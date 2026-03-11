富豪酒店開放3大免費自修室應援DSE！供應咖啡養生茶　附地點詳情

2026DSE中學文憑試英文科口語已於昨日（10日）正式開考，筆試亦於4月8日開考，一眾DSE考生已進入最後衝刺階段。為了支持學生，富豪酒店集團特別推出「富豪自修室」計劃，由即日起免費開放旗下三間酒店餐廳空間，更貼心提供免費咖啡、養生茶、湯水及無線網絡等配套，陪各位DSEr一起衝刺！



3月10日，富豪酒店集團宣布推出「富豪自修室」計劃，免費開放銅鑼灣、尖沙咀及沙田三間酒店餐廳予DSE考生使用，更提供一系列貼心配套，讓大家在溫習之餘亦能補充能量。

（Facebook@Regal Hotels 富豪酒店）

相比起普通的公共自修室，酒店自修室更會無限提供免費自助飲品，包括提神醒腦的咖啡和養生茶。此外，為照顧考生溫習時的能量消耗，還提供節氣湯水、糖水及曲奇作為補給茶點，幫助學生在備試期間調理身心。

富豪酒店表示，自修室將提供免費高速Wi-Fi以及充足的充電位，確保考生可以無間斷查閱溫習資料。

富豪自修室

開放日期：3月5日至5月5日

開時間：中午12時至晚上6時

開放地點

富豪香港酒店-御花園咖啡室（200個座位）

地址：銅鑼灣怡和街88號

電話：2837 1772

（富豪香港酒店）

富豪九龍酒店-雅廊咖啡室（186個座位）

地址：尖沙咀麼地道71號

電話：2313 8718

（富豪九龍酒店）

麗豪酒店-仙（88個座位）

地址：沙田大涌橋路34-36號

電話：2132 1231