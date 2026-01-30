打工仔遞辭職信　HR拒批星期日做Last Day惹議　僱傭條例點寫？

遞交辭職信是職場常見環節，但如何填寫最後工作日卻可能引發爭議。近日有網民在社交平台發文求助，指自己剛辭職，但公司人力資源部（HR）拒絕將其離職生效日（Last Effective Date）定為星期日，堅持最後工作日只能是星期五，令事主大感困惑，帖文隨即引來極多網民熱議。



近日有位事主在社交平台threads發文表示，自己剛向公司提交辭職信，並打算將離職生效日定於某個星期日，如此便剛好滿足僱傭合約中「提前一個月通知」的規定。然而公司人力資源部卻明確拒絕此安排，理由是 「最後工作日必須是星期五」，因此離職生效日不能是星期日。

事主對此感到不解，並向已離職的同事查詢，發現不少前同事的離職文件上，最後生效日確實寫著星期日。這令他更疑惑，於是上網發文，尋求人力資源專業人士或過來人的建議，應如何與公司協商，或瞭解此規定的法律依據。

網民：唔好畀一句「公司政策」 大到你

帖文隨即引來極多網民留言回覆，「我之前HR 都話唔可以星期日last day，但我打過去勞工處問係無問題，你可以話返比HR 知，唔好蝕個weekend pay 比佢」、「前HR表示，唔好畀一句『公司政策』company policy 大到你，因為如果相關條款係比勞工法例規定的差（至少係僱員利益受損），就算勞資雙方同意都唔得，要拗起上嚟一定以勞工法例為準。」、「如果你平時返開星期一至五，Last employment day係星期日，last working day係星期五，星期五佢要同你計好晒糧同你做exit，出糧要出到星期日，睇嚟你HR有心呃你唔熟，小心佢跟手話你通知期不足再扣你2日糧」。

《僱傭條例》的離職日定義係點?

那究竟Last Day是否不論定在假期星期日呢?按《僱傭條例》的規定，如通知期以月計算，通知當日應包括在通知期內，一個月指由發出終止僱傭合約通知之日起計，直至下個月份同一日的前一日 (如2月13日至3月12日)，如下個月份並無同一日，則至下個月份最後一日 (如 1 月 30 日至 2 月最後一日)。如發出通知之日為一個月的最後一日，則至下個月份最後一日 (如 2 月最後一日至 3 月 31 日)，總之有足夠通知期就可以，即最後工作日是星期五，但最後受僱日則是星期日，是沒有問題。