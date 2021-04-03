撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-03 07:00

日本牌子的商品質素高、口碑好，成為香港人的最愛，衣食住行都能發現日本品牌和產品。在購物的同時，你有想過這些品牌的名字是怎樣來的嗎？原來一些耳熟能詳的日本牌子名字大有來頭，著名相機牌子「Canon」竟然是取自「觀音」的讀音、大家最愛的「UNIQLO」原來是錯字、美妝牌子「Shiseido（資生堂）」和玩具品牌「BANDAI」的名字出自中國古籍？！

著名相機牌子「Canon」原來是取自「觀音」的讀音

成功品牌的背後，當然不少得一個擁有獨特含義又易記的名字。例如日本著名相機品牌「Canon」，很多人以為這是一個英文詞語，但其實應該是日本「觀音」的傳統讀法「Kwanon」演變而成，據說「Canon」的創辦人吉田五郎是虔誠佛教徒，當時的logo也是採用了千手觀音畫像。其實每個日本品牌的名字都各有不同故事，包你大開眼界！

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香港有不少本土老字號、老牌子陪伴港人成長，日本綜藝節目《林修の今でしょ！講座》的聲優特別篇提到一個香港人耳熟能詳的老牌子－「京都念慈菴」，記得小時候每逢傷風咳嗽，媽媽都必定會在藥房買這個牌子的川貝枇杷膏，雖然質地濃稠、顏色啡黑，但味道出乎意料地願意令人接受。這個產品被日本聲優們封為「御用潤喉神器」，節目播出後更出現搶購潮，日本「京都念慈菴」的官方網站伺服器更因太多人訂購而一度停止運作！

雖然很多香港人都認識這個老字號，但你們又知道它的歷史和由來嗎？究竟「京都念慈菴」是否真的屬於香港牌子、「念慈菴」到底是什麼？《Opener開罐》數5個關於「京都念慈菴」小趣聞！👇👇👇點擊圖片看日本聲優和網民為何大讚「京都念慈菴」👇👇👇

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同場加映：揾中國演員扮日本匠人賣鐵鍋 年賺5億円日媒揭「百年老店」真身

不良商人及騙徒手法層出不窮，最近有內地商人偽冒「日本百年鑄鐵鍋老店」騙財，聲稱自家鐵鍋商品由傳承至第4代的鑄鐵匠人「伊藤家」製造，更請到內地演員懷遠飾演日本人拍宣傳片，最後竟然賺到接近5億日圓（約港幣3572萬）。日本媒體揭發事件，多間新聞報道指根本沒有「伊藤家」，更有記者親自登門造訪位於中國上海市的公司進行調查，結果令人震驚！

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