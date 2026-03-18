Pornhub年度回顧　全球國家「持久力」排名　哪類題材最多人睇？

早前，全球知名成人網站Pornhub發佈2025年度回顧報告，當中回顧了過去一年站內的熱門關鍵字排行、各國用戶使用頻率等大數據。2025年的數據不但能看到全球各地「老司機」的口味變化，更出現不少耐人尋味的搜尋趨勢！

2025年度回顧報告（Pornhub）

全球「持久力」排名

據網站數據統計，2025年全球用戶平均造訪時間為9分33秒，較2024年減少了7秒。其中18至24歲的年輕用戶群停留時間比平均值少了26秒，反觀65歲以上的用戶，造訪時間比平均值多出足足2分鐘。

若按國家排名，日本用戶以平均11分02秒的造訪時間登上全球榜首。而今年的年報中其中一個亮點，是站內女性用戶的比例在逐年上升，2025年網站女性觀眾佔平台整體流量的比例高達38%，創下P站的歷史新高。以及女性用戶每次造訪的平均停留時間，竟比男性還要多出15秒。

報告亦指出，每逢有矚目大事發生，例如美國超級碗、Apple新機發佈會，甚至是各國政界大選，Pornhub的整體流量都會出現明顯暴跌。大家不單止會為了看直播而暫停解決需求，甚至連搜尋的關鍵字都會直接受時事影響。

6大搜尋趨勢

2025年搜尋趨勢當中，受Coldplay演唱會CEO爆出醜聞的效應影響，「出軌（cheating）」等關鍵字成為增長最誇張的題材。「辦公室戀情」的搜尋量增加210%，而「CEO」一詞更暴增388%。

另一個極具突破性的趨勢是「偽娘迷戀（Femboy Fixation）」。以往這類題材多見於同性戀分類，但今年卻全面反攻異性戀市場，「femboy」的搜尋排名衝入全球十大熱搜榜！此外，「多元性偏好（Diverse Desires）」、「熟女魅力（Maturing MILFs）」、「現實情境角色扮演（Real Life Roleplay）」等也稱為用戶搜尋最多的題材。

還出現一個最匪夷所思的趨勢「適宜在工作場所觀看（SFW）」，證明越來越多人上成人網站並非為了「解決生理需求」，反而是將其當作日常的消遣平台，用來收聽 Podcast、享受音樂或觀看遊戲直播。

（Pornhub）

世代慾望偏好大不同

很多人以為後生仔的尺度一定最開放，但P站數據揭示了各個世代的觀看偏好，原來不同年齡層之間，存在著意想不到的差異！

Gen Z（18-24歲）： 年輕一代在視覺刺激上有著有別於傳統的獨特品味，對「足部（Feet）」類別展現出特別的偏好，相關搜尋比例比其他世代高出347%。

千禧世代Millennial（25-44歲）：這個世代的用戶似乎更看重影片的劇情與氣氛，對職場等「角色扮演（Role Play）」類別特別感興趣搜索比例比其他世代136%。

Gen X（45-64歲）： 數據指出這個年齡層的用戶觀看「多人運動（Orgy）」等重口味題材比其他年齡層高出兩倍以上。

嬰兒潮世代Boomers（55歲以上）：則更偏好主打真實感的「素人選角（Casting）」場景，追求最原始、不加修飾的寫實感。

各年齡層對影片偏好大有不同。（Pornhub）

「hentai」連續五年第一位

至於各類影片題材的實際瀏覽量，今年的排名與往年相比出現了較大差異。同時，2025年全球最高搜尋量的榜單中，「日本動漫色情（Hentai）」連續五年成為站內搜尋量第一高的關鍵字，也表明全球用戶對二次元的熱愛有增無減，無論是遊戲角色、動漫Cosplay還是全3D動畫，統統都成為老司機們的終極幻想。

第二名是「熟女（MILF）」，這個關鍵字的搜尋量常年高企，緊隨其後的有「女同性戀（Lesbian）」及「菲律賓女性（Pinay）」等關鍵字激烈爭奪榜首。

2025年關鍵字搜尋排名（Pornhub）

最受歡迎成人明星Top 5

報告數據顯示，2025年全球最多人搜尋的成人明星，今年由男優Alex Adams憑藉近40億次總觀看數強勢登頂奪得第1名。而頂級女優Angela White則躋身第2位，第3名則由Violet Myers穩守不變。曾挑戰「千人斬」而走紅的成人明星Bonnie Blue空降排行榜第4位，而退役女神Lana Rhoades較往年下降一名，排在第5位。