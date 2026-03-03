00後驚嘆同事打字唔望鍵盤　網民揭靠1事練成神技：慢少少都唔得

「盲打」這項曾經被視為電腦使用者的基本技能，沒想到在GenZ眼中，竟然變成了特異功能！更讓無數80、90後感嘆自己慘變「夾心世代」，既要照顧長輩，又要由頭教導年輕人，引起網民共鳴。



日前有網民在Threads發文分享在辦公室打字時，身邊的00後同事竟然像發現新大陸一樣驚呼「嘩！你打字不用看鍵盤耶！」這句天真的讚嘆，瞬間讓無數80、90後感到代溝深似海，PO主亦感慨「該不會以前教老人用電腦的和以後教年輕人用電腦的都是同一批人吧？ 」

有網民分享辦公室00後驚訝自己可以「盲打」（Threads截圖）

移加港獨生女想棄PR！沉沒成本vs回流盡孝陷兩難：住落先知唔鍾意

帖文亦引起網民熱議，不少80、90後感嘆自己成了職場上的「IT保姆」，指年輕同事連基本文書處理都不會，「問我word表格的斜線怎麼弄、excel格子裡文字要怎麼換行……我一邊教他一邊在心裡默默地震驚」，亦有網民一語道破「在職場上就是偕老扶幼。」剛入職時要教前輩用電腦，現在變成了前輩，卻又要從頭教新人，十分無奈。

80、90後感嘆自己成了職場上的「IT保姆」（《歡樂頌》劇照）

月入3萬港男羨慕廣州表哥 怨衣食住行差距大：平地方先係真自由

對於為何上一代人練得一手好打字方法，網民紛紛回憶起那些年「被逼出來」的技能。直言「打字看鍵盤跟人吵架時怎麼來得及？為了吵架的速度，打字必須練起來啦」，更有網民笑言自己當年的大絕就是「Ctrl+V」無限複製洗版，以氣勢壓倒對方。

有網民表示「盲打」全因當年在網上嘈交練成（《惡女~誰說上班不帥氣》劇照）

亦有00後網民站出來為同代人平反，解釋生於千禧年前後的人剛好見證了科技過渡期，因此是「電腦手機雙修，兩者皆擅長」，而且這批00後反而是集傳統童年與現代科技於一身的「幸運中間世代」，既懂得享受戶外樂趣，又能駕馭新科技，絕非大家口中的電腦白痴。