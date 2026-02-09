韓國掀「春節整容潮」中國客逼爆江南整形醫院！這風險最可怕

今年春節前，一個很現實的變化，在不少中國遊客之間迅速傳開：日本，暫時去不了了。



在多重因素疊加之下，原本計劃赴日本過春節的中國遊客，被迫重新尋找去向。結果並不意外，距離近、手續相對寬鬆、消費場景成熟的韓國，迅速成為替代選項。但與過去以購物、美食為主的訪韓行程不同，這一波春節人流的核心目標，明顯集中在一個領域——美容整形。

據說變化首先出現在首爾的江南一帶。春節尚未真正開始，多家面向外國人的整形醫院，已經提前進入「滿負荷」狀態。

中文諮詢電話和線上預約連續不斷，有的醫院一天接到的相關諮詢達到數百件，春節期間的手術檔期甚至提前數周被排滿。對醫院經營者來說，這無疑是一輪突如其來的旺季，但對一線醫護人員而言，感受卻並不輕鬆。

之所以形成這種集中式的「爆整形」行程，原因並不複雜。一方面，中國國內醫美市場規模龐大，但資質、水平差異明顯，相關事故的報道持續存在，使一部分消費者對安全性格外敏感。

另一方面，韓國在整形技術、流程規範以及對外營銷方面，長期建立起穩定形象。再加上中文社交平台上高度成熟的訊息傳播，一家醫院、一個醫生、一個項目，往往在出發前就已經被反覆「攻略」過。

不少中國顧客抵達後，直接拿出明星照片，要求在短時間內完成眼部、鼻部、輪廓等多項手術，希望一次行程「整體升級」。在業內，這種把多個項目壓縮進有限假期的做法，被稱為「爆整形」。從消費邏輯上看，這是對時間與成本的極端利用，但從醫療執行層面看，壓力幾乎全部落在現場。

問題也正是在這裏逐漸顯現。

在已經大量接待中國患者的醫院內部，候診時間明顯拉長，溝通成本急劇上升。語言雖然有翻譯協助，但對效果預期、恢復周期、術後限制的理解，並不總是對等。一些護士私下提到，高峰期的候診室更像臨時集散地，需要額外精力維持秩序。術後護理階段，因為期望落差引發的爭執，也比平時更頻繁。

這種壓力，很快從醫院內部外溢到更廣泛的層面。韓國社交媒體上，關於「春節整形潮」的討論開始增多，話題從醫療秩序延伸到公共禮儀和行為邊界，不滿情緒隨之積累。並非所有聲音都指向同一個方向，但「負擔感」這一情緒，反覆出現。

面對客流高度集中的現實，首爾市政府已經在江南等區域加強引導與管理，包括多語言提示、糾紛處理機制的完善，以及對中介機構的監管。這些舉措更多是針對短期內壓力驟增的狀況，而不是針對某一國籍本身，但它們的出現，也從側面說明問題已經不再只是個別醫院的內部事務。

如果回看過去十多年，會發現這並不是中國遊客第一次在春節期間「整體轉向」。曾經，銀座和秋葉原是春節的標誌性場景；如今，相似規模的人流，出現在首爾的醫院走廊裏。消費內容從「買什麼」轉向「改什麼」，路徑發生變化，但集中式出行的慣性並沒有消失。

「爆整形」並不是憑空出現的現象，它更像是在去不了日本的前提下，被迅速放大的一個出口選擇。問題不在於整形本身，而在於當大量人群、有限時間和高風險醫療行為被壓縮在一起時，摩擦幾乎是必然的。春節過後，這種壓力是否會自然消退，還是會以新的形式反覆出現，至少從目前來看，還很難下結論。

