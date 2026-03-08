BLACKPINK Jennie也愛它！Sanrio玉桂狗6個冷知識　原型竟不是狗

BLACKPINK Jennie在30歲慶生影片中秀出可愛的「玉桂狗生日蛋糕」，作為三麗鷗（Sanrio）男團的玉桂狗人氣又要漲一波，大家知道即將滿24歲的玉桂狗，其實藏著一些隱藏小秘密嗎？



讓編輯來分享6個玉桂狗的冷知識，看完直接化身玉桂狗博士！

Jennie 30歲「玉桂狗生日蛋糕」超萌

「人間香奈兒」Jennie在1月16日滿30歲，開心在instagram上傳自己的慶生影片，除了驚天美貌被討論外，手上吸睛的玉桂狗造型蛋糕加上頭上戴著的玉桂狗髮箍，讓「人間香奈兒」一秒變身「人間玉桂狗」，萌度破表。喜歡Jennie的粉絲也要愛屋及烏，玉桂狗冷知識先記起來。

三麗鷗玉桂狗冷知識（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

1. 其實是左撇子

外表軟萌、溫柔的玉桂狗，其實是聰明的左撇子哦！從官方公開的設定以及部分插圖中可以發現，他在拿東西、揮手或使用餐具時，經常以左手為主，大家下次可以仔細注意這個小萌點呦。

2. 出道時名字不是「喜拿」

現在大家熟知的「玉桂狗喜拿」（シナモロール／Cinnamoroll），其實一開始並不叫這個名字，2002年初次亮相三麗鷗的《草莓新聞月刊》，是以 「Baby Cinnamon」 被介紹，在2003年正式更名為Cinnamoroll。

3. 原型其實是兔子

常常被誤認為兔子的玉桂狗，其實前身設定的確是兔子，創作玉桂狗的角色設計師「奥村心雪」原本畫了一隻有著白色長耳朵、穿著小天使袍，長著翅膀的白色兔子，但可惜並沒有被採用。在2001年的新角色大賽中，將原本的構想結合當時流行的迷你臘腸犬，才有了玉桂狗的誕生。

4. 曾經被網路霸凌？

人氣角色也有黑暗期？玉桂狗官方推特（現稱X）帳號在2015年5月曾遭遇莫名地大量惡意留言與謾罵，甚至連日本媒體都有報導，三麗鷗也呼籲「希望大家都能和睦相處」。

5. 有個隱藏姓名「品川紋次郎」

玉桂狗不只叫做喜拿？其實還有一個真粉絲才知道的姓名「品川紋次郎」，本來是官方在2014年愚人節時的開玩笑，讓玉桂狗穿上浪人武士服裝，並附圖寫道「我的本名是品川紋次郎」，卻因太可愛引發粉絲熱烈討論與敲碗，而後竟然真的推出支線周邊商品，因此「品川紋次郎」就成了玉桂狗的隱藏姓名，是不是很有趣呢？

6. 榮升東京品川區觀光大使

除了年年拿下三麗鷗角色大賞的高名次，玉桂狗還擁有一個現實中的正式身分「東京品川區觀光大使」，玉桂狗的日文名字「シナモロール，Shinamororu」與品川區的日文「品川，Shinagawa」產生連結，該地區有許多結合玉桂狗圖樣的觀光案內所、人孔蓋等，粉絲到東京旅遊可以去找找玉桂狗的身影哦！

以上就是6個玉桂狗冷知識，大家本來知道幾個呢？看完以後覺得哪一項最有趣呢？

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】