不少上班族都要絞盡腦汁節省日常開支，日本有位「慳錢達人」可能幫到大家，她早前曾在電視節目亮相分享節省金錢的心得，在過去的40年來每天堅持只用1000日圓（約50港元）生活，原來她用了10大妙招避免不必要的開支，從而達到省錢又環保的效果！



日本新聞節目《めざまし８》找到著名的「節省達人」小笠原洋子分享節省金錢的心得，這位達人今年71歲，她堅持了每天只用1000日圓（約港幣50元）的生活超過40年，曾接受多本雜誌專訪分享節約技巧，更出了一本書教人如何慳錢！計算下來，平均每月只用3萬日圓便能解決「衣、食、行」，她介紹了其中10招「無痛慳錢法」，其中竟然包括不花錢買調味料！

有網民看畢認為「一把年紀了還過得這麼辛苦，真可憐」，不過洋子卻認為自己的生活既能省錢，又能減少製造垃圾，為環保和地球出一分力，是利人利己的事。你又認同嗎？

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小笠原洋子自嘲天生性格小氣，最大的興趣便是省錢，她曾接受不同雜誌訪問，更出書教人慳錢。節目組來到洋子的家，是一個3LDK單位（3房2廳1廚房），裝修風格樸素。洋子在30歲時離婚，之後一直獨居，60歲踏入退休年齡後過著「年金生活」（即日本養老金制度）洋子連續40年堅持每天只用1000日圓，比居住在大都市的單身族每月開支少一倍以上。大家一起來看看這位小氣婆婆是如何在日常生活中慳錢吧！

【1】日本人最愛喝茶，洋子會將泡茶後的茶葉放到白飯做「茶漬飯」，營養好吃又可以省下材料費。她不會用茶壺，直接把茶葉放在杯子裏沖泡，吃飯時亦盡量只用一個碗碟，節省洗茶具和碗碟的水費

【2】洋子用廁紙取代盒裝紙巾，她自稱已經有數十年沒有用過盒裝面紙。一卷廁紙大概售25日圓，如果每次用20cm的話可以用300次；手抽盒裝紙巾，一盒只有200張卻售60日圓，洋子認為不太化算。

【3】她會把平日購物後的收據收集起來，然後用衣夾夾起，翻過來便是一本小小的記事簿，背面的空白處可以當做memo紙使用，省下買文具的錢。

【4】所有管狀的用品，例如潤唇膏、牙膏、潤手霜等，都會用得乾乾淨淨。洋子建議將快用完的管狀容器剪開一半，然後會發現裡面還有很多還未用完的產品！儲起不同餐廳派發的外賣傳單。傳單能當作枱墊使用，不但能省下清潔餐桌的水費，還可以看著美食圖片吃飯，即使吃粗茶淡飯也特別滋味。

​​【5】洋子建議大家要有理財計劃，提前決定好當日的消費金額上限。銀包內其餘金錢用萬字夾夾起來，提醒自己不要亂花錢。

【6】出門購物前，在家裡先寫下購物清單，只寫下必需品，其他不在清單上的物品就不要買！

【7】為了防止自己購買多餘的物品，進入店舖後應該盡量縮減滯留時間，直接拿起目標商品

【8】結帳之前，洋子強迫自己歸還購物籃裡其中一樣東西，這種奇怪的取捨方法能達到直接慳錢的功效！

【9】洋子聲稱自己從來沒有花過一分錢買調味料，她會將納豆、即食麵等附送的調味包留下來，然後在煮飯時使用

【10】吃過的橙皮不要扔掉，曬乾後製成其他食品自製橙皮果醬和蜜柑茶，既美味又可以省下購買食材的費用！雖然洋子所做的事在不少人眼中是「多此一舉」，但她這樣回應：「節約這個舉動，對錢包和地球來說都是好事。」現在洋子每個星期只會產生半袋或以下的垃圾，節省之餘還非常環保！