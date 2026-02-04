港鐵請人捉逃票！月薪達$22,700+$1.2萬入職獎金　中學學歷可申請

港鐵公司現正招募顧客服務及收益保護主任，主要職責是在鐵路範圍內執行查票工作、打擊逃票行為，並於特定情況下協助人流管制。而入職門檻亦非常親民，不要求擁有大學學位。雖然全職工作需要輪班，但薪酬福利相當優厚，預計平均月入可達港幣 $22,700，成功入職並符合條件者，更可獲港幣 $12,000 的入職獎金！如感興趣就即刻睇睇以下崗位詳情！



資料圖片

顧客服務及收益保護主任(職務編號：26000011)

職務：

（一）在鐵路處所執行查票工作

（二）協助乘客正確使用站內設施及票務系統

（三）執行《香港鐵路附例》及採取適當行動處理逃票及違反附例人士

（四）協助處理車務事故及為有需要乘客提供協助

（五）於節日、特別活動或服務受阻時為乘客提供資訊，協助人流管制，支援港鐵接駁巴士服務

（六）執行《鐵路安全規則》之相關工作

資格：

（一）完成香港中學文憑並考獲五科第2級或以上成績 / 香港中學會考五科合格, 包括英文科

（二）良好溝通技巧及以客為本的服務態度

備註：

（一）需輪班工作，預計平均月入可達港幣$22,700（包括輪班工作相關津貼*、制服津貼、第13個月薪金及年度酌情特別獎金）（*視乎實際輪班天數而訂）

（二）在惡劣天氣情況下當值，可另獲相關津貼

（三）以上職位可享有入職獎金港幣$12,000，須符合計劃相關條款及細則

申請辦法：

請經由http://www.mtr.com.hk/mtr_job_ch遞交網上申請，或將履歷(註明申請之職位及編號)郵寄至香港郵政總局信箱9916號港鐵公司人力資源管理部收。

如欲了解其他職位空缺詳情，請瀏覽港鐵公司網頁。

申請人所提供之資料，只會用作與申請有關職位相關的用途。未獲聘用人士的資料將被保存十二個月以作招聘用途，其後會被銷毀。

主要地點: 香港

職位類型: 全職

截止申請日期: 30/06/2026, 下午 11:59:00