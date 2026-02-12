加拿大升學2026丨前10名大學申請方法+神科公開　加國哈佛係邊間?

加拿大一直是不少中學生前往海外升學的熱門國家之一，當地知名學府如多倫多大學、英屬哥倫比亞大學的整體學科實力均相當不俗。《開罐》整合2026年加拿大10大高等院校的排名及資訊，有意前往當地升學的你不妨參考。



QS Top Universities 加拿大院校綜合排名2026

【1】McGill University 麥基爾大學（全球排名：27）

【2】University of Toronto 多倫多大學（全球排名：29）

【3】UBC 英屬哥倫比亞大學（全球排名：40）

【4】University of Alberta 亞伯達大學（全球排名：94）

【5】University of Waterloo 滑鐵盧大學（全球排名：119）

【6】Western University 西安大略大學（全球排名：151）

【7】Université de Montréal 滿地可大學（全球排名：168）

【8】McMaster University 麥克馬斯特大學（全球排名：173）

【9】Queen's University at Kingston 皇后大學（全球排名：191）

【10】University of Calgary 卡加利大學（全球排名：211）

加拿大是港人熱門的升學國家之一 (Reuters)

Times Higher Education（THE）加拿大院校綜合排名2026

【1】University of Toronto 多倫多大學（全球排名：21）

【2】McGill University 麥基爾大學（全球排名：41）

【3】UBC 英屬哥倫比亞大學（全球排名：45）

【4】McMaster University 麥克馬斯特大學（全球排名：116）

【5】University of Alberta 亞伯達大學（全球排名：119）

【6】Université de Montréal 滿地可大學（全球排名：150）

【7】University of Waterloo 滑鐵盧大學（全球排名：162）

【8】University of Ottawa 渥太華大學（全球排名：187）

【9】University of Calgary 卡加利大學（全球排名：200）

【10】Western University 西安大略大學（全球排名：201-250）

【1】麥基爾大學 McGill University

麥基爾大學 McGill University (McGill University網頁圖片)

麥基爾大學有「加拿大哈佛」稱號，全校學科整體排名較高，又以醫學、法律、工程及商學見稱。香港學生可憑DSE成績直接向校方申請，留意部分學系設有較高學術及英語要求。

全球排名：27（QS）、41（THE）

所在地：滿地可

【2】多倫多大學 University of Toronto

多倫多大學 University of Toronto (多倫多大學網頁圖片)

多倫多大學為加拿大僱主印象最佳的院校，根據2025年QS數據，畢業生信譽評分高達99.1分。醫學、工程、法律、電腦科學院均為全國甚至全球前列。香港學生可經國際學生專用的OUAC 105系統申請，部分競爭較激烈的學科，或需在申請時提交補充資料。

全球排名：29（QS）、21（THE）

所在地：多倫多

【3】英屬哥倫比亞大學 University of British Columbia (UBC)

英屬哥倫比亞大學 University of British Columbia (UBC)(英屬哥倫比亞大學網頁圖片)

與麥基爾大學、多倫多大學一樣，排名長期躋身當地三甲，亦為加拿大西岸排名最高學府。其商學、工程、環境科學及生命科學均相當熱門。DSE考生可直接經校方網上系統申請，官網選擇相應國家或地區，再選擇學科後，將提供清晰指引及所需條件。

全球排名：40（QS）、45（THE）

所在地：溫哥華

詳情：UBC Undergraduate Admission - International high school students

【4】亞伯達大學 University of Alberta

亞伯達大學 University of Alberta(亞伯達大學網頁圖片)

根據加拿大本土院校評分網站Maclean’s統計，亞伯達大學多年來在工程、能源研究、科學及醫學方面成績亮眼，特別是研究導向項目。香港學生可憑DSE成績，經國際生系統申請入讀。

全球排名：94（QS）、119（THE）

所在地：愛民頓

詳情：University of Alberta Undergraduate - International Students

【5】滑鐵盧大學 University of Waterloo

滑鐵盧大學 University of Waterloo (滑鐵盧大學網頁圖片)

加拿大修讀電腦科學或工程相關學系首選，同樣可用DSE成績報考。部分熱門學系對指定學科成績有要求，如電腦科學系就要求考生在數學核心及延伸單元二（M2）均獲5級成績。

全球排名：119（QS）、162（THE）

所在地：安大略省滑鐵盧

詳情：University of Waterloo - Undergraduate Admission Requirements

【6】西安大略大學 Western University

西安大略大學 Western University (西安大略大學網頁圖片)

商學院（Ivey）為加拿大國內頂尖級別，另外精算、護理及心理學的認受性同樣不俗。學校網站列明不同學科的要求，部分要求DSE考生必須修讀指定科目，部分則需繳交作品集（Online Portfolio）、申請意向信（Statement of Interest）等。

全球排名：151（QS）、201-250（THE）

所在地：安大略省倫敦

詳情：Western University International Students - Hong Kong

【7】滿地可大學 Université de Montréal

滿地可大學 Université de Montréal （滿地可大學網頁圖片)

加拿大頂尖法語研究型大學，生命科學、醫學和法學課程均聞名國際。大學本科主要以法文為教學語言，前往留學前需具備良好法文能力，並提交法文能力證明。

全球排名：168（QS）、150（THE）

所在地：滿地可

詳情：Université de Montréal Admissions

【8】麥克馬斯特大學 McMaster University

麥克馬斯特大學 McMaster University(麥克馬斯特大學網頁圖片)

以醫學、工程學和商科聞名，有「加拿大麻省理工學院」之稱。健康科學學院全國排名第一，此外護理學、運動機能學亦是熱門選擇。部分學系對DSE必修科成績有要求，必須達4級或以上。

全球排名：173（QS）、116（THE）

所在地：安大略省咸美頓（Hamilton）

詳情：McMaster Admission Requirements

【9】皇后大學 Queen’s University at Kingston

皇后大學 Queen’s University at Kingston(皇后大學網頁圖片)

史密斯商學院（Smith School of Business）除了本科，亦吸引不少人修讀碩士學位。工程與應用科學學院、醫學與健康科學學院同樣在加拿大名列前茅。

全球排名：191（QS）

所在地：安大略省京士頓

詳情：Queen’s University Undergraduate Admissions

【10】卡加利大學 University of Calgary

卡加利大學 University of Calgary(卡加利大學網頁圖片)

卡加利坐擁能源產業優勢，連同相關學科的聲望亦得到提升，例如工程學院就有開設石油及天然氣工程系。此外，卡加利大學的運動機能學、醫學院、商學院在北美亦相當知名。

全球排名：211（QS）、200（THE）

所在地：卡加利

詳情：University of Calgary Admissions

【11】渥太華大學 University of Ottawa

渥太華大學 University of Ottawa (渥太華大學網頁圖片)

想修讀文科的話，不妨考慮位處首都的渥太華大學。社會科學學院包括政治學、國際關係、公共管理學系等均享譽盛名，更非常靠近加拿大國會。傳統強勁學科表現亦不輸蝕，醫學與健康科學院在流行病學、神經學、兒科、生物製藥等亦擁有高研究水平。

全球排名：187（THE）

所在地：渥太華

詳情：University of Ottawa Admissions