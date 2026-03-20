政府暑期工空缺！8大部門請Intern 月薪11.5K！附詳情+截止日期

各位同學仔又到揾暑期工實習的時候！今年財政預算案財政司司長陳茂波表示會增加政府實習招聘人數，而各大部門都已開始實習生計劃。政府實習生統一有11.5K月薪，一般只有不多於兩個月的實習期，同學仔除了可以了解多點政府運作，也可以寫靚CV，對將來有志加入公務員行列，相信也有一定幫助。

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政府暑期實習生｜1. 建築署

建築署共有5個部門需請實習生，每個部門的入職要求及工作地點都不相同，職責則未有詳列。實習期不多於8星期，暫定由2026年6月至8月，申請方法則可透過電郵遞交。

入職要求 （一般)

(1)申請人必須為現正於本港或海外專上院校就讀全日制課程的香港特別行政區永久性居民;(2)申請人必須修讀下文列明的職位入職要求的學科;

(3)申請人必須能操流利粵語及英語;

(4)申請人必須具備良好的電腦應用知識（包括Microsoft Office、PowerPoint及Excel）；及

(5)申請人必須提供由就讀專上院校的適當當局發出的修業成績表，以證明他／她在該院校的學業水平。

各部門個別入職要求：

(一)建築部門

（1）完成建築學士學位第二年課程；或(2）完成建築碩士學位第一年課程；或（3）完成職業訓練局轄下香港專業教育學院或香港大學附屬學院的建築學高級文憑或建造管理學高級文憑第一年課程，或同等學歷。

(二)園林建築部

符合下列一項：(1) 完成建築文學士學位(主修園境建築)第一年課程；或(2)完成園境建築學士學位第一年課程；或(3)完成園境建築碩士學位第一年課程。

（三）工料測量部

完成工料測量/建築管理學學士學位倒數第二年課程。

(四）結構／土木工程部

完成結構/土木工程學士學位倒數第二年課程。

(五)屋宇測量部

完成測量學士學位倒數第二年課程。

工作地點

職位(一)－香港金鐘道66號金鐘道政府合署及/或香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓

職位(二)至(四)－香港金鐘道66號金鐘道政府合署

職位(五)－九龍紅磡崇平街9號建業中心

申請手續

(1)申請人須在截止日期或之前連同已填妥的申請表及相關修業成績表電郵至kwanhm@archsd.gov.hk遞交申請。

(2)申請人無須參加遴選面試。建築署會透過電郵個別通知獲聘的申請人。

截止日期：31/3/2026

👉👉👉申請詳情及申請表格

政府暑期實習生｜2. 數字政策辦公室

入職條件:

(a) 為香港特別行政區永久性居民；

(b) 為正在修讀專上院校全日制課程的學生；

(c) 具備電腦應用的知識及在互聯網上進行研究的技巧；及

(d) 具良好中英文書寫能力及操流利粵語和英語。

職責:

(a)進行管理顧問研究，支持決策局／部門推動創新和科技的應用，以提升公共服務；和(b)支援策劃、協調及推行一系列的宣傳活動。

聘用條款:

獲取錄的實習生會按非公務員聘任條款受聘，僱用期約為兩個月，由 2026 年 7 月至 8 月。一般須每周工作 44 小時。實際的工作時數將視乎運作需要而定。如需要超時工作，會以補假作償。

申請手續:

(a) 就讀於本地專上院校的學生須經所屬院校的學生事務處／就業輔導中心遞交申請。請留意所屬院校訂出的截止報名日期。本地專上院校的學生如向本辦公室直接遞交申請表，其申請將不獲考慮。

(b) 在非本地專上院校就讀的學生，須在公務員事務局網站下載申請書。填妥的申請書連同 (i) 所屬院校簽發的推薦信及 (ii) 修業成績副本及證書副本，須於截止日期或之前電郵至personnel@digitalpolicy.gov.hk。申請人若以其他方式遞交申請書，其申請將不獲受理。

截止日期:30/03/2026 23:59:00

👉👉👉申請詳情

政府暑期實習生｜3. 教育局

教育局一共有6個部門招聘實習生，每個部門的入職要求和職責，以及截止時間都有所不同，而聘用期由今年6月中至8月中，不超過三個月。申請表格可從公務員事務局互聯網站下載。本地學生或在海外專上院校就讀的學生，須把填妥的申請表以電郵發送到iteqad_admin@edb.gov.hk。請在電郵標題註明「申請暑期實習生(部門名稱)」。

（一) 質素保證部門

入職條件:

(a) 是香港特別行政區永久性居民；

(b) 是專上院校全日制學生(一年級學生及應屆畢業生除外)；

(c) 正修讀與英國語文相關的課程，例如英國語文、英國文學、翻譯、中英雙語或教育(主修英國語文教學)；

(d) 具備良好的電腦應用知識(包括多媒體製作、影片剪輯或人工智能於學習的應用)；以及

(e) 具備良好的中文（包括廣東話和普通話）及英文口語表達及書寫能力，並DSE中國語文科考獲第4級或以上成績及英國語文科考獲第5級或以上成績，或具備同等成績。

職責:

(a) 為質素保證分部的活動/研討會/工作坊提供行政及後勤支援；

(b) 協助開發訓練資料，包括文書翻譯、多媒體製作、影片剪輯及課程影片字幕製作等；

(c) 協助進行資料分析；以及

(d) 提供行政及辦公室日常工作。

[附註：工作地點：新界將軍澳唐賢街30號將軍澳政府合署南座6樓]

截止日期 : 27/03/2026 23:59:00

申請詳情

（二）科學教育1部門

入職條件:

(a) 是香港特別行政區永久性居民；

(b) 是專上院校全日制學生（應屆畢業生除外）；

(c) 在香港中學文憑考試物理科考獲第4級或以上成績，或具備同等成績；

(d) 主修物理學（選修計算物理、天文物理、量子物理或工程物理較佳）或物理學有關的課程，例如：數學、計算機科學、人工智能及數據分析、計算機工程；

(e) 具備良好的網頁程式編寫知識，例如運用HTML5、JavaScript或CSS；

(f) 具備良好的電腦應用知識（包括中文輸入法）；以及

(g) 能操流利粵語及英語。

職責:

(a) 協助更新科學教育組資源網頁；

(b) 協助籌辦教師專業培訓；以及

(c) 協助製作科學教育課程資源材料。

截止日期 :27/03/2026 23:59:00

申請詳情

（三）(科學教育)2部門

入職條件:

(a) 是香港特別行政區永久性居民；

(b) 是專上院校全日制學生（應屆畢業生除外）；

(c) 在香港中學文憑考試至少一科科學科目考獲第4級或以上成績，或具備同等成績；

(d) 主修化學相關科目；

(e) 具備良好的電腦應用知識；以及

(f) 能操流利粵語及英語。

職責:

(a) 協助製作化學科課程資源材料；以及

(b) 協助籌辦教師專業培訓。

截止日期 :27/03/2026 23:59:00

申請詳情

（ 四）教育局特殊教育分部(教育心理服務)

入職條件:

(a) 是香港特別行政區永久性居民；

(b) 是全日制教育心理學碩士或博士(專業訓練)課程學生；

(c) 具備良好的電腦應用知識(包括中文輸入法)；

(d) 能流暢地以中文及英文寫作；以及

(e) 具備支援有自閉症或注意力不足/過度活躍症的學生的相關策略的知識。

職責:

在現職教育心理學家的指導下，為有自閉症或注意力不足/過度活躍症的中小學生及其家長製作培訓資源的項目提供協助。

工作地點：

教育局特殊教育分部教育心理服務(新界西)組 新界荃灣青山公路457號華懋荃灣廣場18樓；或教育局特殊教育分部教育心理服務(香港)組 新界將軍澳唐賢街30號將軍澳政府合署南座5樓]

截止日期 :31/03/2026 23:59:00

申請詳情

（五）教育局(特殊教育分部)[教育心理服務(多媒體設計)]

入職條件:

(a) 須是香港特別行政區永久性居民；

(b) 須是全日制學士或碩士課程學生；

(c) 須正修讀與設計及多媒體相關課程，例如：創意媒體、數碼媒體、傳意設計、資訊設計、平面設計、視覺藝術或其他相關課程；

(d) 須具備良好圖像設計及電腦應用的知識及實務技能（包括專業設計用軟件及中文輸入法）；

(e) 須中英文良好；以及

(f) 如具備與動畫製作、動態圖像或刊物設計相關工作經驗或作品集優先。

職責:

(a) 為互動電腦遊戲創作插圖、畫面設計及製作動畫素材；

(b) 刊物排版及格式處理；以及

(c) 學與教材料的製作及設計。

截止日期 : 02/04/2026 23:59:00

申請詳情

（六）教育局(特殊教育分部)[教育心理服務(程式設計)]

入職條件:

(a) 須是香港特別行政區永久性居民；

(b) 須是全日制學士或碩士課程學生；

(c) 須正修讀與程式設計或電腦相關的課程，例如：遊戲設計、交互設計、軟件工程、電腦工程、電腦科學、創意媒體（具程式設計背景）、互動媒體設計或其他相關課程；

(d) 須具備良好程式設計、系統整合及除錯的知識及實務技能，包括程式語言及電腦應用的經驗（例如程式設計軟件、遊戲引擎及中文輸入法）；

(e) 須中英文良好；以及

(f) 如具備相關工作經驗或作品集優先。

職責:

(a) 互動電腦遊戲的程式編寫及系統整合；

(b) 透過程式設計整合及協調動畫與視覺素材至電腦遊戲中；

(c) 互動電腦遊戲的效能優化與調試，以確保跨裝置功能運作順暢；以及

(d) 為學與教電子教材料製作提供技術支援。

截止日期 :02/04/2026 23:59:00

申請詳情

政府暑期實習生｜4.消防處

消防處今年有3個部門請實習生，跟教育局一樣，每個部門的入職要求和職責都有所不同，工作地點和截止日期也不一樣。

消防處的暑期實習生一般須在每周星期一至五工作44小時（包括用膳時間），聘用日期都是2026年6月下旬至8月期間，為期兩個月。申請方法同樣透過電郵提交，先在消防處互聯網下載表格(Microsoft Word格式)，再附上由大專院校發出的正式學業成績表副本，電郵至fsd_recruit@hkfsd.gov.hk，電郵標題上註明「應徵暑期實習生（申請部門名稱）」。

（一）消防處 (行政科／編制組)

入職條件:

(1) 是香港特別行政區永久性居民；

(2) 為二年級或以上的全日制學生，正在修讀本地／非本地大專院校開辦的認可學位課程，主修資訊科技、電腦科學或相關學科；

(3) 並非正在修讀最後一年課程；

(4) 熟悉Microsoft Office應用程式和數據庫管理軟件；

(5) 具備良好中英文口語及書寫能力；

(6) 具備良好分析及解難能力；以及

(7) 積極主動、自發性高、能適應團隊工作。

註： 具備數據庫程式編寫知識（如Excel Visual Basic for Applications）和數據查詢技能（如SQL）的申請人更佳。

職責:

(1) 協助檢討編制組的記錄；

(2) 協助設計用於監察部門編制變動的中央記錄系統；

(3) 協助核對部門編制統計數據和報告的準確性；以及

(4) 執行上級指派的任何職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員條款聘用。暑期實習生一般須在每周星期一至五工作44小時（包括用膳時間）。根據《僱傭條例》（第57章）的規定和合約條款，受聘人在適用情況下可享有休息日、法定假日、有薪假期和病假日。《強制性公積金計劃條例》（第485章）的規定適用於暑期實習生。

工作地點：九龍尖沙咀東部康莊道1號消防處總部大廈

截止日期 : 26/03/2026 23:59:00

申請詳情 （二）消防處行政科／人事組（人事）

入職條件:

(1) 是香港特別行政區永久性居民；

(2) 為二年級或以上的全日制學生，正在修讀本地／非本地大專院校開辦的認可學位課程，主修人力資源管理或相關學科；

(3) 並非正在修讀最後一年課程；

(4) 具備良好中英文口語及書寫能力；以及

(5) 具備良好辦公室電腦技能，包括Microsoft Word和Excel。

職責:

(1) 協助處理人事事宜，例如：工傷個案、僱員補償申請、終止聘用及紀律處分個案；

(2) 協助優化各類人事及行政事務的工作流程；以及

(3) 執行上級指派的任何職務。

工作地點：九龍尖沙咀東部康莊道1號消防處總部大廈

截止日期 :31/03/2026 23:59:00

申請詳情

（三）消防處(牌照及審批總區／檢控組)（檢控）

入職條件:

(1) 是香港特別行政區永久性居民；

(2) 為二年級或以上的全日制學生，正在修讀本地／非本地大專院校開辦的法學士學位課程；

(3) 並非正在修讀最後一年課程；

(4) 在開始實習前已修畢作為法學士學位課程一部分的刑事法課程；

(5) 具備良好中英文口語及書寫能力；以及

(6) 具備良好辦公室電腦技能，包括Microsoft Word和Excel。註：具備本地律師事務所或機構實習經驗的申請人更佳。

職責:

(1) 協助消防處牌照及審批總區檢控組處理與部門管轄範圍內的現行法例及條例相關的一般檢控事宜；

(2) 協助處理與紀律個案／上訴相關的一般法律事宜；

(3) 協助執行檢控組指派的短期項目；

(4) 協助擬備與執法事宜相關的內部培訓資料；以及

(5) 執行上級指派的任何職務。

工作地點：九龍油麻地渡華路4號消防處西九龍綜合大樓

截止日期 :26/03/2026 23:59:00

申請詳情

政府暑期實習生｜5.康樂文化及事務署

康文署也有三個部門請人，分別為物料供應部、設計部以及香港電影資料館。各部門的入職要求及職責也不同，獲取錄者一般須每周工作44小時(包括用膳時間)，或須不定時、在周六及/或假日工作。如需要超時工作，會以補假作為補償。聘用期為2026年7月至8月。

（一）香港電影資料館

入職要求

(1) 為香港特別行政區永久性居民；

(2) 將於2026/27學年在本地或海外專上院校修讀任何全日制學士學位第二年或以上課程；

(3) 並非在暑期實習期開始前正在修讀或剛完成最後一年課程；

(4) 能閱讀及書寫中文及英文；以及

(5) 熟悉中文輸入法及電腦操作，如MS Excel、MS Word等。

申請人如對香港電影有認識者會獲優先考慮。

職責

暑期實習生會被派往以下其中一組別負責以下工作：

(1)研究及編輯組

- 協助《香港影片大全》的出版工作，包括資料搜集和整理、撰寫內容、校對等工作；

- 協助抄錄「香港影人口述歷史計劃」訪問、校對抄錄稿及整理訪問物料；

- 協助將研究資料及剪報按分類入檔；及

- 輸入及更新香港電影參考庫資料。

(2) 節目組

- 協助電影節目及展覽的研究，包括有關紙本、視聽物料和文物的研究；

- 撰寫展覽及出版刊物文稿；

- 編輯有關影人和電影公司的片目；及

- 協助節目組所策劃節目的後勤工作。

申請手續：

(1)申請人必須於申請書上註明有意報考的組別。

(2)本地學生須經所屬院校的學生事務處／就業輔導中心遞交申請。請留意所屬院校訂出的截止報名日期。直接寄交香港電影資料館的申請書將不獲受理。

(3)在海外專上院校就讀的學生，須在公務員事務局網頁下載指定申請書，填妥申請書後連同現正修讀課程的修業成績表及有關的證書副本，親身遞交或郵遞至香港西灣河鯉景道五十號香港電影資料館四樓行政及場館組。信封面請註明【申請專上學生暑期實習計劃2026】。

截止日期： 9/4/2026 17:00

申請詳情

（二）設計

入職條件：

(a)為香港特別行政區永久性居民及現時為香港或非本地專上學院的全日制學生；

(b)為高級文憑、副學士學位或學士學位課程的學生，主修平面設計／視覺傳達或同等學科，而在實習期開始前並非正在修讀或剛完成最後一年課程；

(c)熟悉電腦繪圖軟件，如Photoshop、Premiere及Illustrator等；以及

(d)具有良好的中英語文能力及溝通技巧。

職責：

協助新聞及公共關係組設計部在不同的工作範疇創作具創意的設計，包括但不限於圖像設計及影片編輯，供部門使用。

申請手續：

(a) 本地學生須經所屬院校的學生事務處╱就業輔導中心遞交申請。請留意所屬院校訂出的截止報名日期。直接寄交康樂及文化事務署的申請書將不會受理。

(b) 在非本地專上院校就讀的學生，須通過公務員事務局網頁索取申請書。填妥的申請書須連同相關的學歷證明文件，以證明學生就讀情況，以電郵方式 (admappt@lcsd.gov.hk) 向本署遞交。

截止日期： 30/3/2026

申請詳情

（三）物料供應

入職條件：

(a)為香港特別行政區永久性居民及現時為香港或非本地專上學院的全日制學生；

(b)為學士學位課程的二年級或三年級學生，主修工商管理、採購、物流或同等學科，而在實習期開始前並非正在修讀或剛完成最後一年課程；

(c)熟悉中文輸入法、試算表及電腦應用；以及

(d)具有良好的中英語文能力及溝通技巧。

職責：

(a)就供應商投標╱報價的回應進行年度審查，並根據評估的結果更新部門的供應商名單；

(b)協助分析及整合有關承辦商表現的數據及相關事宜；以及

(c)協助檢索及分析各科／組的採購數據。

申請手續：

(a) 本地學生須經所屬院校的學生事務處╱就業輔導中心遞交申請。請留意所屬院校訂出的截止報名日期。直接寄交康樂及文化事務署的申請書將不會受理。

(b) 在非本地專上院校就讀的學生，須通過公務員事務局網頁索取申請書。填妥的申請書須連同相關的學歷證明文件，以證明學生就讀情況，以電郵方式 (admappt@lcsd.gov.hk) 向本署遞交。所有申請人必須在申請書上清楚列明申請職位名稱，並提供電郵地址，以便日後聯絡。

截止日期： 30/3/2026

申請詳情

政府暑期實習生｜6. 通訊事務管理局

入職要求：

(a)申請人必須為現正修讀專上院校全日制課程的香港特別行政區永久性居民。

(b) 是修讀任何學科學士學位課程的學生；

(c) 正就讀第二年級或以上課程；

(d) 在香港中學文憑考試英國語文科和中國語文科成績達「第 4 級」或以上，或具同等學歷；以及

(e) 具 備 良 好 的 電 腦 知 識 ， 懂 得 使 用 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint*。* 合資格／獲甄選的申請人或會獲邀參加於 2026年 5 月舉行的技能測驗。

職責：

(a) 執行資料處理工作，包括資料核對、編製和分類；資料輸入，以及資料匯報；

(b) 就運作事宜（例如發牌及行政職務）提供一般支援；

(c) 就本地及國際電訊服務的價格監察研究提供支援；

(d) 就計算電訊網絡覆蓋率提供支援；

(e) 就調查研究、系統資料管理和檔案管理事宜提供支援；

(f) 處理影片拷貝及貯存庫的重整和編製目錄工作；以及

(g) 執行由上司指派的其他職務。

實習期：

由2026年6月或7月開始，為期約兩個月。實習期會以獲聘時之規定為準。

聘用條款及條件：

暑期實習生是以非公務員合約條款及條件聘用，一般須每周工作44小時，包括用膳時間。

申請手續：

(a)所有申請人必須提交填妥的申請表 連同(i)香港中學文憑考試或同等考試成績及學歷證明副本；以及(ii)學生身分證明文件或修業成績表副本。

(b)本港學生必須經所屬院校的學生事務辦事處／就業輔導中心遞交填妥的申請表 及(a)項所述的證明文件。

(c)就讀於非本地專上院校的學生必須把填妥的申請表 及(a)項所述的證明文件，寄往香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈29樓通訊事務管理局辦公室人事組。如有查詢，請致電2961 6522與劉女士或吳先生聯絡。

截止日期：31/3/2026

申請詳情

政府暑期實習生｜7.郵政署

郵政署也有兩個部門招聘暑期工，而入職條件和職責也各有不同。工作地點同樣在九龍灣，實習期由2026年7月起約兩個月(星期一至四：上午9時至下午5時45分；星期五：上午9時至下午6時)，但實際工作時間或因運作需要而有所變更。

（一）市場推廣及商業

入職條件：

(a)全日制學士學位學生，主修商業、市場學、公共行政、國際研究、藝術或設計相關。

(b)就讀年級：二年級以上學生，而在實習期開始前並非剛完成最後一年課程。

(c)工作態度誠懇，忠誠正直；

(d)具備良好的中、英文口語表達及書寫能力；

(e)具備良好的分析、解決問題、組織能力和善於團隊合作；

(f)熟悉電腦軟件的操作，包括MS Excel、MS Word和MS PowerPoint；以及

(g)具有統計技能、平面設計技能、人工智能應用經驗、與社交媒體相關的工作經驗以及對社交媒體廣告有一般理解更佳。

職責：

(a)協助進行市場及業務研究及分析；

(b)協助審閱香港郵政網站的產品頁面；

(c)協助處理與國際郵政組織有關的事宜；

(d)協助檔案管理；及/或

(e)協助處理其他內部行政工作。

申請手續：

(a)本港學生必須經所屬院校的學生事務處／就業輔導中心遞交申請。請留意所屬院校訂出的截止報名日期。由學生直接提交的申請將不獲受理。

(b)就讀於非本地專上院校的本港學生應從公務員事務局的網頁下載申請書 。填妥的申請書連同求職信、履歷、學歷證書副本和修業成績副本，以電郵發送到appointments_registry@hkpo.gov.hk。請在電郵標題註明「申請暑期實習生（市場推廣及商業）」。查詢電話號碼：2120 2559

截止日期：1/42026 1800

申請詳情

（ 二）行政事務

入職條件：

(a)修讀學科：全日制學士學位學生，修讀公共行政、語文研究、人力資源管理或教育可獲優先考慮。

(b)就讀年級：二年級或三年級學生，而在實習期開始前並非正在修讀或剛完成最後一年課程。

(c)工作態度誠懇，忠誠正直；

(d)具備良好的中、英文口語表達及書寫能力；

(e)具備良好的分析和組織能力；以及

(f)熟悉電腦軟件的操作，包括MS Excel、MS Word、MS PowerPoint和文書處理。

職責：

(a)為人力資源管理、招聘活動和其他人事事宜提供支援；

(b)協助處理有關「同心展關懷」申請、檔案管理、政府產業管理、發還款項申請、員工福利及食堂相關事宜；及/或協助處理其他內部行政工作。

申請手續：

(a)本港學生必須經所屬院校的學生事務處／就業輔導中心遞交申請。請留意所屬院校訂出的截止報名日期。由學生直接提交的申請將不獲受理。

(b)就讀於非本地專上院校的本港學生應從公務員事務局的網頁下載申請書 。填妥的申請書連同求職信、履歷、學歷證書副本和修業成績副本，須以電郵發送到appointments_registry@hkpo.gov.hk。請在電郵標題註明「申請暑期實習生（行政事務）」。查詢電話號碼：2120 2559

截止日期：1/4/2026 1800

申請詳情

政府暑期實習生｜8. 水務署

水務署今年有多個部門招聘暑期實習生，包括有再生能源組 ／機械及電機工程、水源管理 (1)組 以及水質科學部、建設部、設計部等，各部門的入職要求和職責都有所不同，但受僱期同樣不超過八個星期。

（一）再生能源組／機械及電機工程計劃部 （職位編號 49877）

入職要求

(i) 申請人須為正就讀專上學院經評審的電機工程/電子工程/計算器工程/計算器科學/資 訊工程/能源工程或相關學科學位課程的全日制學生，並起碼已完成第二年課程（ 尚未完 成最後學年）。

(ii) 申請人須具備相關學科一般工程原理的知識、 熟識電腦操作和運用電腦 ( 如MicrosoftWindows 及Microsoft Office軟 件 )。

職責

在電機工程師的指導下 ， 實習生需協助電機工程師撰寫關於水務署設施的能源 /碳審計 報告 。

（二）再生能源組 ／機械及電機工程計劃部（職位編號 49877）

入職要求

(i) 申請人須為正就讀專上學院經評審的機械工程 /能源工程或相關學科學位課程的全日制 學生 ， 並起碼已完成第二年課 程 （ 尚未完成最後學年 ）。

(ii) 申請人需具備相關學科一般工程原理的知識 、 熟識電腦操作和運用電腦 ( 如Micr

職責

(i) 在機械工程師的指導下，實習生需協助處理能源管理組的日常工作 ；

(ii) 測試及分析工作包括水泵效能，噪音水準和機械裝置的震動頻率； 和

(iii) 協助進行水務設施的能源 /碳審計。

（三）水源管理(1)組 ，水源管理 (3)組 ，水質處理 (4)組及水質處理 (5)組／水質科學部（職位編號 49877）

入職要求

(i) 申請人須為正就讀專上學院經評審的化學、應用化學、環境化學或化學工程學位課程的全日制學生，並起碼已完成第二年課程（ 尚未完成最後學年）。

(ii) 申請人具備食水處理、海水處理、汙水處理的知識和相關工程經驗更佳，但並非必需 。

(iii) 有研究開發或相關水質監測工作包括水質取樣和檢測工作經驗更佳，但並非必需。

職責

(a)協助搜集相關學術文獻，進行資料處理與深入分析。負責草擬研究報告及演示簡報，以便有效彙報專案的進度與最終結果。

(b)參與建立並優化海水淡化模型，處理相關數據。同時，針對原水、海水、迴圈再用水及淡化水，協助開發適合的檢測方法。針對濾水廠的食水處理技術與水質控制進行研究，特別是探討減少食水中**消毒副產物（DBPs）**的緩解措施，並透過實驗室規模的試驗比較不同方案的有效性。

(c)協助研究**迴圈再用水（Recycled Water）**的處理技術、水質標準及其相關的分析鑑定方法。

(d)負責操作**無人船系統（USV）**進行水塘水質監測。此項工作涉及戶外實地操作，並需後續協助處理及分析由系統採集的監測資料。

（四）建設部 （職位編號 49878 ）

入職要求

申請人須為正就讀專上學院經評審的土木工程學位課程的全日制學生， 並起碼已完成第 二年課程 。

職責

協助合約行政和地盤管理 。

（五）第2組及第3組／設計部（職位編號 49878 ）

入職要求

(i) 申請人須為正就讀專上學院經評審的工程或相關學科學位課程的全日制學生 ，並尚未 完成最後學年的課程 。

(ii) 申請人須具備統計分析的知識和技能

職責

(i) 為現時「 風險為本 」水管改善工程的合約進行生產力分析。

(ii) 執行其他由主管委派的職責。

聘用條款

(a) 暑期實習生按非公務員條款受聘 。

(b) 受聘人的受聘期不多於八星期 。

(c) 受聘人可享有的休息日、法定假日、有薪假、病假和病假津貼不遜於《僱 傭 條 例》（ 香港法例第57章 ）的規定。

申請手續

(a) 申請書可在水務署網站下載 。

(b) 本地學生須經所屬院校的學生事務處 ／ 就業輔導中心遞交申請 。

(c) 在海外專上院校就讀的學生，須在截止申請日期或以前將填妥的申請書連同相關證書 和修業成績表副本郵寄至香港灣仔告士打道7 號入境事務大樓48樓水務署招聘組 ， 或 以 圖文傳真(852) 2583 9183 或電郵 internship@wsd.gov.hk 方式送交本署。

(d) 申請人必須在申請書的「 職位編號 」 欄清楚註明職位編號 。

(e) 請於申請書的「 職位編號 」欄清楚註明擬申請職位的優次 。

截止日期 ： 27/3/2026

申請詳情