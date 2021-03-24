撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-03-24 18:18

舊同學聚會最怕遇上對方做甚麼職業？最近有連登網民開Po，題為「最近有個中學同學做傳銷，然後約咗我岀嚟」，引發不少網民熱議。雖然職業無分貴賤，不過總有些行業容易使人覺得他們別有用心！

舊同學聚會最怕被人狂sell！（《愛回家之開心速遞》截圖）

最近有網名為「里安納度廸卡比獸」的連登網民開Po，題為「最近有個中學同學做傳銷，然後約咗我岀嚟」，引發不少網民討論。樓主指近日遇到舊同學以聚舊為名約食飯，食飯期間對方聲稱搞緊生意且月入10幾萬，最後更直接帶樓主踩上公司，3個鐘被5個職員不斷疲勞轟炸，幸樓主信念堅定不「落疊」，才成功抽身離開。

帖文火速引來不少網民議論，原來不少網民的舊同學、朋友都踏入傳銷、保險等容易無friend做的職業。《Opener 開罐》整理網民熱數6大最討厭舊同學做的工種，全部職業都需要依賴朋友幫手，有些甚至要借朋友過橋，你身邊又有沒有這些同學仔？

👇👇👇按圖看6大最易無朋友的職業👇👇

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塞車難捱，人有三急加埋塞車就更難捱，而且高速公路又無得落車解決。最近有連登網民開Po，「一人一條去完廁所先敢上車既（嘅）巴士線」，帖文引來大量「苦主」熱烈討論，有網民指某些巴士路線完全不人道，一旦塞車起碼塞兩個鐘，簡直是挑戰膀胱的極限！一旦要過海，痛苦程度大增，最慘莫過於是整條路線途經多個塞車熱點，簡直是想死的心都有了。

👇👇👇按圖看10條挑戰膀胱的長途巴士路線👇👇👇

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你有壓力，我有壓力！有網民在連登討論區以「一人一個你壓力大到痴線（黐線）嘅時候做過嘅痴線（黐線）野（嘢）」為題發文，帖文引來網民踴躍留言，至今已經有27頁留言！有網民稱壓力大時會化身購物狂、暴力狂，有些人更會突然大叫發洩，有錢的打工仔直接想飛就飛，認真令人羨慕！

👇👇👇點下圖即睇網民23個黐線減壓方法👇👇👇

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同場加映：N個改名後仍叫舊名的地方

念舊或者是港人的一大特點，最近有網民在Facebook專頁「90年代回憶」開Po，「唔知大家會唔會有啲地方改咗名，都係好鐘意叫返舊名」。不少網民憶述多個非常有年代感的地方名，包括「屯門八佰伴」、「荃灣英皇」、「黃大仙龍翔中心」等，勾起不少街坊的共同回憶。後生仔搭小巴時不妨留意區內街坊落車是否仍會嗌舊名！

👇👇👇按圖看街坊秒懂N個改咗名但仍叫舊名的老地方👇👇👇

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