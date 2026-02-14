2026馬年風水｜富貴竹買幾支？桃花點擺？即睇新年年花擺位宜忌

臨近新年，不少人都喜歡逛年宵、花市，順道買一些年花回家。年花不單漂亮，還具有催旺風水的作用，只要擺放在合適的位置，就可以風山水起。究竟馬年的財位、桃化位、文昌位在哪裡？在各大催旺位又應該擺甚麼年花最好呢？《開罐》為你一文睇清。



很多人喜歡逛年宵市場順道買年花。（愛回家開心速遞劇照）

👇👇👇2026馬年年花各大方位宜忌👇👇👇

催桃花 - 桃花、水仙

說到旺桃花，當然要買桃花！此外，水仙、水種牡丹、百合花都適合放桃花位（2026馬年桃花位在中宮）。除了可以助單身人士催旺姻緣，在情場上找到另一半，還可以助打工仔催旺人緣，在職場上招貴人，扶搖直上。

資料圖片

旺文昌 - 富貴竹

學生們學業要緊，如果想提升學習能力、考試運，不妨在文昌位放置四支富貴竹，水種無泥最佳。富貴竹屬於較容易生長的植物，只要每年找出家中文昌位（2026馬年文昌位在東北），把富貴竹遷移過去即可。

資料圖片

旺喜慶 - 蝴蝶蘭、桔

催旺嫁娶喜慶事，可以選擇多果實、泥種大葉植物，例如泥種牡丹、銀柳、萬年青、蝴蝶蘭、五代同堂和桔都可以！在喜慶位（2026馬年喜慶位在東南）擺放五代同堂、桔，多果實的植物，更有助催旺添丁。

旺財運 - 萬年青

富貴竹、萬年青都適合放在大門旁邊，讓財氣隨流動之氣帶進屋內。蘭花、水仙花、牡丹顏色鮮艷的鮮花、大葉的植物，都適合放在財位（東南位和正東位）牡丹象徵花開富貴，有助催旺財運及喜慶。

除了催旺吉位，新年擺年花也要避開凶位。2026年有兩個凶位必須小心，分別是正南方（五黃災星位）和西北方（二黑病符位），千萬不要在這些位置擺放紅色鮮花或大葉植物，以免催旺病位 。