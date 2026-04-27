法國醫院招聘病房服務員｜月薪可達$30K 中五學歷要求附申請連結

4-5月又是揾工旺季，法國醫院（聖德肋撒醫院）最近招聘病房服務員，入職門檻不高，只需中五或以上程度，並持有健康服務助理或保健員證書即可申請，月薪最高可達3萬元。醫院工作雖然繁重，都絕對薪優糧準，如果是私家醫院，相對上還沒有公院這樣忙。大家不妨看看詳情是否符合條件！

資料圖片

法國醫院（聖德肋撒醫院）-病房服務員 (輪班 / 夜更)

薪酬： $19,373 - $30,155

入職要求

1. 中五或以上程度

2.能操流利粵語，書寫中文，閱讀及理解簡單英文

3.持有健康服務助理或保健員証書及有關工作經驗

病房助理、服務員等工種長期人手短缺 （示意圖、資料圖片）

職責

1.協助護士執行病人的基本護理

2.執行直接性及間接性的病人服務

3.協助護士執行臨床檢查及治療的文書工作

4.執行病房內之雜務工作

申請手續:

1.將填妥的申請表格連同要求待遇及可到職日期一併交往人力資源及行政部:

郵寄:九龍太子道三百二十七號

電郵:hr@sth.org.hk

傳真:2200 3416

今次私家醫院招聘的病房服務員，工作性質跟醫管局的病人服務助理類近。究竟病人服務助理的前景如何？根據醫管局的資料，病人服務助理一般分為3級，一般都是為最低級三級病人服務助理 (PCA III)做起，只需有中三學歷，持有醫院管理局(醫管局)認可之「健康服務助理訓練課程」或「醫護支援人員(臨床病人服務)訓練課程」證書，以及能讀寫中文及簡單英文，就合資格申請，月薪由$18,181至19,592元。

三級病人服務助理累積約兩年經驗則可以晉升至二級，須執行較複雜的臨床職務，如心電圖測試、抽血、插入靜脈導管、包紮傷口等，薪酬由$19,764 至 $24,701。至於一級病人服務助理則屬於資深/專科級別，如麻醉助理、手術室專責護理等，或帶領下級同事工作。