DSE2026｜內地大學3大報名方式懶人包 入學門檻/資助計劃一文睇清

JUPAS(大學聯招辦法)首輪申請已經完結，除了本地大學，每年其實都有不少考生選擇前往內地升學，政府更會為學生們提供資助，有內地大學更會將香港學生的學費免除。想到內地讀大學究竟要怎樣報名呢?收生標準又是如何呢?



除了於本地或海外升學，每年香港都有不少學生選擇到內地大學升學，根據政府資料顯示，截至2023/24年度已經有超過23,000人於內地就讀，而每年前往內地升學的人數亦持續增長。香港學生若想前往內地升學，現時一共有3大途徑供學生們選擇，包括「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」，「普通高等學校聯合招收華僑港澳台學生入學考試」，以及「院校獨立招生」。

「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」，簡稱「文憑試收生計劃」，學生們可以以DSE成績報考內地大學，而免卻參與「普通高等學校聯合招收華僑港澳台學生入學考試」(「港澳台僑聯招試」)。現時為止，一共有165所內地高校參與此計劃，學生可以透過網上「內地高校招收香港中學文憑考試學生管理系統」進行報名，而報名已於2025年12月31日截止。

除了通過「文憑試收生計劃」，香港學生們還可以透過「港澳台僑聯招試」報考內地大學，目前經此方式收生的高校超過400間。考試一共分為兩類別，包括文史類和理工類，每類別中學生們都需要應考5個學科，而院校將會按總成績排名而擇優取錄。但同學們若想參與考試則或需花額外時間為考試進行準備，因考試範圍大多以內地課程為藍本，與香港的課程可能有別。學生若有興趣可透過網上「全國聯招管理系統」進行報名，而報名已於2026年3月1日上午9時正式開始。

此外，有不少院校亦會透過院校獨立招生，於香港直接進行招生，院校可自行訂立收生準則或入學考試，例如北京大學為香港學生提供「博雅人才培育計劃」，學生們可透過此計劃另外報考學校，但報考的同學必須獲得所在中學校長推薦才可參與計劃。而於2026/27學年，一共有6間大學設有對港獨立招生，包括北京大學、清華大學、復旦大學、深圳大學、暨南大學及華僑大學。

而對於有興趣前往內地升學的同學們，政府亦推出了內地大學升學自助計劃，計劃分別有兩部分包括「經入息審查資助」和「免入息審查資助」。所有資助金額將會根據院校所在地區與香港距離，按三個類別發放，資助年期則會為學生於指定內地院校就讀的學士學位課程的正常修業期，並按年發放。而「經入息審查資助」亦會按入息審查視乎需要發放全額資助或半額資助。

「全國聯招管理系統」網址:

https://www.eeagd.edu.cn/lzks/main.jsp

內地高校招收香港中學文憑考試學生管理系統網址:

https://www.eeagd.edu.cn/hkmsks/main.jsp

究竟報名甚麼時候截止?內地大學的收生最低標準又是甚麼?以下是報考內地大學的重要日子和須知懶人包，若同學們有興趣前往內地升學，那便一定要看看啦！

報考內地大學懶人包

港澳臺僑聯招試

考生可透過網上「全國聯招管理系統」進行報名:

重要日子

3月1日上午9時至3月15日下午5時：網上報名

3月25日前：考評局會向通過報名審批考生發出考試費用電郵

3月29日上午10時：未通過審核考生再次上載文件最後限期

3月31日下午5時：考評局會完成對「不通過考生｣審批並發考試費用電郵

4月5日下午11時59分前：已通過審批報名的考生在網上繳交考試費用的最後限期

4月8日之前：完成繳費的考生，繳費狀態將更新為「已繳費」，報名狀態則會更新為「確認通過」，報名狀態不再更新。

6月中旬：自行登錄系統查看本人成績

6月下旬：填報、保存、修改、確認、取消確認志願。

7月上旬：開始進行錄取

報名資格

完成香港註冊中學已註冊的中六課程（或內地／澳門／台灣高中三年級），且必須為學歷教育的學生或以上學歷。如現正就讀由香港註冊中學提供已註冊的中六課程的學生（或內地／澳門／台灣高中的高三學生），必須提交由校方蓋印及校長加簽的在學證明文件。

港澳地區考生：持有有效的港澳居民身份證和《港澳居民來往內地通行證》。

報名文件:

－本人電子照片

－個人證件正反面照片（所有證件均應在有效期內）

－學歷資料（考生應提供其高中畢業文化程度（須為學歷教育）的證明材料。應屆高中畢業生須上傳畢業中學開具的畢業證明及高一到高三上學期的成績單正本。往屆生須上傳高中畢業證書（證明）及高中三年成績單正本。持國外學歷的考生須同時上傳我國駐外使（領）館對其學歷證明材料所做的認證書或外國附加證明書（中文版，須注明是否學歷教育））

考試日子:

5月23日（星期六） 上午 9:00 - 11:30中文

下午 1:30 - 3:30英語

5月24日 （星期日） 上午 9:00 - 11:00數學

下午 1:00 - 3:00物理、歷史

下午 4:00 - 6:00化學、地理

考試類別

文史類考試科目：中文、數學、英語、歷史及地理。

理工類考試科目：中文、數學、英語、物理及化學。

每科滿分為150分，每科滿分為750分。

文憑試收生計劃

重要日子

網上報名及繳費已截止

2月15至6月14日：學校上載「校長推薦計劃」相關資料

5月14日：修改志願

6月14日前：上載「學生學習概覽」 於系統（非必須）

5月至7月：各院校按需要安排面試或術科考試(部分院校或會於5月前或其他時間安排面試或術科考試)

7月15日(暫定)：DSE成績公布

7月下旬（暫定）：聯招辦公布錄取日程

7月下旬（暫定）：查詢錄取結果

7月下旬（暫定）：網上遞交補錄志願

7月下旬（暫定）：查詢後補錄取結果

8月5日（暫定）：本地大學聯招放榜

9月1日前：錄取及入學通知

網上報名文件資料:

-基本資料(考生資料、監護人、就讀學校、報考志願等)

-電子照片（正面免冠、單色背景頭像近照，大小1M以內，jpg格式）身份證明文件

-獲獎經歷

-個人經歷

-學習證明

錄取標準:

-一般科目--「3,3,2,A」，中英科目達第3級或以上，數學達第2級或以上，公民科達標

-校長推薦計劃-- 公民科達標，其餘三門核心科的總分數達8分或以上，且每科不得低於2分

-報考藝術體育專業--「2、2、1、A」

*高校可根據不同專業要求指定科目分數要求，亦可參考其他學習經歷，況制訂具體錄取規則。

填寫志願:

每個考生可填報4所高校，每所可填報4個志願

報名費用:460元

院校獨立招生

除了透過「港澳台僑聯招試」和「文憑試收生計劃」，有個別的內地高校亦會對香港學生進行獨立收生，而2026/2027年獨立收生的高校有:

北京大學、清華大學、復旦大學、深圳大學、暨南大學及華僑大學。

內地升學資助計劃(2026/27年)

2026/27學年資助計劃詳情尚待公佈，申請人現階段可先參考2025/26學年的資料作為指引。最新安排請以教育局日後的正式公佈為準。

「經入息審查資助」

申請資格:

符合下列資格的學生可申請2025/26學年「經入息審查資助」：

(a) 擁有香港居留權或香港入境權，或持單程證來港；

(b) 在香港接受及完成高中教育)；及

(c) 於2025/26學年，在指定的201所內地院校修讀學士學位課程

經入息審查資助金額(根據院校所在地區與香港距離):

少於450公里 ：全額17,700元，半額8,900元

450公里與1,000公里：全額18,400元，半額9,200元

超過1,000公里：全額19,400元，半額9,700元

「免入息審查資助」

申請資格:

-擁有香港居留權或香港入境權，或持單程證來港

-在香港接受及完成高中教育

- 於2025/26學年，正在指定的201所內地院校修讀學士學位課程；及

- 1. 在DSE考獲「3322」或「332A」的成績，即中英國語文科達到第3級，以及數學和通識教育科達到第2級的成績，以及通識教育科達到第2級或公民科取得達標；或

2. 通過「香港副學位畢業生升讀華僑大學銜接學位課程試行計劃」升讀華僑大學

3. 經「文憑試收生計劃」下的「校長推薦計劃」入讀 內地院校。

免入息審查資助金額(根據院校所在地區與香港距離):

少於450公里 ：5,900元

450公里與1,000公里：6,200元

超過1,000公里：6,500元