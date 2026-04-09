政府工｜民政署招聘行政助理月薪$28,725　接受任何學位FG可申請

AI盛行，不少公司招聘初級文職的空缺都明顯減少，剛大學畢業或快應屆畢業的非專科同學仔，要揾份好工也不容易。近日民政事務總署的東區和屯門區都招聘行政助理，雖然是非公務員合約，但月薪有28K，而且對學歷要求不算高，任何學位都接受申請，各位求職小薯不妨一試。

雖然東區和屯門區分別都招聘行政助理，求職要求也一樣，不過職責卻略有不同。屯門區的行政助埋，職責側重於內部行政與辦公室支援；至於東區職位，其職責則側重於社區事務與前線支援多點。

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政府工｜1. 民政事務總署（屯門民政事務處）- 行政助理

月薪：$28,725

入職條件:

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(3) 具備良好中英文書寫及會話能力；

(4) 具備良好電腦操作知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint及中英文文書處理；以及

(5) 具行政或政府/公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

註:

(1)香港中學文憑考試應用學習科目(最多計算兩科)「達標並表現優異」成績，以及其他語言科目C級成績，會被視為相等於新高中科目第3級成績；香港中學文憑考試應用學習科目(最多計算兩科)「達標」成績，以及其他語言科目E級成績，會被視為相等於新高中科目第2級成績。

(2)有關科目可包括中國語文及英國語文科。

(3)2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

職責:

(1) 負責一般行政及管理工作，例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等 ;

(2) 負責回答一般市民的查詢 ;

(3) 協助辦公室運作，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件、統籌會議和活動所需的輔助安排以確保順利進行、與政府部門和其他有關團體聯絡 ; 以及

(4) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

聘用條款:

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘，上述職位的合約期或因應運作所需有所改變，合約期或不多於8個月；以及

(2) 受聘人或需要超時工作及在星期六、日及公眾假期工作。

福利:

(1) 按照《僱傭條例》的規定，視乎情況給予休息日、法定假日（或代替假日）、年假、產假和疾病津貼；以及

(2) 受聘人如在合約期內一直表現理想且行為良好，當合約圓滿結束後，可獲發約滿酬金。該筆酬金，連同政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於合約期所得底薪總額的15%。

申請手續:

(1) 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請，並將學歷及相關語文成績的副本，於截止申請日期或之前電郵至personnel_tmdo@had.gov.hk。申請人應在電郵標題上，清楚註明其網上申請編號及「申請行政助理職位」。

(2) 申請人參加面試時，須帶備以下文件︰(1)香港永久性居民身份證；(2) 學歷證明正本；及(3)工作證明正本。

截止日期: 15/04/2026 17:00:00

👉👉👉民政事務總署（屯門民政事務處）- 行政助理招聘詳情及申請

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政府工｜2. 民政事務總署(東區民政事務處)-行政助理

月薪：$28,725

入職條件:

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(3) 具備良好中英文書寫及會話能力；

(4) 具備良好電腦操作知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint及中英文文書處理；以及

(5) 具行政或政府/公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

註:

2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) C級成績，在行政上會被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級成績。

職責:

(1) 協助執行、籌辦、監察和評估社區參與項目和活動，地區小型工程項目，及合約管理事宜；

(2) 就區議會、關愛隊或民政事務處的日常運作提供行政支援；

(3) 為民政事務處轄下的委員會/工作小組提供支援；

(4) 解答有關大廈管理事宜的查詢及應邀出席業主立案法團會議；

(5) 按需要執行戶外工作；以及

(6) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

聘用條款:

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期約數月至一年；

(2) 受聘人獲續約與否須視乎工作表現及工作需要而定；以及

(3) 受聘人或需要超時工作、不定時工作，及在星期六、日及公眾假期工作。

福利:

按照《僱傭條例》的規定，視乎情況給予休息日、法定假日（或代替假日）、年假、產假和疾病津貼。

申請手續:

1. 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統作網上申請。

2. 除網上遞交申請書外，申請人亦必須把學歷的證書和修業成績表副本及／或技術資格的證書和修業成績表副本，交回香港西灣河太安街29號東區法院大樓11樓 東區民政事務處。請在信封面註明「應徵行政助理職位」及在信封面中和文件副本上註明網上申請編號。

截止日期：14/04/2026 17:00:00

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