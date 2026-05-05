新港人VS老港人點樣分？港漂博主列五大差異：老港人包掛消毒液

近年愈來愈多內地學生及專才來港升學、就業甚至定居，希望融入這座國際城市。然而，生活習慣與文化細節上的差異，往往成為新港人適應過程中的無形障礙。有在港工作及讀書近六年的內地博主近日拍片，稱自己能夠「一眼分清」新港人與老港人，並從五大細節拆解兩者的微妙分別。



小紅書截圖

近日有名在港工作及讀書近六年的港漂內地博主，在社交平台小紅書拍片分享，從五大細節拆解新港人和老港人的五大細節上的分別，而所謂的「老港人」泛指在香港生活已久、已融入本地節奏的居民，而「新港人」則是來港生活不久、仍在適應階段的人。她強調，這種區別並非誰高級誰低級，而是反映與城市磨合時間的長短。

小紅書截圖

一、穿搭風格與體態

老港人的審美相對統一，不過分執着於白與瘦，更看重精神氣，男生普遍擁有健康膚色、身形結實有線條感，女生偏愛小麥肌，妝容乾淨，衣著鎖定黑白灰或棕色系，整體給人耐看且有能量感的印象。而新港人則穿着較為精緻多變，男女都敢嘗試「多巴胺配色」，男生追求潮流感、花更多心思配搭；女生則傾向追求白皮膚及紅唇妝容。

二、消費習慣

老港人出行或購物習慣使用現金或八達通，付款時隨時能拿出八達通。新港人則習慣使用各種電子支付工具，如Apple Pay等，付款時多以手機掃碼，與內地的消費習慣更為貼近。

三、走路的節奏

老港人行路節奏較快、目標感強，搭電梯或在街上行走時習慣性靠右，過馬路不會卡頓（不會無故停在路邊），一舉一動都透着熟路的鬆弛感。而新港人整體感覺較為放鬆，邊走邊看導航是常態，坐電梯或過馬路時偶爾會停頓，能明顯感覺到仍在適應這個節奏。

四、隨身物品的細節

小紅書截圖

老港人習慣在袋上掛住一支消毒酒精液，隨手可用，習慣非常自然。博主認為這可能與2003年沙士疫情後形成的習慣有關，令香港人對公共衛生的敏感度及執行力特別高。

五、社交稱呼習慣

博主指出，在職場上內地一般會稱呼同事為「某某老師」、「寶貝」或「親愛的」，但香港不會有這些稱呼，通常直接叫英文名。新港人剛來時可能不太習慣，但慢慢就會切換過去。

博主總結，老港人與新港人的差別並非誰更高級，而是誰與香港這個城市磨合得更久。她亦觀察到，許多生活細節的差異背後，都與香港的歷史發展息息相關。

影片亦引來兩地網民留言回覆，認為除了以上五點之外，生活上亦有其他細節暴露自己是舊港人還是新港人，「如果很喜歡擋道（在道路上阻礙行人或車輛的正常通行，妨礙他人）的，一定是新港人。MTR閘門是一個檢測器」、「香港人更國際化，美感追求運動感、自然感，不過度妝造，打扮更休閒、低調，不費力的感覺。內地人追求白面紅唇，打扮精緻，有一種用力裝扮的感覺，但沒有香港人的都市老錢的氣質」、「氣質就完全不一樣，加上一開口就知道了」、「新港人喜歡蹲在地上」。

根據截至 2026 年初的最新數據，香港各項人才入境計劃（俗稱「搶人才」）的申請和抵港人數均顯著上升。截至 2026 年 1 月底，已有超過 27 萬名世界各地人才抵達香港，約 95% 申請來自內地。而「高端人才通行證計劃」 (高才通)，在過去3年（至2026年3月）該計劃共收到逾 15 萬宗申請，近 12.7 萬宗獲批，約 95% 申請來自內地，由此可見優才計劃是港漂非常熱門的申請途徑，申請人數龐大。