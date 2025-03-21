你今天大便了嗎？新研究算出排便「黃金頻率」一星期幾次才正常？

大便的頻率竟與健康息息相關！根據《細胞報告醫學》（Cell Reports Medicine）期刊一項研究顯示，排便頻率對生理機能和長期健康有顯著影響，每天排便一到兩次堪稱「黃金頻率」。若長期便祕的人，可以透過大量飲水、定期運動和攝取更多蔬果改善。



大便的頻率竟與健康息息相關！（freepik@jcomp）

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根據《法新社》報導，過去曾有研究指出，便秘和腹瀉分別與較高的感染和神經退化性疾病風險有關，但這些發現是在病患身上觀察到的，難以斷定排便異常是病因還是結果。

美國系統生物學研究所（ISB）資深研究員吉本斯（Sean Gibbons）和他的團隊從1400多名健康成年志願者收集臨床、生活方式和生物數據，包括血液化學、腸道微生物組、基因等，並將參與者的排便頻率分為四組：便秘（每週一到兩次排便）、低頻正常（每週三到六次）、高頻正常（每天一到三次）和腹瀉。

研究發現，當糞便在腸道中停留過久時，微生物會耗盡可用的纖維素，轉而發酵蛋白質，產生對腎臟特別有負擔的毒素，如對甲酚硫酸鹽和吲哚硫酸鹽。吉本斯指出：

「我們發現，即使在便秘的健康人群中，血液中這些毒素也會上升。」



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反之在腹瀉情況下，研究團隊發現了炎症和肝損傷的臨床化學指標。吉本斯解釋，腹瀉期間，身體會排出過多的膽汁酸，而肝臟原本會回收這些膽汁酸以溶解和吸收膳食脂肪。

每天排便一到兩次的「黃金頻率」族群中，與健康相關的纖維發酵腸道細菌「嚴格厭氧菌」（strict anaerobes）大量繁殖。然而，吉本斯強調，需要更多研究來更精確地定義這個最佳範圍。

數據統計顯示，年輕人、女性和體重指數（BMI）較低的人排便頻率偏低。吉本斯表示，男女之間的荷爾蒙和神經差異可能解釋了這一差距，以及男性食量普遍較大。

另外，透過將生物數據與生活方式問卷配對，研究團隊點出屬於排便「黃金頻率」的人的特徵。吉本斯說：「最大的信號是多吃水果和蔬菜」，以及大量飲水、定期運動和多吃植物性飲食。

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