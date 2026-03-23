DSE應援2026｜黃傑龍旗下13間分店開放溫書！名單/時間/限制一覽

DSE考試期已開始，不少同學仔都加緊温習。繼富豪酒店開放空間讓DSE考生可以入內免費温習，黃傑龍旗下株式會社(KABU)的烤肉店「牛角」、火鍋店「牛涮鍋」以及「好呷台灣火鍋」今日(23日)剛在社交平台宣佈，由即日起開放指定分店給DSE考生温書，兼且任坐任飲，各位同學仔即睇詳情！

IG@gyukaku_hk截圖

根據「牛角」「牛涮鍋」最新的IG帖文，由 3月23日 至 5月5日期間，只要出示應屆DSE準考證，即可於星期一至五 2:30-5:30pm，到「牛角Buffet」、「牛涮鍋」及「好呷台灣火鍋」指定分店，享免費入座溫書 + 飲品無限暢。「牛角Buffer」、及「牛涮鍋」分別提供汽水、果汁、冷泡茶、咖啡、奶茶、紅茶、檸檬茶。不過要留意的是，此DSE應援在星期一至五的公眾假期，以及星期六日均除外。

FB@牛角圖片

溫習空間分店地址：

【牛角Buffet】旺角雅蘭中心｜尖沙咀美麗華廣場｜灣仔利東街｜觀塘裕民坊｜葵芳新都會廣場｜沙田好運中心

【牛涮鍋】旺角MOKO｜深水埗V Walk｜油塘大本型｜黃大仙中心北館｜小西灣藍灣廣場｜馬鞍山廣場

【好呷台灣火鍋】旺角朗豪坊

（一切內容以官方公佈為準)

FB@牛涮鍋圖片

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2026DSE中學文憑試筆試於4月8日開考，一眾DSE考生已進入最後衝刺階段。為了支持學生，富豪酒店集團特別推出「富豪自修室」計劃，由即日起免費開放旗下三間酒店餐廳空間，更貼心提供免費咖啡、養生茶、湯水及無線網絡等配套，陪各位DSEr一起衝刺！👉👉👉富豪酒店開放3大免費自修室應援DSE！供應咖啡養生茶 附地點詳情