大掃除吉日2026｜馬年四大吉日吉時　4生肖避沖日期+禁忌

隨著農曆新年將至，家家戶戶都開始準備大掃除，除舊佈新迎接新年，也有「聚財納福」的意思，有風水民俗的說法指「財不入污池」，混亂的家居難聚財，財神不願意入家門，因此整理好家居環境，有助聚財。而最近堪輿學家關世華師傅特別為2026丙午馬年前的大掃除提供吉日選擇，讓民眾能擇吉時進行掃除，為新的一年招來好運氣。



每年臨近農曆新年，各家各戶都會選擇適宜的吉日吉時進行大掃除，能象徵性地掃除過去一年的晦氣，為新年迎來好兆頭。而最近堪輿學家關世華師傅就特別為2026年大掃除提供吉日選擇，亦建議民眾根據自身生肖避開沖煞時段，在吉時內完成掃除工作，以達到最佳的風水效果。他也特別提醒，若過去一年運勢不佳，「事事不順，已經衰無可衰」，可選擇在「破申日」進行大掃除，以「掃走衰氣，破舊立新」。

大掃除吉日一：農曆十二月廿三日（西暦2月10日 星期二）

沖煞：沖雞

吉時：上午十一時至下午三時前、下午七時至十一時前

大掃除吉日二：農曆十二月廿六日（西暦2月13日 星期五）

沖煞：沖鼠

吉時：上午七時至下午三時前、下午五時至十一時前

大掃除吉日三：農曆十二月廿九日（西暦2月16日 星期一）

沖煞：沖兔

吉時：上午七時至下午三時前

大掃除吉日四：農曆十二月廿八日（西暦2月15日 星期日）

沖煞：沖虎

吉時：上午七時至下午三時前、下午五時至七時前、下午九時至十一時前

大掃除的先後次序都會影響到來年的運程？日本家居休閒網上雜誌「House of Emma」的主編、同時兼任家庭主婦的桑子麻衣子，分享了「最旺風水、招財氣」的打掃方法，一共有5個注意位，快點跟著這些步驟進行大掃除，將「霉運」、「衰氣」掃走迎新春！

1.打掃先後次序

若今年一帆風順，好事連連的人，應該要從門口玄關開始向屋內順序打掃，將好運保留在屋內。相反，今年多災多難，或者明年犯太歲的人，應該由最裡面的房間開始清潔，由內至外除去積聚的霉氣，為迎接正能量騰出空間。

此外，不少人用舊衣物做大掃除用的抹布，環保又省錢。不過風水上建議使用全新的清潔道具，包括地拖、抹布、掃把等，寓意去舊迎新。

2.整理廚房保健康

廚房是處理食物的地方，風水上代表著健康，如果廚房堆積多餘的用具，過多不健康的食品，將會為身體帶來不好的能量。

除了徹底清潔洗碗盆、爐具等,還要整理過期，還未開封的食品、未用過的廚具， 擺放能潔淨空氣盆栽植物，能夠讓廚房帶來正能量，接下來一年身體健康。

3.檢查窗口露台

窗口是風水重要位置，因為據聞運氣的好壞和能量都是透過窗戶進入屋內，同時也代表著屋住的眼睛，如果家中的窗戶有灰塵，會令你看不清事實的真相，將貴人拒諸門外。

除了窗口，窗簾的清潔也非常重要，整理和打掃窗戶四周的空間和物件，包括露台、窗簾等，能直接影響單位的能量與氣揚！

4.騰出衣櫃空間

衣櫃最容易堆積不好的能量和霉氣，透過重新整理，收納衣物，將深藏在黑暗中的負面能量釋放出來，騰出衣櫃空間儲存新一年的好運。

5.謹記清潔門外位置

大掃除時意外地容易被遺忘的是屋外空間！如果家的外觀殘舊破爛，運氣會被阻擋，所以建議整理門外雜物，換上新的地氈，扔掉不再使用的雨傘；在門外安裝了鐵閘的家庭，亦不要忘記清潔鐵閘。

另外最後提醒大家也要更換以下三大物品，包括門口的地毯、毛巾和睡衣，這些東西很容易吸收差的氣運，因此必須更換，這些很接近個人氣運的東西在新年就應該重新換一次。

