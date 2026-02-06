馬年貼揮春攻略2026｜吉日吉時+2大禁忌方位　4生肖勿貼馬字揮春

農曆新年又到，大家又知不知道什麼時候貼揮春送舊迎新呢？貼揮春時間日子多在大掃除之後，但貼揮春也有宜忌，《開罐》為大家整合了2026馬年貼揮春的吉時吉日以及須注意的事項，希望大家來年可以行好運！



揮春(資料圖片)

馬年貼揮春攻略2026｜1.馬年貼揮春吉日時間及方位

新揮春幾時貼？吉日吉時又是什麼？傳統上年廿八大掃除之後，年廿九就可以貼揮春，而馬年貼揮春最好的時間在「陽氣最旺」的時候，即是早上6點至中午12點之間。今年的南及西北位是五黃災星及二黑病星方位，切忌在此兩個方位貼紅色的揮春，以免「火生土」加劇病災。

雖然不少人愛貼上印有生肖的揮春應節，但也有說法指若該年生肖與個人生肖相沖（如本命年），就要避開印有該生肖字樣或圖案的揮春，以免『衝撞太歲』。例如馬年則避用『馬』字相關字眼，轉而使用『大吉大利』、『五福臨門』等萬用詞。

（IG@wongtsuiyu）

馬年貼揮春攻略2026｜2.「福」字揮春不可亂貼

以往不少人以為單字「福」可以倒轉貼，以為這樣代表「福到來」、「財到來」、「春到來」。但其實倒轉貼也有代表「倒了」的不吉利意思，一般福字會倒貼只會在水桶、垃圾桶，代表在傾倒時福字會變成「正」，也可代表改運。

至於「春」字，切忌貼在大門或房門，因為在古代只有妓院才會在門口貼春，會招爛桃花的意思，應貼在窗邊或牆上。而「滿」字則可貼在食物有關的器皿，例如雪櫃、米缸等地方。

馬年貼揮春攻略2026｜3.揮春要貼夠8張

農曆新年講意頭，全間屋貼夠8張揮春有「發」及「生旺」的寓意，最好避免貼4張揮春，因為4和「死」讀音相近，易招來不好的事。

資料圖片

馬年貼揮春攻略2026｜4.避免買生肖相尅揮春

一屋人不同生肖，若揮春內有家人相尅的生肖圖案，也不太吉利，所以最好避免買有生肖相尅圖案的揮春，或可以沒有十二生肖圖案的揮春。

《愛回家》截圖

馬年貼揮春攻略2026｜5.除去舊揮春才貼新

此外，去年的春聯要撕下來，不可直接把新春聯貼在舊春聯之上，否則不能達到去舊迎新的效果。不少人都會等翌年大掃除才會把舊揮春除下，但揮春上的字會褪色，所以最好過了正月十五便把揮春除下。

小紅書截圖

馬年貼揮春攻略2026｜6.喪事不可貼揮春

若家裡有人逝世，為對親人的尊重、悼念，一年內不可貼揮春。

馬年貼揮春攻略2026｜7.大門貼揮春要單數

大門貼揮春，記住要貼單數，單數 1、3、5 為陽，雙數 2、4、6 為陰，因為單數代表吉祥，雙數容易招陰，所以貼單數的揮春較合適。