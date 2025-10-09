髪型店老闆怒轟GenZ未返工已兩度「放飛機」：依家唔係返學呀阿妹

近年來，隨著越來越多GenZ進入職場，傳統的職場觀念都正在被改變。近日，一位髮型屋老闆就在Threads上分享了自己的親身經歷，控訴一名新員工在入職前連續做出違背承諾的行為。這名年輕人不僅兩度未按照約定報到，後續還以各種理由要求延遲入職，讓僱主從最初的理解通融，最終失去耐心不得不終止聘用。



老闆控訴GenZ入職前連放兩次飛機

根據髮型師的描述，雙方於九月底已達成聘用協議，並議定在10月1日正式開始工作。但在原定入職日當天，對方並沒有按照約定時間上班，也沒有主動向老闆請假或講明情況。髮型師發訊息詢問也沒有回復。

數日後，這名求職者才突然回覆髮型師的訊息，態度輕鬆地表示「我考慮好過嚟返工啦」，並詢問新的上班日期。經過溝通，髮型師將入職日改至10月7日，並得到對方的同意。

但在10月7日早上，該名求職者再次發出訊息，以「想同屋企人過多一日中秋」為由，單方面要求休息一天，並將報到時間再延遲多一日。髮型師最終決定拒絕其要求，並明確告知對方不用來上班了。

髮型師對此事表示不解與失望，指該求職者在未正式返過工就「放咗我兩次飛機」，並評論「唔講仲以為佢先係我老闆」，對年輕一代的求職態度表示質疑。

《我要準時下班》劇照

網民熱議：是職場新常態還是年輕人太任性

多數網民對髮型屋老闆的遭遇表示同情，認為該名求職者缺乏基本的職場責任感，態度過於隨意。指出這種不遵守約定，隨意爽約的行為是缺乏職業道德的表現。都有部分網民將此歸因於當前求職市場的環境與先前大不相同，認為年輕人可能因為就業機會多元，產生了「不怕沒工作」的心態，因此不珍惜現有工作機會。

都有部分網民持有不同的看法，他們稱這種臨時變卦的行為，並非年輕一代獨有。有網民分享經驗，表示過往的求職者中，見過不少類似的「放飛機」情況。他們認為，僱主不應該過度苛責，應該要給予年輕人更多的時間和機會去適應職場規範。

對於網民意見，髮型師都作出回應，正是出於對年輕人的理解，才一再容忍並給予了兩次機會，但對方三番四次不守信用的行為表現確實讓人難以接受。

通過這次事件，可以看出在職場上，無論新舊世代，大家都需要透過有效溝通和互相尊重，才能建立穩定的合作關係，這都是整個職場文化需要共同學習和調整的方向。

