同居男女列10大家務「罪行」馬桶尿漬未算最差　兩性專家3大建議

垃圾桶的垃圾自己會消失？碗筷自己會變乾淨？其實都只是你的另一半默默在背後「執手尾」！情侶同居講起爭執，家務一定非有其一席位。近日有網民於社交平台怒呻，「唔做家務」的另一半好像覺得家裡永遠自動乾淨如新、一塵不染，視另一半做家務為「老奉」，引起大批情侶共鳴，紛紛怒數同居另一半N個「罪無可恕」的家務「罪行」！

《那年我們的夏天》劇照

近日，有女網民於Threads上開Po呻男朋友於IG上看到一條清潔去水渠的影片表示覺得好嘔心，讓其無奈說道「你知唔知一直都係我一個人做緊呢啲污糟嘔心嘅工作,係咪因為見到間屋一直都咁乾淨以為唔識污糟？ 」讓其有感而發開po表示家裡的東西並不會自己變乾淨,「馬桶唔清潔會有漬，風扇冷氣傢俬會積塵，企缸邊有霉...」，若果大家於家裡發現不了這些問題，「唔該你諗下，邊個處理晒呢啲嘢」。

貼文一出即引起一眾網民熱烈討論和共鳴，有不少網民更瘋狂怒列同居生活另一半最不可饒恕的家務「罪行」,《開罐》整理網民的意見再加親身經歷，怒數另一半10大「不可饒恕」的家務「罪行」，哪個又是你最討厭的呢?

最不可饒恕的家務「罪行」 1.無視屙尿滴到馬桶邊

男生站著小便，弄髒地板和馬桶邊後卻不抹，讓另一半去廁所時踩到或坐到你的尿!

《惡之花》劇照

最不可饒恕的家務「罪行」 2.碗用完不洗不沖水

每次用完碗碟不主動去清，就連沖一下水都懶，餸漬一乾你知不知有多難洗？

最不可饒恕的家務「罪行」 3.塑膠樽飲完永遠不丟

飲完的塑膠樽放枱面、雪櫃、櫃頂，就是不丟在垃圾桶內，「屋企係咪開咗間回收站？」

最不可饒恕的家務「罪行」 4.用品鋪塵當睇唔到

對屋企塵埃眼不見為乾淨，PS5手製鋪滿塵照用，主動掃一下都得掛?

最不可饒恕的家務「罪行」 5.廁所內有大便跡

當屋企廁所是公廁，「開大」沖廁後仍有「屎漬」也懶理，每次開廁板都如睇「六合彩」，見一次「眼火爆」一次。

最不可饒恕的家務「罪行」 6.刷牙洗面彈到成鏡水漬

每次刷牙洗臉洗手盆都似戰場，前面鏡全是水漬牙膏漬，洗手盆側全部都是水，你以為這裡是酒店嗎?

《怪胎》電影劇照

最不可饒恕的家務「罪行」 7. 一身汗臭照上牀

外出一整日，回家後連睡衣都不換上床瞓，床單都變成細菌溫床，床單十世不換，搞到你身痕仲反問是否有皮膚病。

最不可饒恕的家務「罪行」 8.襪子東一隻西一隻

襪子經常變「單拖」，另一隻永遠都不知所蹤。每當買一對新襪，另一隻便會突然出現在櫃底、床底、梳化邊一些令人意想不到的地方。

《三流之路》劇照

最不可饒恕的家務「罪行」 9. 床單枕頭套變黃都無動於衷

毛巾床單會「甩色」變黑變黃，但對方依然瞓得好舒服，問他「唔覺黏立立不舒服咩？」，對方都只回「唔覺啊」，讓人超級無奈。

最不可饒恕的家務「罪行」 10.強調「我都有做家務」

最多網民共鳴的一點就是，不經常做家務的另一半常常於久違做一次後，便強調自己都有做，甚至反斥另一半甚麼都不做。讓不少網民都表示「聽完差啲爆血管」，「唔好一個月做一次半次就覺得自己做咗成年咁」。

網民都表示，大家都明白情侶同居，不論生活上還是習慣上都需要時間去磨合，但大家同住一個環境，家裡所有的事物大家都有義務進行，家務不應該只屬於任何一方的責任。大家日常其實只需要多加留意，盡量「有手尾」，「咁落手做果個可以唔駛咁辛苦」。網民更表示，有時候並非要計較誰負責家裡的甚麼，但對方若有「老奉」的心態便不能接受。

兩性專家3大建議：先建立「家庭運作手冊」

關係研究機構Gottman Institute早前也曾發表過《同居前必問的 20 個關鍵問題》的文章，文章指出， 同居關係面對最大的難題分為三方面，分別是財務安排、家務分配以及生活習慣，當中家務的分配與標準，通常是關係面臨考驗的地方，有時並非不願幫忙，而是雙方對「乾淨」的定義不同。

就家務方面，Gottman Institute建議，在同居前情侶應該要先搞清楚以下問3個問題，甚至最理想是在搬入前，先建立一套屬於你們的「家庭運作手冊」。

1.家務如何分配 —不要被性別框架限制，應根據各自的專長或厭惡程度來分配。例如：一個人愛煮飯但討厭洗碗，另一人剛好相反。

2. 確定整潔與組織的標準—例如，床鋪每天都要鋪好、碗可以堆到明天再洗嗎？之如此類的生活習慣。

3. 處理購買雜物與餐飲規劃—例如誰負責買菜，大家習慣出街食還是自己煮等。