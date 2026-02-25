政府工空缺9大招聘　康文署請二級助理館長　零工作經驗起薪33K

踏入新一年財政預算案，其中一個「期待」最高的政策相信是公務員加薪。鐵飯碗薪酬可能調整，各位打工仔又對政府工再「睇高一線」。《開罐》今次為大家整合了9份政府筍工，其中一份康文署的二級助理館長（歴史）招聘，持指定學科學位，就算零經驗都有33K起跳，頂薪更達61K，各位小薯即睇自己是否合資格申請！

政府工｜1. 土木工程拓展署-助理工程師

月薪：$42,640起

截止日期 :06/03/2026 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a)完全符合成為香港工程師學會(土木界別)正式會員所需的學歷要求，或具同等學歷；

(b)完成由香港工程師學會(土木界別)預先核准的正式訓練，或具同等學歷，或在取得有關學術資格後，具備至少五年土木工程專業層面的經驗；

(c)在綜合招聘考試的能力傾向測試中取得及格成績；

(d)符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中考獲「一級」成績，或具同等學歷；以及

(e)在《基本法及香港國安法》(學位／專業程度職系)測試中取得及格成績。

註:

(1) 如申請人獲聘任時已獲取香港工程師學會於1975年12月5日後選取的正式會員資格(土木界別)或成功通過香港工程師學會於1975年12月5日後選取的正式會員資格(土木界別)的專業評核，或同等資格，不會獲考慮擔任助理工程師職位。成功獲聘的申請人將須就此作出宣誓。

(2) 申請人如持有上文(b)項所訂資格，必須在2026年4月30日或之前遞交已完成正式訓練，並由香港工程師學會發出培訓畢業證書(土木界別)，或同等資格的證明；或在取得有關學術資格後，具備經驗，並在香港工程師學會的培訓評核(土木界別)中取得及格成績，或同等資格的證明。

(3) 申請人如正接受香港工程師學會工程畢業生培訓計劃第三年訓練(土木界別)，並會在2026年11月15日或之前完成正式訓練，或同等訓練，亦可申請上述職位。有關申請人須遞交正在接受香港工程師學會預先核准的正式訓練第三年訓練(土木界別)，或同等訓練的證明。他們亦須於獲聘前遞交由香港工程師學會發出的培訓畢業證書(土木界別)或完成認可專業團體訓練計劃的證明。

(4) 申請人須遞交綜合招聘考試成績的副本。

(5) 申請人須遞交詳述其學術工作及相關工作經驗的履歷表。

(6) 沒有以電郵方式遞交註(2)、(3)、(4)及(5)訂明的所需文件副本的申請，概不受理。

職責:

助理工程師主要負責協助專業人員／高級專業人員設計和監督政府部門土木工程項目的建造、運作及維修保養工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年或取得所需專業資格所需的時間，以較長者為準，但最長不得超過五年。成功通過試用期者，將獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬:

總薪級表第19點(每月港幣42,640元)至總薪級表第27點(每月港幣61,865元)

申請手續:

(a)申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340 網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)於2026年3月6日或之前作網上申請。

(b)此外，申請人必須於2026年3月13日或之前把註(2)、(3)、(4)及(5)所述的所需文件副本電郵至appt1@cedd.gov.hk，並在電郵標題註明「申請助理工程師職位」及網上申請編號。

政府工｜2. 土木工程拓展署-助理土木工程師

月薪:$42,640起

申請日期 :06/03/2026 23:59:00

+ 8

入職條件:

岩土組別︰

(a) 完全符合成為香港工程師學會(土木或岩土界別)正式會員所需的學歷要求，或具同等學歷；

(b) 完成由香港工程師學會(土木或岩土界別)預先核准的正式訓練，或具同等學歷，或在取得有關學術資格後，具備至少五年土木或岩土工程專業層面的經驗；

(c) 在綜合招聘考試的能力傾向測試中取得及格成績；

(d) 在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中考獲「一級」成績，或具同等學歷；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》(學位／專業程度職系)測試中取得及格成績。

地質組別︰

申請人必須：

(a) 完全符合獲取工程地質學或地質學認可專業資格所需的學歷要求，例如英國倫敦地質學會特許地質學家資格，或具同等學歷；

(b) 完成工程地質學或地質學的認可專業團體(例如英國倫敦地質學會)的訓練計劃，或具同等學歷，或在取得有關學術資格後，具備至少五年工程地質學或地質學專業層面的經驗；

(c) 在綜合招聘考試的能力傾向測試中取得及格成績；

(d) 在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中考獲「一級」成績，或具同等學歷[註(4)]；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》(學位／專業程度職系)測試中取得及格成績。

註:

(1) 如申請人獲聘任時已獲取香港工程師學會於1975年12 月5日後選取的正式會員資格(土木或岩土界別)或成功通過香港工程師學會於1975年12月5日後選取的正式會員資格(土木或岩土界別)的專業評核，或同等資格，或工程地質學或地質學認可專業資格的專業評核，或同等資格，例如英國倫敦地質學會特許地質學家資格，將不會獲考慮擔任助理土力工程師職位。成功獲聘的申請人將須就此作出宣誓。

(2) 申請人如持有上文岩土組別內(b)項所訂的資格，必須在2026年4月30日或之前遞交已完成正式訓練，並由香港工程師學會發出培訓畢業證書(土木或岩土界別)，或同等資格的證明；或在取得有關學術資格後，具備經驗，並在香港工程師學會的培訓評核(土木或岩土界別)中取得及格成績，或同等資格的證明。申請人如持有上文地質組別內(b)項所訂的資格，必須在上述日期或之前遞交已完成認可專業團體訓練計劃的證明，或在取得有關學術資格後，具備所需工程地質學或地質學經驗的證明。

(3) 申請人如正接受香港工程師學會工程畢業生培訓計劃第三年訓練(土木或岩土界別)，或工程地質學或地質學認可專業團體的訓練計劃最後一年訓練，並將於2026年11 月15日或之前完成正式訓練，亦可申請上述職位。有關申請人須遞交正在接受香港工程師學會預先核准的正式訓練第三年訓練(土木或岩土界別)，或同等訓練的證明，或正在接受工程地質學或地質學認可專業團體的訓練計劃最後一年訓練的證明。他們亦須於獲聘前遞交由香港工程師學會發出的培訓畢業證書(土木或岩土界別)或完成認可專業團體訓練計劃的證明。

(4) 申請人須遞交綜合招聘考試成績的副本。

(5) 申請人須遞交一份指定表格，詳述其學術工作及相關工作經驗。該指定表格可從土木工程拓展署網頁https://www.cedd.gov.hk/tc/about-us/recruitment-notices/index.html下載。

(6) 沒有以電郵方式遞交註(2)、(3)、(4)及(5)訂明的所需文件副本的申請，概不受理。

職責:

助理土力工程師向專業人員／高級專業人員負責，並主要負責執行岩土工程管制、岩土工程項目、與岩土及地質有關的職能或服務。獲取錄的申請人可能會派往其他部門工作。

薪酬:

總薪級表第19點(每月港幣42,640元)至總薪級表第27點(每月港幣61,865元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年或取得直接入職為土力工程師所需專業資格及經驗所需的時間，以較長者為準，但最長不得超過五年。成功通過試用期者，將獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

(a)申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340 網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)於2026年3月6日或之前作網上申請。

(b)申請人必須於2026年3月13日或之前把註(2)、(3)、(4)及(5)所述的所需文件副本電郵至appt3@cedd.gov.hk，並在電郵標題註明「申請助理土力工程師職位」及網上申請編號。

政府工｜3. 財政司司長辦公室(政府經濟顧問辦公室)-經濟主任

月薪: $61,865起

截止日期 :06/03/2026 23:59:00

+ 1

入職條件:

(a) (i)持本港大學所頒授的經濟學一級或二級榮譽學士學位，或具備同等學歷；或

(ii)持有本港大學所頒授與經濟學有關之學科的榮譽學士學位及經濟學碩士或以上學位，或具備同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)取得二級成績，或具備同等成績；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

經濟主任主要負責就香港經濟的不同範疇進行分析及研究工作，例如本港經濟於微觀與宏觀經濟層面的增長和發展。

薪酬:

總薪級表第27點（每月61,865元）至總薪級表第44點（每月119,650元）

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年，成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

(a)申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(b)把《基本法及香港國安法》測試成績副本、學位證書副本、修業成績副本及綜合招聘考試／香港中學文憑考試／香港高級程度會考／GCE A Level／IELTS考試成績副本電郵至oge_recruitment@fso.gov.hk，並在電郵內註明網上申請編號，附件總大小不能超過15MB。

政府工｜4.康樂及文化事務署二級助理館長（歷史）

月薪：$33,405起

截止日期:26/02/2026 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷，並主修以下其中一個相關學科：人類學、考古學、歷史學、地質學、地理學、民俗學、博物館學、文化研究、人文學，或同等學科；

(b) 在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績，以及在中文運用試卷中取得「一級」成績，或具同等成績；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 進行研究和編製目錄及刊物；

(b) 搜羅、設計、登記和闡釋展品；

(c) 協助籌辦展覽、節目、教育及推廣活動；

(d) 協助進行考古及／或本地歷史的實地考察計劃；

(e) 協助保護和保存香港的考古及建築文物；以及

(f) 協助製作和監察有關文物的電腦程式／資料庫，並協助管理館藏。

薪酬:

總薪級表第14點(每月港幣33,405元)至總薪級表第27點(每月港幣61,865元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

(a)申請人須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(b)申請人須在申請表格上清楚填寫全部就業情況及學歷詳情(包括註明其學士學位或同等學歷的主修學科)。

(c)持本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交有關修業成績副本及證書副本。持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟須將所有有關修業成績副本及證書副本電郵到aciih_recruitment@lcsd.gov.hk以評估其學歷資格。

(d)申請人請於文件副本每一頁註明「申請二級助理館長(歷史)職位」及網上申請編號。

政府工｜5. 香港海關(訓練及發展科)-合約青少年計劃項目助理

月薪：$29,312

截止日期 :25/02/2026 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) (i) 持有香港任何一所大學頒發的設計／新聞與傳播／多媒體／平面設計／視覺傳達／創意媒體／廣告或相關科目的學士學位，或具備同等學歷；或

(a) (ii) 持有香港任何一所專上院校頒發的設計／新聞與傳播／多媒體／平面設計／視覺傳達／創意媒體或相關科目的認可副學士學位／高級文憑，或具備同等學歷；或

(a) (iii) 持有香港任何一所註冊專上學院頒發的設計／新聞與傳播／多媒體／平面設計／視覺傳達／創意媒體或相關科目的文憑，或具備同等學歷；

(b) 在DSE或中學會考中英文科考獲第三級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少兩年全職多媒體及平面設計、商業攝影及錄像製作、專業攝影及錄像拍攝、廣告、社交媒體市場推廣或相關範疇的工作經驗；

(d) 熟識電腦應用，包括但不限於 Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、Adobe Premiere Pro、Adobe InDesign、Adobe After Effects 及中文文書處理；

(e) 具備優秀的中英文書寫及會話能力；及

(f) 具備良好電腦應用知識，包括 MS Word、Excel 及 PowerPoint。

職責:

(a) 執行一般行政職務；

(b) 管理會員資料庫及培訓紀錄，並擬備相關報告；

(c) 為主題網站及社交媒體平台編寫內容，包括新活動資訊、活動花絮及與會員的溝通訊息；

(d) 設計及製作視覺圖像；

(e) 協助攝錄工作，以及影片剪輯及修圖；

(f) 協助籌辦活動；及

(g) 按上級人員指示執行其他職務。

聘用條款:

獲聘用者將會按非公務員合約條款聘用，合約期為一年。續約與否視乎部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

(a) 申請人必須透過公務員事務局的 G.F. 340 網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

(b) 申請人必須在截止申請日期或之前，把 (i) 學歷資格的證書及修業成績副本（包括載有中國語文科及英國語文科成績的證書及修業成績副本）及 (ii) 工作證明副本，電郵至customsyes@customs.gov.hk。請在電郵標題中註明「申請合約青少年計劃項目助理」及你的網上申請編號。學歷證明及工作證明如資料不全或以親身、郵寄或傳真方式遞交，概不受理。

政府工｜6.財政司司長辦公室(引進重點企業辦公室)-經理(政策支援)

月薪：$61,865

截止日期 :13/03/2026 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a) 持有學士學位，或具備同等學歷；

(b) 具備不少於5年全職工作經驗，當中包括至少 2 年曾擔任行政、管理、宣傳或推廣職位，以管理職位的經驗為佳；具備政府部門管理／協調計劃或項目管理經驗者更佳；如具備從事政府部門或公共機構的工作經驗者更佳；

(c) 具備制定和執行以成果為本的參與項目的工作經驗，如具備人工智能、數據科學、金融科技、生命健康科技或公營界別相關工作經驗或知識者更佳；

(d) 具備良好團隊精神，能在節奏快速的環境下獨立處理工作，亦須能同時處理多項工作；

(e) 具備良好的組織、統籌和分析能力，以及項目策劃與管理技巧；

(f) 具備國際視野，充分暸解內地和香港的商業環境，以及香港在國家政策中的獨特角色和貢獻；

(g) 適應力強、態度開明和具備良好的人際技巧。能主動學習新技能和樂於接受新任務，並且能與不同持份者積極協作；

(h) 具備良好中英文書寫能力，並能說良好的英語、粵語及普通話；在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績或具備同等成績；及

(i) 熟悉電腦應用程式操作，包括文書處理、試算表及簡報軟件。

職責:

(a) 為引進重點企業辦公室提供行政及／或管理支援服務，並與相關機構、持份者和／或工作伙伴等聯絡溝通；

(b) 執行與採購相關的事務，並監察服務承辦商／服務供應商的表現；

(c) 進行研究、數據分析及準備簡報／演講資料，並為立法會及相關委員會／工作小組草擬文件及提供秘書處支援；

(d) 舉辦研討會、工作坊及交流活動，並與產業集群團隊合作，促進重點企業與行業持份者之間的合作；

(e) 就引進重點企業辦公室相關事宜進行調查及研究，以支援政策及項目推展；支援及協調外訪、訪問行程及其他本地及海外推廣活動；

(f) 處理公眾及活動參加者的查詢和投訴；及

(g) 執行上級指派的其他職務，包括監督文書職系人員，以及在需要時於正常辦公時間以外工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘用，合約期為13個月或至2027年3月31日，以較早者為準。

申請手續:

透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 （https://www.csb.gov.hk）作網上申請，並把以下文件副本電郵至appointment@oases.gov.hk，並在電郵內註明網上申請編號。

-簡單列明申請人認為自己適合該職位的信件（約300字）；

-詳盡履歷，包括：(i) 學士或深造學位（例如主修科目和榮譽等級）；以及(ii) 列明職位、詳細的僱用期限及職責說明的就業記錄；

-有關證書和修業成績表副本；以及

-工作證明副本。

政府工｜7. 創新科技署-投資經理(創科產業引導基金)

月薪: $82,330起

截止期 : 03/03/2026 17:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的一級或二級榮譽學位，或具同等學歷，持有金融、法律、會計或金融相關範疇內其他學科學位更佳；

(b) 在風險投資、私募基金、法律專業、投資顧問或投資銀行業務具備至少五年全職工作經驗，其中三年必須擔任督導職位；

(c) 通曉與投資相關的法律文件（例如有限合夥協議、基金認購文件）、本地財務規例、本地／亞洲私募股權市場狀況及熟悉《有限合夥基金條例》（第637章），可獲優先考慮；

(d) 如具備私募股權投資的知識，可獲優先考慮；

(e) 具備良好中英文口語及書寫能力，並在DSE或中學會考中英文科考獲第3級或以上成績，或已獲取同等成績；

(f) 具備優秀的分析、協商及演說技巧；以及

(g) 具備良好職業操守，致力追求卓越，主動進取；不論是獨立工作還是與內部或外部人員共事，也能保持積極態度。

註:

(1) 申請人必須在申請表格上清楚註明所修讀學位課程的主修和副修科目。申請人如持有其他資歷（例如金融相關科目的進階學歷、特許金融分析師資格），必須在申請表格上一併列明。

職責:

(a) 協助評估「創科產業引導基金」基金經理的申請；

(b) 協助審視及分析由基金經理提供的投資數據及統計資料，從而監察基金經理及子基金的投資表現；

(c) 協助審視法律文件，確保基金文件上所有條款與條件均符合「創科產業引導基金」的框架；

(d) 就資本調配執行需要的正確程序；

(e) 協助監察「創科產業引導基金」下投資組合公司的發展，尤其是在香港的發展；

(f) 協助向高級管理人員匯報基金經理及子基金的投資表現；以及

(g) 執行上級所指派的其他職務。

聘用條款:

受聘者將按非公務員合約條款聘任，一般為期兩年。續約與否將視乎服務需要和受聘者的工作表現而定。

申請手續:

(a)透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(b)必須將(i)履歷表(列明現時及過去的受僱情況、職位、工作及職責)、(ii)學歷／專業資格證書和(iii)現時及過去受僱記錄等證明文件的副本提交至指定電郵地址(recruitment@itc.gov.hk)，

(c)在電郵標題註明「申請投資經理(創科產業引導基金)(非公務員合約)職位」及網上申請編號。

政府工｜8.選舉事務處-高級選舉助理

月薪:$45,000

截止日期 :06/03/2026 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第3級或以上成績，或具同等學歷；

(c) 具備至少五年全職工作經驗。如具備行政、地區性項目╱活動管理或在政府╱公共機構的相關工作經驗則更佳；

(d) 具備良好的中英文會話及書寫能力、電腦軟件應用知識；以及溝通及人際關係技巧。

職責:

(a) 協助處理和統籌各項有關籌備和舉行公共選舉的選舉工作；

(b) 協助聯絡相關政府部門及組織，宣傳及進行各種選舉活動和工作；

(c) 為辦公室運作和項目統籌提供行政支援；

(d) 為各委員會提供秘書支援服務；

(e) 協助處理查詢和督導支援人員的工作；以及

(f) 執行上級指派的任何其他職務。

聘用條款:

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期約一年。合約屆滿後，是否獲續聘，須視乎屆時部門的服務需要及受聘者的工作表現而定。

申請手續:

(a)透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(b)持有本港學府／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。

(c)至於持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授的學歷，則須在2026年3月13日或之前把修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本以親身或郵寄方式遞交至九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓8樓選舉事務處人事部。信封面須註明申請「高級選舉助理」，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工｜9. 運輸及物流局(航運服務組)-行政經理

月薪:$64,780

截止日期:06/03/2026 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的認可學士學位，或具同等學歷；

(b) 具備至少五年與產業營銷、廣告推廣、線上和社交媒體營銷、活動管理及/或企業公共關係等範疇相關的全職工作經驗，而在最近三年的工作中，至少兩年擔任管理職級。具備與港口和航運業或公共行政相關工作經驗則更佳；

(c) 在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用和英文運用)取得二級成績，或具同等成績；

(d) 溝通、表達技巧及人際關係良好；

(e) 分析能力、判斷力及項目管理技巧良好；

(f) 中、英文講寫能力俱佳，精通普通話則更佳；以及

(g) 電腦知識豐富、應用技能良好，包括但不限於微軟辦公室(MS Office)應用程式和中文文書處理。

註1：申請人須另行在履歷表上，述明在取得有關學歷後所具備的相關工作經驗及性質。

職責:

(a) 為推廣香港航運業予本地和國際群體的行業活動建構有效的宣傳、廣告和營銷策略；

(b) 執行香港海運港口發展局轄下推廣及對外事務委員會及其專責小組委派的線下和線上推廣措施；

(c) 在服務供應商的協助下，為相關社交媒體創作推廣內容，包括但不限於短片、文本和圖片；

(d) 提供活動管理服務，特別是公共關係，以及傳媒互動方面，包括撰寫新聞稿；

(e) 為推廣及對外事務委員會轄下專責小組提供秘書處支援；以及

(f) 履行上級人員指派的其他職務及職責。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款，由聘用日期起計聘用一年。

申請手續:

(a)透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

(b)在遞交整份網上申請書後，將下述的所需文件電郵至recruitment@tlb.gov.hk ：

(i) 完整履歷表；

(ii) 學歷及語文能力要求證明的證書副本；及

(iii) 工作經驗證明文件的副本

(c)請在電郵主旨一欄上註明「申請行政經理職位」以及你的網上申請編號。此外，每頁上述(i)，(ii)及(iii)所需文件亦須註明你的網上申請編號。

(d)獲邀請出席面試的申請人須在面試當天進行一小時的中文和英文筆試。