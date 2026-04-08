日本26歲鮮肉娶60歲師父！花火大會「換尿片」告白定情獲奶奶認可

年齡在真愛面前從來不是距離！日本綜藝節目《歡迎新婚夫婦》（新婚さんいらっしゃい！）近日邀請了一對嘉賓：60歲的劇團團長與她26歲的鮮肉丈夫。這段足足相差34歲的「姐弟戀」，不僅是師徒關係，女方更經歷過三段婚姻、單身20年。究竟這位年輕小伙子如何被「師父」收服，甚至許下「為妳換尿片」的終身承諾？



60歲的劇團團長與她26歲的鮮肉丈夫。《新婚さんいらっしゃい！》節目截圖

故事發生在茨城縣的「劇團椿」，26歲的晃太原本是平凡上班族，中學時曾對「大眾演劇」產生濃厚興趣，卻因家人反對而作罷。直到某天他偶然路過劇團招牌，埋藏多年的演戲夢再次燃起，於是鼓起勇氣登門求教。

「大眾演劇」與殿堂級的歌舞伎不同，正如其名走的是親民與通俗路線。表演形式多以淺顯易懂的庶民故事或劍道劇為主，最特別之處在於其自由化的觀劇體驗：觀眾可以隨意進出，更歡迎邊吃邊喝、大聲歡呼喝彩。表演通常分為舞蹈開場、生動戲劇及熱鬧的「歌舞show」三部分；在歌舞環節中，穿著華麗的女形（男扮女裝）演員會走近觀眾互動，甚至接受粉絲遞上的賞錢，場面熱鬧。這種以各地巡迴演出為主的藝術，憑藉與台下零距離的親切感，至今仍深受日本民眾喜愛。



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豈料開門的一刻，迎接他的是留著浮誇「飛機頭」的老團長（妻子的母親），嚇得他以為誤入黑幫事務所。幸好隨後出現的二代團長廣美（60歲妻子）以美貌讓他放下戒心。儘管兩人年紀相差甚遠，但第一眼就非常投緣，鮮肉弟子大讚師傅「超美」，而師傅也對這位帥氣新人一見鍾情。

師傅主動追弟子

在晃太原進入劇團僅3天，廣美就藉著事務發訊息直問「你有女朋友嗎？」 隨後更主動坦白自己單身多年，強勢拉近距離。晃太本來對廣美的主動感到困惑，但在一次共演經典劇目《矢切之渡》時，兩人飾演一對逃亡的禁忌戀人。舞台上妻子妖豔的舞姿與牽手時的溫度，讓他瞬間觸電，心裡驚覺：「這個人或許就是我的命定之人。」 師父的專業與魅力，徹底征服了這位年輕弟子的心。

《新婚さんいらっしゃい！》節目截圖

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告白承諾幫對方換尿片

及後，晃太鼓起勇氣約廣美一起觀看東海村花火大會，煙花結束後，晃太對師傅告白：「我喜歡妳。以後我會照顧妳，甚至妳老了，也由我來換尿片。我會守護妳一生，請跟我交往！」 這幾句「重口味」卻真誠的承諾，讓妻子感動，直言是「人生最後收到的情話」。所以兩人交往僅 5個月，就正式結為夫婦。

《新婚さんいらっしゃい！》節目截圖

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婆媳變「姊妹」

而這段感情最大的挑戰莫過於見家長，因為妻子甚至比婆婆還大9歲！晃太的母親回憶當時「腦袋一片空白」，但接觸後發現媳婦就像是一位「可靠的大姊姊」，甚至連晃太的妹妹們也把這位「大嫂」當成諮詢戀愛的「第二個媽媽」。

在節目的最後，他們還展示了婆婆的親筆信「謝謝妳和他結婚，妳是我們家不可或缺的存在。」 令現場觀眾與主持人都深受感動。