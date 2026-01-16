HelloKitty銀包標價$60　賣家反口加價:拜過四面佛！網民毒舌神回

泰國是港人熱門旅遊勝地，除了享受美食和陽光海灘，不少人也會特意前往著名的四面佛等廟宇參拜，祈求平安、事業或財運，甚至會將隨身物品帶去「加持」，希望獲得神明祝福。而近日就有一位網民分享Carousell對話截圖，銀包卻因為一個原因價格飆升六倍有多，令事主哭笑不得。



Threads截圖

近日有網民在社交平台Threads分享一段Carousell對話截圖，並以「我真係笑咗」為題，對話紀錄中，該名網民看中一個標價$60，標明「全新正品正貨」的Hello Kitty銀包，但當簡單詢問是否還有存貨時「你好，仲有冇？」，賣家突然表示銀包已「帶過去泰國拜四面佛」，具「用者必賺有入冇出」之效，因此價格飆升至$380，令事主哭笑不得。

《開罐Opener》記者隨即在Carousell搜索該件商品，這件商品刊登時間已經超過三個月，產品描述中除了全新正品正貨之外，亦標明原價3630円（約港幣$181），坐地起價到$380 ，更是原價的兩倍有多。

對話截圖也引發網民熱議，有極多網民教樓主反駁賣家「要一個冇去過泰國嘅」、「我啲銀紙喺黃大仙加持過，有十倍功能，拿。呢度一張$100，麻煩找返$620」、「我信基督教，耶穌唔俾我買」、「對唔住，係我要收返你$380，我去過泰國拜四面佛，逢人見面交收必轉好運，件貨就當作見面禮俾我得啦」、「我都賺夠，想俾其他人賺吓」 。亦有網民留意到重點，銀包疑似非全新，「咁就唔係全新啦」。