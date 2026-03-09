DSE中學文憑試時間表2026｜英文口試3.10開考！中英數考期+放榜日
香港考試與評核局早前已公佈2026年香港中學文憑考試的時間表及放榜日期等資料。《開罐》為各位DSE考生整理好詳盡的筆試、口試及放榜時間表，記得幫自己規劃好最後衝刺期啦！
2026年香港中學文憑考試的第一場筆試筆試將於2026年4月8日（星期三）開考，核心科目考試則於4月9至11日（星期四至六）及4月13至14日（星期一至二）舉行，而放榜日期則暫定於2026年7月15日（星期三）。
2026DSE｜筆試時間
4月8日（星期三）
8:30 - 12:30視覺藝術 （一）及（二）
4月9日（星期四）
8:30 - 10:00中國語文（一）
10:45 - 13:00中國語文（二）
4月10日（星期五）
8:30 - 10:00英國語文（一）
11:00 - 13:00英國語文（二）
4月11日（星期六）
＃9:15 - 12:10* 英國語文（三）（聆聽及綜合能力考核）
（# 於使用收音機或紅外線接收系統廣播之試場應考聆聽考試的考生報到時間為上午 8 時 30 分；於使用學校廣播系統／USB 播放機／電腦廣播之試場應考聆聽考試的考生報到時間為上午 8 時 45 分；* 約計聆聽卷別的完結時間。）
4月13日（星期一）
8:30 - 10:45數學必修部分（一）
11:30 - 12:45數學必修部分（二）
4月14日（星期二）
8:30 - 10:30公民與社會發展
4月15日（星期三）
8:30 - 10:15倫理與宗教（一）
11:00 - 12:45倫理與宗教（二）
4月16日（星期四）
8:30 - 11:00化學（一）
11:45 - 12:45化學（二）
4月17日（星期五）
8:30 - 10:30設計與應用科技（一）
11:15 - 13:15設計與應用科技（二）
8:30 - 11:30英語文學（一）
13:30 - 15:30英語文學（二）
4月18日（星期六）
8:30 - 10:30健康管理與社會關懷（一）
11:15 - 13:00健康管理與社會關懷（二）
4月20日（星期一）
8:30 - 11:00生物（一）
11:45 - 12:45生物（二）
4月21日（星期二）
8:30 - 10:30中國文學（一）
11:15 - 13:15中國文學（二）
8:30 - 10:00科技與生活（一）
10:45 - 12:45科技與生活（二）
4月22日（星期三）
8:30 - 11:00物理（一）
11:45 - 12:45物理（二）
4月23日（星期四）
8:30 - 11:15地理（一）
12:00 - 13:15地理（二）
4月24日（星期五）
8:30 - 10:30資訊及通訊科技（一）
11:15 - 12:45資訊及通訊科技（二）
4月25日（星期六）
8:30 - 10:30歷史（一）
11:15 - 12:45歷史（二）
4月27日（星期一）
8:30 - 9:30企業、會計與財務概論（一）
10:15 - 12:45企業、會計與財務概論（二）
4月28日（星期二）
8:30 - 10:30體育（一）
11:15 - 12:45體育（二）
4月29日（星期三）
8:30 - 10:45中國歷史（一）
11:30 - 12:50中國歷史（二）
4月30日（星期四）
8:30 - 11:00數學延伸部分單元（一）及（二）
5月2日（星期六）
8:30 - 10:00旅遊與款待（一）
10:45 - 12:30旅遊與款待（二）
5月4日（星期一）
8:30 - 9:30經濟（一）
10:15 - 12:45經濟（二）
5月5日（星期二）
8:30 - 10:00音樂 1A
10:45 - 12:15音樂 1B
5月6日（星期三）
後備
2026DSE｜實習及口試時間表
2026年2月下旬至3月下旬
8:00 - 19:00體育（實習考試）
2026年3月上旬至3月中旬
9:00 - 18:00音樂（實習考試）
2026年3月10日至3月19日（星期一至星期五）（暫定）
17:00 - 20:30英國語文（口試）
2026年3月21日（星期六）（暫定）
9:00 - 17:30英國語文（口試）（特殊需要考生）
2026DSE｜放榜時間
暫定為2026年7月15日，屆時考生可透過考評局網站或學校查閱成績。
（註：所有資料以考評局最新公布為準）