域，無不讓群眾們驚覺到該領域的精彩轉型。



只是除了上述現象，另一備受粉絲們熱議的話題，相信也莫過於是「新人狂潮」的強勢來襲。然而，雖說由主流影音串流平台FANZA所官宣的「年度排行」尚未公開，但貌似亦能透過著目前一眾超新星於SNS累積的粉絲數，推測究竟今年的「新人王」由誰豪奪。

有著「現象級新人」稱謂的瀨戶環奈，不僅作品部分屢次獲得佳績，還在SNS追蹤數方面締造了空前的創舉。（X@kanna_seto0510）

女優瀨戶環奈稱霸2025年度新人「粉絲數」排行榜：

然而不出所料的，作為有著「現象級新人」頭銜的瀨戶環奈，像是在「作品收藏數」部分，刷新FANZA創站以來的紀錄，其也透過著爆棚的聲量，迅速在2025年累積到57.8萬的X（Twitter）追蹤以及48.6萬的Instagram粉絲數！而這成績，不僅力抗「新人狂潮」裡頭的所有超新星，甚至她更劍指多位業界的頂流要角，十足能說在2025年後的下個全新世代，便將由她成為引領影業的藝能先鋒。

讓人驚喜的是，透過今年最具聲量的「前十位」超新星名單，能看見包括S1、MOODYZ甚至PREMIUM等廠牌的「專屬新秀」，都迅速迎來爆棚聲量，但當中最意外的人物，絕對莫過於是來自SOD株式會社的摯友組合：「守屋よしの」及「松永あかり」！除了是因為她倆各佔據第二、第四席次，甚至守屋よしの、松永あかり目前也非SOD廠牌的「專屬人物」，而她們就在沒有「事務所」及「廠牌」的宣傳支援下，驚人地讓X（Twitter）累積可觀追蹤，貌似也代表著在嶄新世代，「非廠牌專屬」仍有望取得矚目成績的現象。

另外，雖說透過X（Twitter）的追蹤數，能一定程度地反映出人氣的高低，但在影音平台FANZA所整理的數據裡頭，更是精細地計算到每位人物的銷售狀況。那麼，究竟在屆時的FANZA「2025年度榜單」裡頭，是誰能領銜群雄？又是誰能成為讓粉絲們跌破眼鏡黑馬呢？呼籲對此感興趣的朋友，請務必持續鎖定我們的後續追蹤！

