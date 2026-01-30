港女生月燒2萬請「陪玩員」自爆開支驚人：好過養住垃圾前度！

有錢就是任性！近日有網民在社交平台分享自己在1月已經花費了2萬多聘請「陪玩」陪自己打機。她更豪言這筆錢對她僅佔每月開支的一成。其超強財力隨即引來大批網民爭崩頭留言應徵，有人願減價促銷，更有人表示「有錢叫埋媽咪都ok」！



日前有女網民在社交平台Threads發文分享指自己查看帳單紀錄時，驚覺今個月在「陪玩」服務上花費了兩萬多元「睇返紀錄先驚覺自己使咗咁多」。繼而表示這筆數目暫時只佔她 「每個月開支的一成左右」，換言之她每月的花費高達20萬港元，財力相當驚人。

不過她認為這筆錢使得非常值，因為陪玩員能提供極高的情緒價值「買到有人陪打機、唔洗單排俾隊友激死，又會聽我呻、任X唔嬲、仲要情緒穩定，其實抵」。她更透露現時有4位陪玩輪流氹她開心，一聲聲「姐姐」前「姐姐」後，不禁感嘆「好過養住個垃圾前度！」

雖然有網民質疑是假膠或騙案，但更多人被單月開支20萬的財力折服，留言區瞬間變成大型見工現場，大批網民紛紛拋出自己的「履歷」求包養，「姐姐，我唔洗2萬，只需要19999，超級抵！我一人可以扮演4個人輪流氹你開心」、「姐姐如果你想同我打機，我願意辭職全心全意陪你打機，從今以後你就是我生活的全部」。還有網民表示「你養唔養寵物，識得自己打理自己，識得自己去廁所」，樓主亦回覆「屋企已經有15隻貓啦！但如果識嗌姐姐可以諗下」，有人笑言「有錢叫埋媽咪都ok」。對於這種場面，有網民表示「出嚟做嘢之後，我都開始喺度諗到底自己係咪真係應該係時候學吓留言嘅各位」。

另有清醒的網民認真分析，溫馨提示樓主，指這類陪玩服務很多時涉及「情緒勒索」，提醒她要小心「小心被糾纏，如果你唔keep住洗錢就斷崖式cut down你情緒價值」、「小心陪玩切忌落感情」。