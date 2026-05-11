Threads瘋傳AI髮型分析！零成本告別剪髮中伏 實測附神級指令教學

相信不少人都有過在髮廊中伏的經歷，髮型師一旦失手，隨時令人後悔幾個月。近日不少人嘗試「AI髮型分析」。只需一張自拍照，AI就能化身為客觀精準的形象顧問，不僅能免費幫你找出命定髮型，更能一針見血地點出造型雷區。這股零成本的變美熱潮到底有多神奇？不妨嘗試本文附上改良版的文字指令（Prompt），或者就能找到適合自己的最佳造型！



（《本日公休》劇照）

日前，各大社交平台興起一股「AI髮型分析」熱潮，不少網民分享自己透過AI成功尋獲命定髮型。

以往要從萬千造型中尋獲那款既能修飾臉型、又能提升氣質的髮型，難度極高。大眾往往只能憑直覺，或是盲目參考明星相片，結果卻經常因氣質與輪廓不同，導致成品與預期大相徑庭。AI的優勢在於能以冷靜、客觀的數據預判造型效果，繞過與髮型師之間的溝通誤區，最大程度幫助避免剪髮後的後悔期。

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AI指令範本:

網上流傳的初版指令，通常要求AI直接生成一張「帶有文字說明的對比圖卡」。但熟悉AI工具的用戶都知道，AI生成圖片中的文字極易變成外星文亂碼。為了獲得最專業且具雜誌質感的分析報告，建議採用以下這段經過優化的連貫指令：

「請根據上傳的人像照片，製作一張高質感、專業造型顧問等級的直式『個人髮型分析報告』圖卡。核心要求為嚴格保留主角原本的五官輪廓、臉型比例與真實特徵，確保『本人辨識度不變』的情況下精準替換髮型。圖卡風格需乾淨時尚，結合時尚雜誌資訊圖表設計，並採用繁體中文呈現。版面配置上方放置原始照片、標題《個人髮型分析》、副標題『專屬你的質感造型指南』，並附上針對臉型、髮質、風格的簡短分析字樣。

下方採用清楚的並排對比結構，視覺化展示不同髮型套用在主角身上的修飾效果，對比內容涵蓋長短髮、有無瀏海、捲直髮與層次剪裁等。須明確區分並標註三大類別：包含 3 款搭配勾勾符號的『最適合』髮型、3 款搭配圓圈符號的『普通』髮型、以及 3 款搭配叉叉符號的『不建議』髮型，共九種虛擬試戴小圖。所有髮型需自然貼合主角頭型，光影真實，整體設計以視覺呈現為主，僅使用精簡標籤標示髮型名稱，不要加入長段文字。」

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以姜濤為例，自出道以來幾乎一直維持著有瀏海的髮型，甚少大幅度改變造型。而AI報告指出，他最適合「韓系標誌層次」與「時尚中分層次」，能修飾他的面部輪廓，增強五官的立體感，也證明了這類髮型對他而言絕對是有效造型。但AI亦將「厚重齊瀏海」、「日系文青長髮」以及露額的「陽剛飛機頭」列入不建議名單。

雖然Gigi炎明熹初出道就以標誌性的齊蔭造型進入大眾視野。然而，AI卻毫不留情地將「沉重齊瀏海」列入「不建議」雷區。而隨着gigi簽約新公司，發展進入新階段，開始大膽露出額頭，嘗試新造型，令不少網民直呼「眼前一亮」。風格轉變也與AI結果不謀而合，長直髮或大波浪等露出輪廓的優雅造型反而更能突顯她的時尚高級感。

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實測零失敗秘訣：照片質素決定成敗

想讓這份免費的AI報告達到最高水準，提供給AI的原照片絕對是成敗關鍵。記者實測總結出以下3大拍攝重點：

1. 零濾鏡：切勿使用任何修圖App或美顏相機，確保真實膚色與面部瑕疵得以呈現，AI 才能準確判斷色彩屬性。

2. 展露輪廓：拍攝時請將頭髮全部向後束起或夾好，清楚露出額頭、髮際線、耳朵及下顎線條，讓AI捕捉最真實的骨骼比例。

3. 自然均勻光線：盡量在自然光充足且光線均勻的地方拍攝，避免臉上出現強烈的陰影，導致誤判五官深度。