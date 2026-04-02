全球富豪出生地排名！香港亞洲第一　靠「家族傳承」勝新加坡孟買

大家經常關注富豪住在哪裡，但原來出生地才是決定財富基因的關鍵？外媒《Visual Capitalist》近日發布「全球億萬富翁出生地地圖」，統計全球頂尖富豪的「起源」。研究發現，有些都市彷彿自帶「吸金體質」，產出的億萬富翁數量遠超想像。其中，香港的表現更是驚人，不僅在全球排名中名列前茅，更在亞洲區內展現出絕對的壓倒性優勢！



（Visual Capitalist）

日前外媒《Visual Capitalist》發布「全球億萬富翁出生地地圖」（Mapped: The Cities Where the World’s Billionaires Were Born），共統計全球1,680位頂尖富豪的出生城市。

根據最新統計，美國紐約以誕生69名億萬富翁位居全球之冠。作為全球金融、創業及藝術中心，紐約多年來持續產出高淨值人才。當中最具代表性的紐約原住民，莫過於甲骨文（Oracle）聯合創辦人Larry Ellison。這位全球第六大富豪目前個人淨資產接近2,000億美元，其財富實力冠絕所有紐約出生的富豪。

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全球億萬富翁出生地地圖（Visual Capitalist）

香港成為亞洲第一

而香港以誕生57位億萬富翁的亮眼成績，在全球排名中僅次於紐約位列亞軍，更成功擊敗新加坡（30人）同孟買（28人）等強勁對手，穩坐「亞洲富豪搖籃」榜首。

數據顯示，香港產出57位億萬富翁，一定程度上歸功於強大的家族傳承。許多標誌性的商界領袖都是土生土長的「香港仔」，例如已故賭王何鴻燊就是在香港出世。

現時香港的財富版圖亦多由「富二代、三代」接棒，包括李嘉誠的兒子李澤鉅與李澤楷、新鴻基地產的郭氏兄弟等。背後反映出香港擁有優秀的商貿環境與教育體系，讓這群具備「財富基因」的人才在本土就能順利接班，繼續擴展商業版圖。

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（資料圖片）

台北代表影響力驚人

值得留意的是，台北亦表現不俗，共產生11位億萬富豪，同美國波士頓、瑞典斯德哥爾摩等名城並列全球第15名。

台北在榜單中位列第15名（11人），雖然數量不及紐約香港，但論影響力亦毫不遜色。現時全球市值最高企業之一輝達（Nvidia）的創辦人黃仁勳，他1963年在台北出生，雖然年幼時便移居美國，但其身家已突破1,500億美元，是台北出生的最強富豪代表。

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全球市值最高企業英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勳（X@lexfridman）

隱世富豪小鎮：人口不足4萬竟產出10位富翁？

榜單中最令人意外的，是德國西南部一個名為萊茵河畔英格爾海姆（Ingelheim am Rhein）的小鎮。雖然當地人口不足4萬，卻誕生了多達10位億萬富豪！

研究指出，該小鎮是全球最大私人製藥巨頭「百靈佳殷格翰」（Boehringer Ingelheim）的發源地。由於藥廠創辦家族的多名成員均於當地出生及成長，令這個小城市搖身一變成為「隱世富豪小鎮」，表現甚至優於不少國際大都市。