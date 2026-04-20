政府工｜11大職位5月初截止　二級土地註冊主任DSE學歷頂薪61K

3、4月都是轉工旺季，不少人拿了花紅又是跳槽時間。多個政府部門近日均有招聘空缺，部分較少工作經驗甚至FG都一樣可以申請。其中土地註冊處招聘二級土地註冊主任，屬公務員合約編制（即鐵飯碗），DSE學歴無專科畢業、無工作經驗都可以申請，起薪雖然只是26K，但頂薪高達 61K，屬超級筍工！

政府工｜1.電台及節目策劃部 (英文新聞及時事組)-電視節目導演／主持人

薪酬範圍：月薪 $42,640 – $49,230 (視乎經驗)

截止日期：2026 年 4 月 29 日 23:59

聘用條款：一年期非公務員合約 (NCSC)，表現良好可獲 15% 約滿酬金

入職要求：

1. 學歷及工作經驗 (二選一)

學位路徑：持有大學學位（主修新聞及傳播學優先）+ 2 年相關工作經驗，或

副學士/高級文憑路徑：持有認可副學士或高級文憑 + 3 年相關工作經驗。

2. 語文能力要求

英文：DSE / 會考英國語文科達 第 3 級 或以上。

3. 加分項 (優化建議：若符合以下 2 項以上，錄取率極高)

(i) 具備流利的英文讀寫能力；及／或

(ii) 熟悉公共事務與時事；及／或

(iii) 具備新聞廣播主播經驗；及／或

(iv) 具優良溝通技巧；及／或

(v) 熟悉新聞報道控制室的運作；及／或

(vi) 具備創意，能在新聞廣播中運用音訊、視訊、圖像及燈光則更為理想。

電視節目導演職責:

(a)協調現場電視新聞廣播的製作

(b) 協助製作專業的電視新聞內容，及

(c) 執行獲指派的其他職務。

主持人職責:

(a) 為新聞或時事節目製作各種新聞報道，並於不同平台播出；

(b) 在電視及電台等不同平台主持新聞節目及／或時事節目；

(c) 協助開發新的時事節目及專題報道；及

(d) 執行獲指派的其他職務。

申請手續:

(a)網上申請：前往 公務員事務局 G.F. 340 系統 遞交。

(b)文件準備：本地學歷現階段僅需填寫資料。非本地學歷須電郵成績單及證書副本至 recruitment@rthk.gov.hk。

(c)合資格者或須參加 技能測試 (Skill Test)。

申請詳情 👉👉👉電台及節目策劃部 (英文新聞及時事組)-電視節目導演／主持人

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政府工｜2.數字政策辦公室 (1823) - 助理經理(數碼轉型)

月薪 $35,200

截止日期： 29/04/2026 17:00:00

聘用條款： 一年之非公務員合約條款聘任＋底薪總額 15%約滿酬金。

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或同等學歷；

(b) 在《綜合招聘考試》中的兩份語文試卷取得「二級」成績，或具同等資格；

(c) 在取得專業資格後，具備不少於兩年全職商業及科技顧問／諮詢工作經驗；

(d) 具備業務流程重組、數碼轉型專案、資訊科技／人工智能項目執行（例如生成式人工智能應用、數據分析平台）、或數碼內容管理工作經驗（例如機構網站／社交媒體賬戶管理、聊天機械人內容管理）將獲優先考慮；及

(e) 具備良好的業務分析及溝通能力，能將業務需求轉化為技術要求及可行方案。

職責:

(a) 支援資訊科技／人工智能項目的規劃及執行；

(b) 支援數碼平台的管理和優化，並協助策劃及編輯公眾使用的內容；

(c) 支援數碼轉型項目；

(d) 與前線人員及承辦商聯絡並提供日常故障排解及支援；及

(e) 執行由上級指派的其他職務。

申請手續：

(a) 透過G.F. 340 網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 申請。

(b) 網上申請後，須於截止前將以下文件電郵至 recruit@1823.gov.hk（須註明網上申請編號）：

(i) 300至500字的求職信，說明為何適合本職位；及

(ii) 完整的履歷表。

(c) 持有本港以外學歷人士，須以電郵方式遞交修業成績及證書副本以便評審。

申請詳情👉👉👉數字政策辦公室 (1823) - 助理經理(數碼轉型)

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政府工｜3.民政事務總署 (油尖旺民政事務處) - 活動統籌員

月薪 $18,200

截止日期： 28/04/2026 17:00:00

聘用條款： 一年聘用期＋可獲 15% 約滿酬金，續約視乎需要及表現。

入職條件:

(1) (i) DSE 五科考獲第3級或同等或以上成績（可包括中英文），或同等學歷；或

(ii) 在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具備同等學歷；及

(2) 在DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績。

職責:

(1) 協助統籌、推廣和籌辦社區參與項目及活動；

(2) 處理一般公眾查詢；

(3) 為委員會／工作小組提供後勤支援；及

(4) 在有需要時執行其他職務。

申請手續：

(1) G.F. 340 網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(2) 網上申請後，須將相關證明文件副本親身或郵寄至「九龍旺角聯運街30號旺角政府合署6樓油尖旺民政事務處人事部」，信封面上註明「應徵活動統籌員」。

(3) 持有本港以外學歷人士，亦須遞交相關學歷證明副本以便評審。

申請詳情👉👉👉民政事務總署 (油尖旺民政事務處) - 活動統籌員

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政府工｜4.康文署 (文物及博物館) - 二級助理館長(文物修復)

月薪 $27,090

截止日期： 30/04/2026 23:59:00

聘用條款： 按非公務員合約條款聘用。（合約期一年或以上一般可獲15%約滿酬金）

入職條件:

(a) 香港任何大學學士學位，或同等學歷，並主修文物修復學、應用化學／化學、材料科學、材料工程，或同等學科；及

(b) 在綜合招聘考試 (CRE) 的英文運用試卷中取得「二級」成績及在中文運用試卷中取得「一級」成績，或具同等成績。

職責:

(1) 協助保存及修復博物館文物；

(2) 監察博物館文物之保存環境；

(3) 檢視及記錄博物館文物狀況；

(4) 對博物館文物和修復物料進行科學分析、測試及研究；及

(5) 協助執行修復及保存工作。

申請手續：

(1) 網上申請： G.F. 340 網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 遞交申請。

(2) 本地學歷： 現階段毋須遞交修業成績及證書副本。

(3) 非本地學歷： 將所有相關修業成績及證書副本電郵至 cocon@lcsd.gov.hk。* 重要注意： 申請人須於文件副本每一頁註明**「申請非公務員合約二級助理館長（文物修復）職位」及網上申請編號**。

(4) 證明文件： 申請人如獲邀參加面試，屆時才須提交有關證明文件的正本以供核實。

申請詳情👉👉👉康文署 (文物及博物館) - 二級助理館長(文物修復)

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政府工｜5.香港電台 (電台及節目策劃部) - 電視新聞及時事節目編輯/主持人

月薪 $42,640

截止日期： 29/04/2026 23:59:00

聘用條款： 一年非公務員合約條款聘任＋15%約滿酬金

入職條件:

(a) (i) 持有香港的大學學位，以主修新聞及傳播學為佳，或具備同等學歷；並擁有三年相關工作經驗；或

(ii) 持有香港的大專院校認可副學士學位或認可高級文憑，以主修新聞及傳播學為佳，或具備同等學歷；並擁有五年相關工作經驗；及

(b) DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績。

申請人如具備以下條件則更為理想：

(i) 操流利廣東話及普通話；及／或

(ii) 具撰寫及編輯本地、內地、國際、財經及體育新聞的經驗；及／或

(iii) 具新聞主播經驗，及／或

(iv) 具策劃電視新聞與時事節目經驗。

註：申請人或須參加技能測試。

職責:

(a) 播報新聞報道，為直播新聞畫面進行旁白，並主持時事節目；

(b) 撰寫及編輯本地、內地、國際、財經及體育相關的電視新聞；

(c) 策劃時事節目，督導相關節目的資料搜集、撰寫訪問提綱及邀約嘉賓工作；及

(d) 執行獲指派的其他職務。

申請手續：

(a) G.F. 340 網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(b) 持有本港以外學府學歷人士，須以電郵方式遞交修業成績副本及證書副本到 recruitment@rthk.gov.hk。

申請詳情 👉👉👉香港電台 (電台及節目策劃部) - 電視新聞及時事節目編輯/主持人

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政府工｜6.政府統計處-二級統計主任

月薪：$23,585-$47,010 （總薪級表第8點-第21點）

截止日期 :30/04/2026 23:59:00

聘用條款:試用期三年或可獲考慮長期聘用。

入職條件:

(a) (i) 持香港統計學會頒發的統計學普通證書，或同等學歷，並具有兩年相關經驗；或

(ii) 持有香港統計學會頒發的統計學高級證書，或同等學歷；或

(iii) 持有香港認可的專上院校頒發經評審的統計學、數據科學或有關學科副學士學位或高級文憑，或同等學歷；〔見註(1)及(2)〕

(b) 在DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績 ；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績 。

註:

(1) 如其課程內容有相當部分與統計學相關（例如：風險管理、精算學、數據分析課程），亦會被考慮。

(2) 現正修讀最後一年學士學位、副學士學位或高級文憑課程的應屆畢業生亦可申請。如獲甄選，聘用與否須視乎申請人是否在2025/26學年內取得所需資格。

職責:

(a) 協助設計供統計系統採用的表格和普查及統計調查的問卷，並協助挑選樣本；

(b) 統計調查問卷的審核和編碼工作；

(c) 處理統計資料的運算；

(d) 編製簡單的電腦程式和應用電腦軟件，以進行統計工作；

(e) 編製統計表和圖表；以及

(f) 協助分析統計數據。

申請手續:

(a)G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(b)申請表格上詳細列明學歷／技術資格及工作經驗。已填妥的申請表格應包括以下資料–

(1) 於DSE或中學會考中英文科考獲的成績級別，或同等成績，並附上證明文件副本；

(2) 學歷／技術資格，並附上有關的證書及修業成績表之副本；以及

(3) 就業紀錄連同詳細的職責說明。

(c)以上副本須於2026年5月7日或之前以電郵方式遞交到recruitment@censtatd.gov.hk。電郵標題須清楚註明「申請二級統計主任職位」，及在電郵和附件名稱註明網上申請編號。所有相關證明文件副本應盡量合併成一個檔案，檔案大小不超過25 MB。

(d)持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請。有關申請人須遞交修業成績表副本及證書副本到recruitment@censtatd.gov.hk。

(e)應屆畢業生須在申請表格內註明於畢業試後可獲取的資格。

申請詳情👉👉👉政府統計處-二級統計主任

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政府工｜7. 公務員事務局(公務員學院)- 一級訓練主任

薪酬:$64,780-$81,510 （總薪級表第28點-33點）

截止日期:30/04/2026 23:59:00

聘用條款:3年試用期後或長期聘用

入職條件:

(a) 持有香港認可大學頒發的學士學位，或同等學歷；

(b) 取得有關學歷後，在以下最少一個工作範疇具備四年全職經驗—

(i) 人力資源管理或行政人員培訓及發展；

(ii) 在高等院校的公共行政、管理、傳意、中國內地／香港／國際事務或相關範疇從事講學／課程管理工作；

(iii) 在高等院校／研究機構／專業團體從事有關公共行政、中國內地／香港／國際事務或相關範疇的研究工作；或

(iv) 擔任與公共行政、機構發展、企業傳訊或相關範疇的管理職位。

(c) 在綜合招聘考試能力傾向測試考獲及格成績；

(d) 在綜合招聘考試兩張語文試卷取得二級成績或具備同等成績，能操流利廣東話、普通話和英語；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試(學位／專業程度職系)取得及格成績。

職責:

(a) 設計／講授／協助進行關於公共服務價值觀、政府基礎概要、公共服務文化、管理、傳意等相關範疇的培訓課程；

(b) 支援培訓／企業人力資源發展項目及活動；

(c) 協助提供人力資源發展的顧問服務；

(d) 協助進行研究、編製培訓材料和推廣網上學習；以及

(e) 處理培訓行政工作。

申請手續:

(1) G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請；及

(2) 以電郵發送個人履歷至pr_csc@csc.gov.hk，申請人必須在電郵標題及個人履歷上註明網上申請編號。請在個人履歷上，詳列相關工作經驗並重點列出你符合上述入職條件(b)(i)至(iv)項中最少一項的工作經驗要求。附件總大小不能超過15MB。

申請詳情👉👉👉公務員事務局(公務員學院)- 一級訓練主任

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政府工｜8.懲教署-工藝導師(預製混凝土)

月薪:$40,495-$68,720 （紀律人員(主任級)薪級表第5點-15點）

截止日期：30/04/2026 23:59:00

聘用條款:3年試用期後，或可獲考慮長期聘用。

入職條件:

(a)完成有關預製混凝土行業的學徒訓練或院校訓練課程，並能出示證明及相關工作經驗。有關的訓練和工作經驗合共不得少於十年；

(b)中三程度的中、英文語文能力；並能操流利粵語及簡單英語；

(c)接受並通過預製混凝土技能測驗；以及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)督導轄下職員執行職務；

(b)訓練、指導與監管懲教設施內的在囚人士從事預製混凝土或相關製作;

(c)監管工序，包括但不限於混凝土的混和、成形、整理、測試及包裝; 負責物料用量預算、生產計劃及排程、品質保證、生產機器和設備操作及保養；

(d)擬備職業訓練教材及教授有關課程；

(e)執行職業安全與健康守則及相關規例；以及

(f)執行其他指派職務。

附註:

持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授學歷的人士亦可申請，須將修業成績副本及證書副本電郵至appointments@csd.gov.hk，並註明申請人的香港永久性居民身份證號碼及網上申請編號(如適用)。

申請手續:

（a)G.F. 340 網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk ) 作網上申請。

申請詳情👉👉👉懲教署-工藝導師(預製混凝土)

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政府工｜9.地政總署-產業測量師

月薪：$71,010-$119,650（ 總薪酬級表第30點-第44點)

截止日期 :04/05/2026 23:59:00

聘用條款:試用期3年後，或可獲考慮按當時適用

入職條件:

(a)為香港測量師學會產業測量組的正式會員，或具備同等專業資格；

(b)在取得專業資格後具備至少一年估價及產業管理╱產業代理╱物業發展方面的相關工作經驗；

(c)在綜合招聘考試兩張語文試卷中取得「一級」成績，或同等成績；以及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 管理及批出土地；

(b) 擬備批地文件，包括賣地╱批地╱換地條件、短期租約和牌照；

(c) 修訂批租條件；

(d) 為契約修訂、換地、收地和其他與土地行政工作相關的事宜估價；

(e) 收地和評估補償；以及

(f) 政府批租土地的發展管制和管理；以及其他所需職務。

申請手續:

(a) G.F. 340 網上申請系統 ( https://www.csb.gov.hk ) 作網上申請。

(b) 將所需證明文件：(a)詳列相關工作經驗的履歷；(b)學術和專業資格證書及修業成績的掃描本；以及(c)工作證明掃描本(例如:就職證明及薪金證明) 電郵至 daoar@landsd.gov.hk。證明文件需以附件形式夾附在電郵中，電郵標題及各證明文件副本上需註明申請的職位名稱及網上申請編號。

(c) 申請人須於申請書上提供正確的電郵地址和確保電郵戶口能正常地接收郵件。

申請詳情👉👉👉地政總署-產業測量師

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政府工｜10.海事處-高級技工（重型吊機操作）

月薪:$23,585-26,590（ 總薪級表第8點-第10點）

截止日期:04/05/2026 23:59:00

聘用條款:試用期3年後，或可長期聘用。

入職條件:

(a) (i) 完成電機工程／吊桿、吊機、流動吊船機或同步升降台操作的認可學徒訓練或其他認可訓練課程，並累積兩年相關工作經驗；或

(ii) 具有最少六年運用上述(a)(i)所提及的適用技能的經驗；

(b) 持有有效的流動起重機操作證書；

(c) 小六畢業或同等學歷；

(d) 中、英文語文能力達小六程度；

(e) 在適當程度的技能測驗取得及格成績；以及

(f) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 負責操作起重機械，包括吊桿、吊機、流動吊船機和同步升降台；

(b)使用和操控吊機以起卸重型設備；以及為履帶式吊機、各式吊機及相關電動設備進行日常保養維修。

註：

(i)執行緊急職務／輪班當值，以及在偏遠地區或惡劣環境下進行戶外工作；

(ii)在水警前線基地和政府船隻上工作；(iii)督導並指導技工工作；以及須穿著制服和防護衣物。

申請手續:

(a)申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。也可從公務員事務局(http://www.csb.gov.hk) 下載。

(b) 以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同證明文件，須送達至九龍深水埗昂船洲昂船路政府船塢A座2樓A207室海事處聘任組（政府船隊科），信封面須註明｢申請高級技工（重型吊機操作）職位｣。

(c)亦可透過互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須把證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。(d)申請人須提交以下證明文件﹕

(1) 學歷證明文件副本(包括中英文科成績的證書和修業成績表)；

(2) 技術資格的證書副本；

(3) 印有工作性質或職位名稱的工作證明文件副本；及

(4) 《基本法及香港國安法》測試的及格成績副本（如有）。

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申請詳情👉👉👉海事處-高級技工（重型吊機操作）

政府工｜11. 土地註冊處-二級土地註冊主任

月薪:$26,590-61,865 （總薪級表第10點-第27點）

截止日期 :04/05/2026 23:59:00

聘用條款:試用期3年後，或可獲考慮長期聘用。

入職條件:

(a) (i)DSE五科考獲第3級或同等或以上成績（可包括中英文科），或具同等學歷；或

(ii)在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績（可包括中英文科），或具同等學歷；

(b) 在DSE或會考中英國文科考獲第2級（E級）或以上成績，或具同等成績；

(c) 能說和寫流利中文和英文（須在面試前接受中文和英文筆試）；及

(d) 在「基本法及香港國安法測試」取得及格成績。

職責:

主要負責執行土地註冊處的一般、行政及監督職務，包括處理土地文件註冊工作、管理及監控查冊程序和設施、備存土地紀錄、向政府部門提供業權報告、處理業主立案法團的註冊申請和提供相關服務、提供與培訓相關的行政支援、提供客戶服務、協助籌劃並推行各項計劃和土地業權註冊制度，以及協助管理資訊科技系統。

申請手續:

(a) G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/7.html)作網上申請。(b) 持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，可把修業成績副本及證書副本電郵至 ci_ca@landreg.gov.hk，並在電郵和證明文件副本每頁上註明網上申請編號。至於本地學歷，申請人在現階段毋須遞交證明文件副本。

(d) 所有獲邀參加筆試及面試的申請人，必須出示修業成績及證書的正本及副本，以供核實和記錄。

申請詳情👉👉👉土地註冊處-二級土地註冊主任