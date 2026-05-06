2026香港00後女神盤點｜IvySo傳拍港版《金秘書》Chantel留學歸來

近年影視娛樂圈迎來一批新生代面孔，00後女星、歌手、KOL，甚至是影壇新星都紛紛冒起，成為新一代年輕人的焦點！但無論出身哪個領域，這些00後女神每一個新作品或日常動態，都足以在網絡掀起熱話，《開罐OPENER》綜合網絡討論度、社交平台人氣及演藝作品表現，為大家盤點十大00後女神，看看哪位是你心目中的最愛。



@kaening Instagram截圖

1. Ivy So (蘇雅琳)

出生於 2001 年的 Ivy So 現年 25 歲，自 2021 年參加《全民造星IV》以來，憑藉其親和力爆棚的笑容成為全城焦點。作為女團 COLLAR 的門面擔當，她的 Instagram 帳戶 @ivyysooo 目前已累積超過 39.5 萬粉絲。除了舞台演出，她在電視劇《飛黃騰達》及《和解在後》中以自然演技收穫好評，證明了她不只是「花瓶」，更是具備演藝潛力的新生代演員，今年更有消息傳出，將會主演港版《金秘書為何那樣》，與盧瀚霆（Anson Lo）合作，實在令人期待！

2. Day (許軼)

2002 年出生的 Day 今年 24 歲，擁有獨特的混血氣質與精緻五官，讓她在社交媒體 @6y_day上坐擁 30.4萬追蹤者。自《全民造星IV》季軍出道後，她一直是 COLLAR 內的實力成員，不論是快歌跳唱還是個人時尚代言，都展現出極強的表現力，是各大國際化妝品牌的寵兒。

3. Chantel (姚焯菲)

生於 2006 年、年僅 20 歲的 Chantel，目前 IG 帳戶 @chantelyiu 已衝破 16.6萬粉絲大關。自 2021 年《聲夢傳奇》獲得亞軍後，她以歌曲《原來談戀愛是這麼一回事》橫掃樂壇獎項，獲得新城電台、商業電台、無綫電視及香港電台所頒發的四台新人獎項，更是女子組合After Class成員之一。2026 年的她已從當年的小女孩成長為優雅的小女人，留學歸來後的她散發出一種獨特的輕熟美感，依然是樂壇與廣告界的頂流女神。

4.Mandy Tam (譚旻萱)

出生於 2000 年、26 歲的 Mandy Tam 是 00 後中罕見的高挑型代表，試身高177 cm的籃球女神，IG 帳戶 @tmh_xd 擁有 19.9萬追蹤者。她因參與 Edan《E先生連環不幸事件》MV 而爆紅，隨後在影視圈表現亮眼，出演了電影《12怪盜》、《夜王》及電視劇《季前賽》《寒戰1994》等作品，更被封為港版朴敏英，她陽光、健康的形象，為 2026 年的審美標準定義了新的高度。

5.Candy (王家晴)

2002 年出生、24 歲的 Candy 是 COLLAR 中的另一位顏值擔當，IG 帳戶 @candyw1219 粉絲量達 25萬。Candy 以清純氣質收穫大量男性粉絲，早年憑《全民造星IV》人氣急升，近年參與了《邪mall》香港僵屍片，以及客串了香港賀歲喜劇電影《金多寶》，更在今年三月推出首支個人單曲《直白》，前途無可限量！

6.Nancy Kwai (歸綽嶢)

出生於 2000 年、26 歲的 Nancy Kwai，其 IG 帳戶 @nancykwai 擁有 26.4萬粉絲。她從KOL轉型歌手，憑藉仙氣十足的氣質與清新歌聲在樂壇佔有一席位，代表作包括《單戀物語》等單曲，於2023年1月31日以《Teaser》正式出道後，出道首年獲頒《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》「叱咤樂壇生力軍女歌手銀獎」、《Chill Club 推介榜年度推介23/24》「Chill Club年度新人女歌手」及《第四十五屆十大中文金曲》「最有前途新人獎優異獎」三台新人獎，是 00 後中文青女神的典型代表。

7.Ashley Lin (林愷鈴)

2000 年出生、26 歲的 Ashley 作為知名藝人龔慈恩的女兒，IG 帳戶 @kaening 擁有約11.6萬粉絲。除了頂著「最強星二代」的光環，Ashley 更是港大建築系畢業的學霸。她不僅參與了《繩角》、《七月返歸》等多部演藝作品，更憑藉其知性、優雅的風格在演藝圈極具競爭力，亦是各個品牌的廣告新寵兒！

8. Angelina Chiu（趙君瑜）

Angelina在2000年出生，現年26歲，在Instagram坐擁15.7萬粉絲，曾在2022年參加前YouTube頻道「試當真」的「校花校草選舉」，參選期間更被古天樂親自挑選為校花班長，最後排名第七並簽約加入「試當真」，除了參與MV作品擔任女主角之外，近年也有參演電視劇以及電影的演藝作品，包括《社畜再培訓先導計劃》以及《夜王》 。

9.Hazel Lam (林熙彤)

2003 年出生、現年 23 歲的 Hazel 是目前社交平台上最具影響力的 00 後 KOL 之一，其 IG 帳戶 @hazel.1120 追蹤人數達 14.9萬，於18歲在社交媒體上被經理人發掘，近年出演了不少電影、電視劇以及MV作品，其中擔任了《老派約會的必要》的MV女主角，也參演年初的《夜王》賀歲片。

10.Sica Ho（何洛瑤）

現年25歲Sica 在2021年出演《全民造星IV》打開名氣，在Instagram坐擁18.2萬粉絲，雖然在節目中淘汰，但仍然受到不少男性粉絲喜愛，其後出現不同節目擔任主持，在2023年宣布正式歌手出道，推出第一首派台作品《天氣之女》，更於2024年12月5日，於旺角麥花臣場館舉行第一次個人演唱會《The Wonder of sica 屎卡の奇幻旅程》。