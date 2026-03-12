MissAV被台灣新北市封鎖！原因不是盜版　網民崩潰:去台北能看嗎?

去年知名成人網站Miss AV因一度被封鎖，令不少網民哀號連連，而AV女優石川澪更因「反盜版女優」而聲名大噪。不過昨日（11日) 在社交平台卻瘋傳「Miss AV」遭台灣新北市封鎖，不少老司機直接崩潰：「這個網站不都是商業片，怎麼會被鎖」。

網上圖片

被封鎖原因跟盜版無關

綜合台灣傳媒報道，有網民在Threads上發帖文，指發現知名AV網站「Miss AV」的網域已遭新北市封鎖，網頁上指出「此網域涉違反性侵害犯罪防治法，經新北市政府、新北府社家第1152377969號函命令封鎖，若您對於本封鎖行為有疑義，請與新北市政府的官方電子郵件地址聯繫。」

2025年曾被封再火速復活

「MissAV」被封非首次，去年初就曾被突然封鎖，更一按入頁面即見一文5語（中文、日文、韓文、英文、西班牙文）的反盜版警告，以及一張AV女優石川澪的反盜版宣傳照片，而石川澪當時更截圖在X興奮直呼「看來就像是我消滅了這個網站，真的很酷」。不過網站短短幾天就火速復活，甚至還囂張地宣告「感謝石川澪支持，所有石川澪影片一律免廣告」，更鼓勵大家分享消息，若超過1000萬次分享，屆時全站都免廣告，讓石川澪氣炸連環發文怒批「渣男下面壞死吧」、「即使睡醒後，還是非常煩躁，我是受害最慘的人，還刻意挑我的片子不帶廣告，真的太過分」。

MISSAV截圖

MissAV被封的消息一出，立刻引發許多網友熱議，「又不是商業片，怎麼會被鎖」、「投訴新北市政府」，「不讓看A片會被封是有可能未成年兒童性影像的關係」、「這就有點太過分了」，「改DNS就好了」、「去台北市能看嗎?」、「用vpn,不會喔」、「這還給活路嗎」、「尾數改成.AI就好了」。也有網民表示，只要用VPN上網，或者用ai 域名則可以照常看到，香港也沒有受影響。