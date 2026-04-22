2026學生優惠懶人包｜19大福利涵蓋交通娛樂、電子產品一文看清！

學生時代開支繁多，由交通、飲食到娛樂、科技產品，樣樣都要錢。其實只要善用學生身份，便能解鎖多項專屬優惠，由港鐵半價乘車、戲院低至30元門票，到Apple、Samsung等電子產品教育折扣，甚至主題樂園年票及串流平台月費減免，涵蓋範圍極廣。《開罐OPENER》就為大家整合了2026年19個必睇學生福利，助你輕鬆慳錢享受校園生活。



資料圖片

無論你是中小學生、大專院校生還是教職員，只要持有有效學生證，即可享有一系列超值優惠。除了最受歡迎的Apple教育優惠（iPad低至2,599元起）及港鐵學生半價乘車外，各大戲院、主題樂園、科技品牌及串流平台均有推出學生專屬折扣。以下為2026年19個不可錯過的學生優惠懶人包，涵蓋出行、娛樂、學習及生活各個層面。

資料圖片

學生優惠︱1. 港鐵學生乘車優惠計劃

港鐵網頁截圖

港鐵學生乘車優惠相信各位中小學生，以及大專同學們都毫不陌生，只要年齡介乎12至25歲，又或者就讀本港認可院校全日制日間課程的學生，即修讀人士在一個學年內於本港認可院校修讀30個星期或以上、而每星期上課時間不少於20小時的日間課程，即可申請個人八達通享特惠車費，接受網上繳費，最早可於年滿11歲6個月時提交。

優惠詳情：

新申請費用（須一併申請附相片的個人八達通/個人手機八達通）：HK$90

新申請費用（已持有附相片的個人八達通/個人手機八達通）：HK$20

延續申請費用：HK$20

學生優惠︱2. Apple學生優惠

Apple網頁截圖

而最受學生歡迎的，莫過是Apple的學生優惠，在學及已獲取錄的大專院校學生、各級教職員，可享教育優惠購買全新Mac、iPad及指定配件、顯示器，以及AppleCare+服務計劃，所有合資格產品的價格均會帶有「教育優惠教育優惠」標誌，以作識別。

優惠詳情：

MacBook Pro- 教育優惠（現配備M5、M5 Pro及M5 Max）：HK$12,699起

iPad- 教育優惠：HK$2,599起。

學生優惠︱3. 戲院學生優惠票價

一般學生最常用的，除了港鐵的交通津貼之外，便是戲院的學生優惠票價了，多間院線提供學生票價，購票或入場時須出示全日制學生證（須附相片、姓名及有效日期）。

優惠詳情：

MCL Cinema：HK$45

百老匯院線（指定戲院）：HK$35

英皇戲院（早場/首場）：HK$60

嘉禾院線（星期三）：HK$30起

新寶院線：低至HK$55

*實際票價以戲院最後公佈為準

學生優惠︱4. SmarTone大專5G計劃

Smartone網頁截圖

申請人必須年滿18歲，並為指定香港專上院校之全日制學生，即可申請智能ONE「U Life 雙賞」大專5G計劃，計劃提供月費HK$138/168/208（回贈後實付HK$109/129/159），豁免HK$18行政費。

優惠詳情：

迎新優惠：HK$1,200手機及配件現金券，或額外HK$720月費回贈

額外禮遇：每月4GB/3GB中國內地及澳門漫遊數據、「隨時聽」無限音樂串流、Disney+服務及SmarTone Plus會籍

學生優惠︱5. YouTube學生優惠

YouTube網頁截圖

以學生折扣訂閱YouTube Premium或YouTube Music Premium，可享1個月免費試用，有效期最多連續4年，高等教育機構必須通過SheerID的驗證，是否符合條件會由SheerID計畫認定，每年也須重新驗證學生身分。

優惠詳情：

YouTube Premium：每月HK$58

YouTube Music Premium：每月HK$38

學生優惠︱6. KKBOX學生優惠月費計劃

KKBOX網上截圖

KKBOX的學生優惠月費計劃適用於香港教育局承認之香港高等教育院校在學學生，年齡未超過24歲，但要注意優惠月費計劃最多連續48個月享用，並且每年須驗證學生身份，申請人填寫學校電郵及上傳有效之學生證後，KKBOX會同步於7個工作天內完成驗證申請人的學生證。

優惠詳情：

每月平均：HK$32.5

首月付款：HK$65（驗證後次月不扣款，之後每月自動扣款HK$32.5）

學生優惠︱7. 海洋公園學生門票優惠

海洋公園網頁截圖

12歲或以上全日制學生可享優惠價購買海洋公園全年會籍，自購買日起全年無限次入園，12歲或以上全日制學生，最平更可於優惠價$690購買全年會籍！

優惠詳情：

銀卡：HK$690

金卡：HK$980

優越卡：HK$1,590

學生優惠︱8. 香港迪士尼樂園「奇妙處處通」學生優惠

迪士尼網頁截圖

12至25歲全日制學生可享優惠價購買樂園年票，最平$1178 即可享平日無限入園，但就要注意，星期六日銀卡會員不能進場，只有白金卡$3748，才能所有日子包括公眾假期能無限入園。

優惠詳情：

銀卡：HK$1,178

平日（不含公眾假期）可享無限入園、泊車折扣優惠、生日尊享指定酒店午餐或晚餐買2送優惠（僅限平日）

金卡：HK$2,058

大部分平日、週末及指定公眾假期可享無限入園、免費停車（共24次）、生日尊享指定酒店午餐或晚餐買2送1優惠

白金卡：HK$3,748

所有日子包括公眾假期，可享無限入園、免費泊車、1日門票9折優惠（每年最多6張）、生日尊享指定酒店午餐或晚餐買1送1優惠

學生優惠︱9. Adobe Creative Cloud Pro學生優惠

Adobe網頁截圖

合資格學生（13歲及以上）與教師購買年度會籍，享3折優惠，當中存取20多款業界領先的應用程式，包括Photoshop、Illustrator、Premiere等，外加Adobe Firefly的負責任AI功能。

優惠詳情：

按月計費首年：每月HK$158（之後HK$308），或

年費預付首年：HK$1,896

學生優惠︱10. 豐澤eShop學生優惠

只要用任何電郵地址或電話號碼登記成為豐澤eShop會員，並連結到學生帳戶，即可享有學生優惠，網頁中設有6大優惠專區，優惠產品定期更新，助學生輕鬆度過校園生活。

優惠詳情：

成功登記即送HK$100電子優惠券，買滿HK$500即減HK$100

學生優惠︱11. Samsung教育商店優惠

以香港認可學校的有效電郵地址及Samsung賬戶註冊，可享教育商店優惠，最高優惠可達七折，而且於香港Samsung網上商店任何購物均可享免費送貨服務 ，更可以0%息率分期36個月，減輕師生的付款壓力。

優惠詳情：

折扣：高達7折，首次購物滿HK$3,000，可額外減HK$150

學生優惠︱12. ASUS教育優惠

已登記教育機構的就讀學生及現職教師及員工，以電郵註冊成為華碩會員，即可透過ASUS教育優惠，以正價9折購買心水機款。

優惠詳情：

折扣：正價9折，適用於Zenbook 系列、Vivobook 系列、ROG 系列、TUF 系列、ExpertBook 系列，所有桌上電腦以及所有AiO一體式電腦電腦

學生優惠︱13. 小米學生優惠

小米網站截圖

只要認證學生身份，即可獲取小米95折手機券。

學生優惠︱14. 康文署博物館學生優惠

全日制學生出示註明現時為全日制學生及有效日期的證明文件，即可免費參觀香港科學館及香港太空館常設展覽，也有全年通行證可供購買，只需HK$25便可一年內無限次參觀康文署轄下博物館常設及專題展覽，購買香港迪士尼樂園「奇妙處處通」會籍，可享HK$70（標準）/HK$60（小童/學生）/HK$40（長者）折扣優惠（優惠期至2026年8月31日）。而購買香港海洋公園全年會籍則可享9折（優惠期至2026年8月31日）。

優惠詳情：

博物館通行證$25，於博物館禮品店/書店購買刊物及紀念品，以及博物館主辦活動（如教育推廣活動）可享9折優惠

學生優惠︱15. 康文署租場優惠

康文署截圖

康文署為全日制學生提供康體設施優惠，適用於星期一至五下午6時前，以及星期六下午1時前（公眾假期除外）。合資格學生需使用 SmartPLAY康體通 預訂，並確保同行者亦符合資格，主要設施如羽毛球場、乒乓球枱、籃球場等均有半價優惠，健身房也可用半價購買月票。

優惠詳情：

以羽毛球場為例，有空氣調節的優惠收費為$29.5，原價為每小時$34 ，學生在指定時段可享半價優惠。

學生優惠︱16.Dyson學生教育優惠

Dyson官網截圖

由2026年1月1日至2026年12月31日，大專院校學生及教職員於Dyson Hong Kong官方網站購買指定貨品，可享高達八五折優惠，需以指定學校電郵登記獲取一次性優惠碼。

優惠詳情：

優惠1：以88折購買任何Dyson無線吸塵機或空氣清新機/冷暖機產品乙件

優惠2︰以85折購買任何兩件或以上Dyson產品

學生優惠︱17. Spotify Premium 學生方案

Spotify網頁截圖

除了 YouTube 和 KKBOX，Spotify 亦為大專院校學生提供專屬的 Premium 訂閱優惠。合資格學生可以享受首月無廣告打擾、支援離線下載及高品質串流的音樂體驗，新登記學生用戶可享一個月免費試用用，試用期後每月只需$48即可入手Spotify Premium 。

優惠詳情：

新登記用戶可享首 1 個月免費試用，其後每月$48

學生優惠︱18. Microsoft 365 教育版（免費 Office）

對於大學生而言，撰寫論文及製作簡報是家常便飯，而只要使用香港大專院校的學校電郵地址，即可免費登記使用原價不菲的 Microsoft 365 服務，為期12個月。

優惠詳情：

費用全免，包括 Word、Excel、PowerPoint及 Microsoft Teams 等完整桌面版應用程式

學生優惠︱19. Lenovo 教育商店優惠

除了 Apple 和 Samsung，Lenovo 亦是不少修讀工程或設計系同學的選擇。透過其官方教育商店（Lenovo Education Store）註冊，學生以及教職員可以低價購買旗下的 ThinkPad 或 Legion 等高性能筆記型電腦，通常可享筆記型電腦最高 10% 的額外折扣，以及平板電腦高達 85 折的優惠。

優惠詳情：

平板電腦八五折優惠，單筆消費滿 HK$10,000 可獲減 HK$500 ，購買指定筆電可能免費獲贈 2 個月 Adobe Creative Cloud 會籍。

（以上內容只供參考，一切以官方最新公佈為準）