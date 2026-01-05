新有菜正式引退！刪所有社交帳戶　呼籲粉絲：路上偶遇當我陌生人

日本超人氣AV女優，有「長腿天后」之稱的新有菜（新ありな），在2025 年最後一天完成最後一場活動後，開直播向粉絲正式親口宣告「完全引退」。她甚至在直播中表明，若未來在街上偶然遇見，希望彼此能當作普通陌生人擦身而過，不要主動搭訕。

希望粉絲當她陌路人

綜合台灣媒體報導，新有菜在直播中表示，這次引退並非短暫休息，而是徹底告別相關工作，個人社交帳號將於1月10日前陸續刪除，其擁有7.65萬訂閱的YouTube 頻道也會停止再更新，未來將全面關閉，等同切斷與公眾所有的連繫，不再以藝人身分與粉絲互動。而記者登入其X帳戶，也發現已經設定為鎖定狀態。

聲明強調人生路未完

新有菜在引退聲明中提到，她在出道初期對一切仍感到陌生與不安，能夠走到今天，全賴粉絲長年的支持與陪伴。她甚至在直播中希望粉絲，若未來在街上遇見她，也可以當她是普通陌生人擦身而過，不要主動搭訕。雖然她正式引退，但新有菜也表示自己的人生仍將繼續向前，希望外界能夠尊重她的選擇，並祝福她未來能夠走上屬於自己的新道路。

對於新有菜正式引退，不少老司機都在其IG留言表示不捨，「好好保重最後能够見面太好了」、「保重了有菜，謝謝妳，愛妳」、「很多話想說，但又不知道說甚麼，祝您未来開心每一天吧，感謝您的多年陪伴，有菜保重」。

曾獲選最優秀女優

新有菜出生於 1996 年，最初是寫真偶像， 2016 年以「橋本有菜」藝名簽約知名片商S1進軍成人界。由於她擁有 167 公分的高挑身材＋88 公分修長美腿，被封為「長腿天后」， 2018 年更一舉奪下《DMM 成人獎》的最優秀女優獎。

新有菜早期被問及日後的目標時，她也不諱言希望賺更多錢，夢想以後能在鄉間擁有自己的房子，與愛貓一起過著悠閒的生活。雖然她十分敬業亦勇於嘗試不同片種，不過有她明言一定會拒絕「日燒」（曬黑）類型的片子，因她十分愛惜自己雪白的肌膚。

自曝見清水健忍不住爆喊

鬼靈精的她以往也有不少趣事，例如在出道作就遇上知名男優清水健，雖然十分期待，但看到真人時卻忍不住爆哭。原來是因為清水健超級大隻，一時間橋本被嚇倒，當場就哭了，也令身經百戰的清水健十分驚慌，還好最後順利完成拍攝。

2020年3月，橋本由S1跳槽至新片商FALENO。搞笑的是，橋本在S1拍攝的最後作品，主題是「不倫旅行」，有網民認為是S17在暗調她出軌，在和平分手的背後要便便抽一下水。

跟三上悠亞、相澤南鼎足而立

至2022 年，新有菜再跳槽至 MOODYZ ，並正式更名為「新有菜」，當年跟三上悠亞、相澤南等可謂鼎足而立。然而，就在事業處於巔峰之際，新有菜 2024 年底拋出引退震撼彈，表示希望在自己最美麗、狀態最好的時刻將身影留在大家心中。2025 年 12 月 31 日，她透過直播正式宣告「完全引退」，正式告別成人演藝生涯。