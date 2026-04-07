日本百年醬油廠「誤加17倍辣椒」竟大賣　失魂職員手滑變業績大王

老話說得好，有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭。這話放在現在的商業世界裏，簡直不要太對。多少團隊嘔心瀝血、反覆調研、日夜打磨的產品，最後撲得連個水花都看不見；而有些產品，它的誕生純粹就是個「美麗的錯誤」，結果卻火得一塌糊塗。



今天咱們要聊的，就是這麼個事兒。故事的主人公，是日本岩手縣一家百年醬油廠裏，一個名叫小林的倒霉蛋員工。

日本一家醬油廠的年輕店員小林，在製作辣味燒肉醬時，失手多倒入17倍的辣椒，公司上架限定販售，並附上小林自責的相片，居然在推特爆紅。（圖/翻攝自推特@390zdTL5nU2GRbb）

說明書附上小林的消沉模樣 讓無數網友加油打氣：

事情是這樣的。前陣子，一位日本網友去岩手縣旅遊，順道參觀了一家在當地挺有名氣的醬油老廠——「宮田醬油店」。百年老店嘛，本來是想感受一下傳統釀造工藝的魅力，結果，他的注意力卻被貨架上一瓶名字長得離譜的烤肉醬給勾走了。

這瓶醬的名字有多長？「小林が間違えて17倍の唐辛子を入れてしまったピリ辛焼き肉のたれ」。翻譯過來就是——「小林調錯比例的17倍辣味烤肉醬」。

這位網友當時就好奇壞了：這個「小林」到底是誰？他犯的到底是個什麼錯？這17倍的辣度，吃下去會不會噴火？

帶着滿腦袋的問號，他湊近一看，發現貨架旁邊還貼着一張「坦白從寬」式的說明文。上面的大意是這樣的：

歡迎光臨宮田醬油直營店！

事情是這樣的，最近我們在生產烤肉醬的時候，有一位叫小林的員工，一個不留神，把辣椒的比例給算錯了。結果，就搞出了這麼一鍋……超級無敵辣的烤肉醬。

按照規矩，這種失敗作是應該全部倒掉銷毀的。但我們幾個膽子大的，偷偷嚐了一口，哎？你猜怎麼着？竟然還挺好吃！

說不定這種「錯誤」反而會受歡迎呢？所以我們決定，把它作為一款限定商品拿出來賣！

就是這瓶充滿了淚水和意外（也可能有驚喜）的『小林調錯比例的17倍辣烤肉醬』，數量有限，欲購從速哦。



這還沒完，在說明文的最後，還附上了一張小林本人消沉到極點的照片。雖然沒看到照片，但你可以想象一下，一個中年大叔，因為自己的一次手滑，給公司造成了「巨大損失」，正躲在角落裏畫圈圈，滿臉都寫着「我完了」、「別管我」、「我想靜靜」。

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說實話，這波操作，當時就把這位網友給整不會了。這哪裏是賣醬料啊，這分明是在賣慘、賣故事、賣一個活生生的「事故現場」啊！

這種充滿了人情味和戲劇性的「事故」，簡直就是網路的「流量密碼」。這位網友隨手一拍發到推特上，瞬間就引爆了網絡。大家的好奇心都被勾起來了：

「這醬到底有多辣？」

「小林現在還好嗎？」

「公司沒讓他賠錢吧？」



結果就是，這款名字長得像裹腳布一樣的「小林醬」，一經上架就遭到了瘋搶。沒多大會兒工夫，貨架就空了，只剩下幾張標籤在風中凌亂。

網友們買到後，也紛紛變身「自來水」，在網上分享自己的試吃體驗，順便還帶上了對小林同學的「雲關懷」：

「哈哈，我來打卡網紅產品『小林調錯比例的17倍辣烤肉醬』啦！看起來賣得是真不錯……謝謝宮田醬油，謝謝小林！我已經準備好接受挑戰了！」

「終於搶到傳說中的『小林醬』了！我特意數了一下，店裏大概還剩120瓶吧。不過我看大家都三五瓶地往購物車裏搬，估計後天就得賣光。小林，你的錯誤，我們替你消化了！」

「友情提示各位，這款醬是真的真的超級辣！不能吃辣的朋友千萬別硬扛，一定要當心啊！不要像我一樣，一邊流淚一邊往嘴裏塞烤肉，又菜又愛玩……」



當然，有人的地方就有江湖，有網紅的地方就有質疑。在一片歡樂的搶購和試吃聲中，也出現了一些不一樣的聲音。不少網友化身「人間清醒」，表示：

「這哪是什麼員工失誤啊，這分明就是一場精心策劃的營銷！我真是服了這家醬油廠的銷售技巧了！」

「感覺小林是無辜的，他只是個工具人，被老闆拉出來『公開處刑』了」

「不管是不是營銷，這波操作我給滿分！建議給小林加薪！他一個人扛下了所有！」



你看，小林不僅沒有因為「犯錯」被扣工資，反而一躍成為了工廠的「核心技術人員」，肩負起了「重現錯誤」的重任。這人生的際遇，是不是比坐過山車還刺激。

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咱們回過頭來看看這個「宮田醬油店」。人家可不是什麼街頭巷尾的小作坊，而是一家創立於1904年，實打實的百年老店。一直以來，他們都靠着岩手縣雫石町清澈的地下水和傳統的釀造工藝，守護着那一口傳承百年的醬油香。

也正是為了適應時代，他們才在2020年開設了工廠直營店，並積極拓展線上渠道。本想着靠祖傳的老味道打開新局面，沒想到，最後讓這家百年老店再次「出圈」的，居然是小林的一個手滑。

所以說，這瓶「小林醬」能火，真不只是靠那17倍的辣味。它火就火在，它讓我們看到了一個百年老店的另一面：它不僅有對傳統的堅守，更有面對「錯誤」時的豁達和智慧。它懂得放下身段，用最真實的「人味兒」和消費者溝通。有時候，一個坦誠的錯誤，比一百個完美的產品介紹，都更能打動人心。

畢竟，這年頭，誰不喜歡一個有溫度、會講故事、還允許員工「犯錯」的可愛品牌呢？

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