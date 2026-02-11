大掃除｜吉祥物損耗、舊平安符點處理？麥玲玲：不能當普通垃圾掉

相信有不少人平日都會配戴，或在家中擺放一些吉祥物，來保佑自己和家人平安，並帶來好運。但飾物配戴久了難免會有所損耗，甚至不小心打碎或弄壞；如果遇到這種情況，該如何處理呢？接下來就讓麥玲玲師傅教教大家吧！

圖自「麥玲玲吉慶堂」YouTube 頻道

麥玲玲師傅近日於YouTube頻道《麥玲玲吉慶堂 Ji Qing Tang》上拍攝短片分享指，平常有很多人都會詢問她，應該如何安置一些已有所損耗的吉祥物、紅繩，或一些在廟宇祈福時所得的吉祥物。她表示，最常規的建議方法就是使用紅紙將該物品包起來並好好保存。若是想要丟掉的話，則可以找一個紅色袋子裝好再丟棄。她提醒，大家千萬不要把它們當作普通垃圾隨便丟掉，因為吉祥物始終具有保佑之意，或曾為你帶來好運，所以我們都應該善待曾經陪伴過我們的吉祥物。

麥玲玲師傅亦表示，每逢過年過節，都有很多人會在廟宇請平安符安置於家中。她建議大家在年尾時，應該回到當時祈福的廟宇，或在自己家中把平安符「化掉」。大家亦可以如同處理吉祥物飾物一樣，用紅紙包起來再丟棄。

至於一些風水用品或較大型的吉祥物擺件，有時候因不小心碰撞，可能會造成損壞或破碎。麥玲玲師傅表示，若出現這種情況，只要是原本成對的吉祥物，例如貔貅、招財貓等等，便需要整套一併更換。同樣地，我們也需要用紅紙包好，並且分開獨立丟棄，不要隨意與骯髒垃圾混在一起丟掉，妥善地處理才能讓自己做事更加順利、事事順暢！