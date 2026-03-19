小猴Panchi｜園方公開捐款渠道+超治愈貼圖！收益全數支援動物

日本千葉縣市川市動植物園內拖著毛猩猩公仔的獼猴BB「Panchi（パンチ）」以可愛模樣成功俘虜無數網民的心。看著牠在園內一天天健康長大，不少粉絲都表示想捐款或者寄送物資給牠更多關愛。不過，最近出現有不法之徒假借Panchi的名義呃人，大家發揮愛心之餘千萬要打醒十二分精神。而官方也正式在社交平台公佈正式捐款渠道，仲有付費版的sticker可以下載。



Panchi和牠的猩猩公仔（市川市動植物園）

近日，有日本網民發現Tiktok上有冒充Panchi飼養員的帳號，對方更以「照顧小猴子Panchi」作為藉口發起募捐活動。被不少網民察覺有異，紛紛在留言區互相提醒「千萬別上當」，並指出真正的飼養員根本沒有開設任何個人社交帳號。

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市川市動植物園亦曾在發表聲明，園方從未授權任何非官方的支援及募捐活動，若大眾因參與未經授權的活動而蒙受損失，園方將一概不負責。園方亦再三強調，他們目前只有經營「官方網站」及「官方X帳號」。

由於有大量關於現金與物資捐贈的熱心查詢，為了杜絕網絡詐騙及未經授權的周邊商品氾濫，市川動植物園日前在X發布了名為「Go Panchi！支持者指南」的官方文件，給日本本土民眾或海外粉絲提供正確的捐款途徑。

捐款注意事項：

時間： 即日起至2026年5月31日截止。

只收日圓： 捐款僅接受日圓匯款，全面拒絕任何實體物資捐贈。

專款專用： 善款將全數用於改善Panchi及園內其他動物的居住環境，以及設施營運。

官方免責警告： 園方絕不認可任何非官方發起的眾籌活動或周邊商品。如因參與民間募捐而引起糾紛，園方一概不負責。

海外粉絲如欲捐款，必須透過銀行的「海外電匯（Telegraphic Transfer）」以日圓進行，並且匯款產生的所有手續費，必須由捐款者全數承擔。

園方同時也推出Panchi專屬LINE貼圖，大家既能在日常跟朋友聊天時隨時被Panchi治癒，貼圖收益又能直接幫到園方翻新設施，一舉兩得！

市川動植物園推出Panchi官方貼圖（LINE）

活動一出，不少網民留言表示支持，「秒速購入！超級可愛」、「第一時間就買了，謝謝園方」。有粉絲大讚「已經買了LINE貼圖，非常可愛、非常喜歡！未來推出的任何新作品我也會全部支持」。除了踴躍捐款及購買貼圖之外，大家也不忘為園方工作人員打氣，「雖然還沒有親身去過動物園，但平時看你們發布的帖文學習到很多，也被動物們治癒了！大家加油啊」、「明白園方的各位都很辛苦，我會考慮透過『故鄉納稅』（日本捐款制度）來支持的」。