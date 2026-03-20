999警察通訊主任招聘｜DSE學歷月薪高達38K　入職與技能要求一覽

除了維生，工作有意義又幫到人就更加好。今日（20日) 警務處在公務員事務局釋出一份「警察通訊主任」招聘，其中一個職責就是處理999求助電話／報案和操作999控制台。該職位對學歷的要求並不高，只要DSE學歷，有五科2級以上，當中包括中英文科即合資格申請，入工可高達38K。不過警察通訊主任還有一項技能要求，但並不是考體能，那究竟是甚麼呢?

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香港警務處—警察通訊主任

月薪:$20,770起

入職條件:

(a) (i)在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii)在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 具備英文文書處理能力，速度達每分鐘30字；

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(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

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註:

(1) 政府在聘任公務員時，香港中學文憑考試應用學習科目(最多計算兩科)「達標並表現優異」成績，以及其他語言科目C級成績，會被視為相等於新高中科目第3級成績；香港中學文憑考試應用學習科目(最多計算兩科)「達標」成績，以及其他語言科目E級成績，會被視為相等於新高中科目第2級成績。

(2) 有關科目可包括中國語文科及英國語文科。

(3) 政府在聘任公務員時，2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

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職責:

(a) 處理999求助電話／報案和操作999控制台；

(b) 在指揮及控制中心內與警務人員緊密合作，操作警察控制台；以及

(c) 處理查詢及事故報告。

(註：須穿著制服以及輪班當值，包括通宵工作。)

薪酬:

總薪級表第 6 點(每月20,770元)至總薪級表第 17 點(每月38,715元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

(a)申請人必須於2026年4月2日或之前透過公務員事務局的G.F.340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請，或於Google Play、Apple App Store或華為應用程式市場下載「香港警察招募App」作出申請。

(b)持有本港以外學府/非香港考試及評核局頒授學歷的人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。所有申請人現階段毋須遞交修業成績的證明文件及證書。

(c)通過初步資格審核的申請人通常會在截止申請日期後約12至14個星期內接到參加英文文書處理速度測驗的通知。

截止日期 :02/04/2026 23:59:00

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