租客新居入伙4個月　業主自曝已破產恐執達吏收樓　律師教點自保

搬新屋本是開心事，但入住未夠半年，突然收到業主要申請破產的消息，租客該如何自處？有網民在社交平台分享，指於2025年11月租住新居，豈料近日突然收到業主訊息，當中透露因家庭經濟問題正面臨破產，物業將被押記人向法院申請收回，令事主大感迷惘，不知能否追回已付按金，遂發文求助，業主卻意外被網民大讚「好業主」。



Threads截圖

近日有網民在社交平台Threads發文，指自己於2025年11月簽約租住新居，打齊釐印手續，卻在近日（2月24日）收到業主訊息，透露因家庭經濟問題面臨破產，「因我家庭嚴重出現經濟問題，我嘗試搵過好多方法補救，但都解決不了，所以導致本人現時申請破產，而本人的物業的押記人亦都將會向法院申請收回物業。」網民也在帖文中附上與業主的WhatsApp對話紀錄。

財政預算案增3,600個實習機會 政府4大部門月薪$11.5K聘實習生

業主表示，一旦進入法庭程序，整個收樓過程大約需要6個月時間，為減低對租客的影響，業主主動提出免租，「我現在能做到由下個月開始你不用交租比我。」他同時引述律師意見，詳細解釋接下來的法律程序：物業大門會先張貼收樓通知，執達吏（執達主任）會張貼兩次，第三次便會正式收樓，並建議租客在第一次張貼通知後盡快搬離。

Threads截圖

在對話紀錄中，業主亦提到租客的權益，提醒「如果有執達吏上去物業封嘢，你只要給他們睇你份租約，證明業主借出單位給你管有，他們沒權進入單位」，他更建議事主可嘗試申請法律援助，以「承租人及佔用人身份」爭取時間搬出，一旦獲批可暫時擱置程序42天，爭取更多時間另覓新居。訊息最後，業主不忘向事主道歉「真心向你說聲對不起」。

女人越聽話越當係草！日媒揭3類男人絕不能寵 別做感情廉價勞工

Threads截圖

面對這突如其來的變故，事主大感徬徨，他最擔心的是已付的按金能否追回，而業主亦其後回覆事主，因自己經濟上有問題，按金退回實在無能為力，「我都問過律師嗰邊，佢都話可以有機會住到3-4個月，不如你住到真係冇得住你先至走啦，當抵上返嘅按金費用，但係嚟緊3月份開始管理費開始你就要交返了」。

《當你沉睡時》劇照

帖文一出隨即引來大量網民關注，不少人意外認為業主非常有良心，「Cls良心業主，知自己退唔到二按，仲幫個租客唸盡量住到最多月數 ，唔好蝕個按金」、「業主其實都好有禮貌，有良心，佢自己依家呢個情況都盡量講俾你聽你可以點做可以有最大利益，唔洗交租就當抵押金啦。不過管理費就應該可以唔理，到時都係計落業主d欠債到」、「真係好唔話得，佢自己情況咁差，都提早同你講算有交帶」。

亦有部份網民提醒樓主要查核業主所講的是否屬實，更提醒事主不要交管理費「有冇得查下佢係咪真係申請咗破產？會唔會有文件睇？你啱啱11月先租，第一年死約，依家佢履行唔到租約，除咗按金，照計佢仲欠你剩低8個幾月嘅租金？佢仲要求你交3月打後嘅管理費，好怪」、「千祈唔好幫手交管理費，管理處追唔到錢只會小額錢債業主，係唔關租客事」。

李健志大律師(資料圖片)

針對網民的遭遇，《開罐》Opener就藉此詢問李健志大律師的專業意見。李大律師表示，當業主申請破產，所有資產就會歸由破產管理局去管理及處理，因此建議網民收到執達吏的通知後，應該主動聯絡當中的負責人士，又或者破產管理局，並告知相關部門自己想如何處理，讓暫時的銀主盤擁有者（銀行），得悉該物業是有租戶進行租住，才會有相關人士處理物業的租約。假設網民沒有主動聯絡相關負責人士，銀行有權要求租戶離開，而不給予任何通融時間。

至於按金方面，李大律師表示大機會不能追回，按金並不是由銀行負責，相關款項是由破產前的業主收取，「要追都係追業主，唔會係追銀行」。