新年禁忌2026｜馬年拜年8件事千萬勿犯！揀禮物/生果數量要小心

農曆新年是一個能讓大家同屋企人聚一聚的日子，到親朋戚友家拜拜年，但其實拜年都有不少的學問，犯了禁忌分分鐘可能被「三姑六婆」鄙視，甚至成年行衰運!《開罐》為大家整合了去拜年必定不可犯的8大禁忌，讓大家都能拜個靚年，收利是收到手軟!



要有好的一年，首先要過好年，新年最講究的就是「意頭」，讓接下來的一年都順順利利，好運連連。而大家新年最常做的活動一定非「拜年」莫屬，而拜年當中其實都有不少「注意事項」，若稍有不慎就可能將別人的好運變成「霉運」，更有可能連自己的運氣都變衰!所以拜年的禁忌大家一定要睇熟啊!

以下是拜年千萬不能犯的8大禁忌，大家快看看吧!

拜年不能犯的8大禁忌

1.初三，初四和初七千萬別拜年!

根據新年傳統習俗，初三是「赤狗日」，亦是別人口中的「赤口」，當日容易會與人發生口角爭執，因而為防惹口角是非，大家都不宜出外拜年。初四是「迎財神日」，迎財神大家當然要留在家中等待神來「點名」，而初七是人日，但同時亦是「七煞日」，大家盡量都不要出遠門以保平安。

2.衣著顏色好緊要!三隻色要避免

新年喜慶的日子，當然千萬避免著全黑和全白，與喪服有相似顏色的衣服，除了黑白色，寶藍色的衣服都要避免穿著，因為寶藍色亦是喪事會用到的顏色，俗稱「死人藍」，常常都被人視為不祥的顏色。如果真的喜歡穿著藍色，就要盡量選擇較為淺色的藍色，但最好當然就是穿著紅色，橙色等的鮮豔顏色，充滿喜氣地拜年啦!

3.千萬不要free到當自己屋企

到別人家拜年，大家進屋後應先詢問主人家再坐下，還有千萬不要在未經別人同意時任意在別人家走動，更加不要私自參觀別人的房間，因為房間是屬於別人的私人空間，如果真的想要參觀一定要問準主人家!

4.不要突襲式拜年!

若大家想要到對方家拜年，一定要事先跟主人家約好時間才好到訪，拜年時間亦避免過早，能讓對方有時間梳整自己和準備接待客人。還有就是因避免對方還未起床，若然新年期間被人催促起床，對方則會一整年都被人催!

5.說話要謹慎!負面字NONO

新年大家記得一見到人就要講「恭喜發財」、「身體健康」，這些喜慶的說話。那些負面字例如「死、慘、悲、衰、輸」等等的字眼就盡量不要說了，避免讓別人聽到覺得不吉利，意頭不好。

6.不要當人面拆利是

新年長輩們大多都會派發紅包，但注意不要當派發者或其他人的面拆或點算紅包金額，因那樣對派發者相當不尊重，而且會讓人覺得你貪錢，觀感相當不好。還有大家說賀年吉祥詞時千萬不要說「恭喜發財，利是逗來」，這樣很沒有禮貌!

7.拜年必送禮，揀禮物要小心

拜年盡量避免兩手空空到訪，大家可帶少少禮物送給主人家，但不必太貴重，水果、賀年禮盒、酒等都可以，但水果數目大家可能就避免單數和有4的數量，因單數會有不完整的意思，4則是與「死」字有諧音，看上去不吉利。

8.拜年時間不宜太長

大家拜年時間都要有所拿捏，不能逗留於別人家中太久，大概逗留一小時左右已差不多，不的話對主人家來說可能會有所負擔。