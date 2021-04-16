撰文： 黃文希 最後更新日期： 2021-04-16 18:00

踏入4月，對於中學生還是大專生都是考試季節，想在政府自修室和Cafe以外找個寧靜地方好好溫書趕Paper？在家工作者難以專心工作？不妨考慮各式樓上收費自修室！《開罐 Opener》為大家搜羅全港高質收費自修室，今次先為大家介紹位於九龍區的4間自修室！

以下介紹的4間九龍自修室可謂各有特色，除了有樓底特高而且光線充足的「My Base」旺角分店，亦有超罕見的日式和室設計、位於觀塘的「木讀」。即睇下文睇各間自修室的環境與設施！

My Base旺角分店的採光度十足。（01圖片）

【1】旺角My Base——空間感十足

旺角店距離油麻地港鐵站只有約一分鐘路程，交通相當方便。店內樓底相當高，加上採用落地大玻璃用盡自然光，就算整體面積不算相當大，依然空間感十足。不過位於旺區的關係，人流會相對較多，若想坐到心儀位置，最好早點到現場！

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+ 11 + 11 + 11

地址：旺角彌敦道562號5樓全層 營業時間：10:30AM - 10:30PM（全年無休）

【2】木讀——日式和室設計

大多九龍區自修室均設於旺角區，木讀實屬少有位於觀塘區的自修室，方便一眾九龍東朋友。在設計方面，木讀亦罕有地以日式和室風格設計，店內除了以木質為主調外，亦有一間日式和室榻榻米。收費方面，首1小時及3小時的價錢均是是次4間中最便宜的。

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+ 8 + 8 + 8

地址：觀塘巧明街116-118號萬年工業大廈10樓D1室 營業時間：10:00AM - 10:00PM

【3】Focus——最新裝修

位於旺角鬧區的Focus於去年年尾才開始營業，屬同區中最新開設的自修室。店內除了Common Area外，亦有活動室供大家預約。價錢方面，Focus提供首次體驗及學生優惠，大學生亦一樣有份！另外亦有較少見的晚間優惠，3小時收費比一般時間平近$30！👇👇👇點圖睇環境相及收費詳情👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

地址：旺角彌敦道574-576號和富商業大廈5樓全層 營業時間：10AM - 10PM

【4】旺角Desk-one——玩味裝修

同樣位於旺角鬧區的Desk-one，面積逾3000呎，為品牌旗下人流較多的分店。此分店同樣以落地玻璃設計為主，店內設有露台，天氣好時更能遠眺獅子山。

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+ 8 + 8 + 8

地址：旺角山東街47-51號中僑商業大廈23樓(入口在瓊華中心旁) 營業時間：11AM -10:30PM

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九龍區以外，港島區一樣有不少選擇，當中最具新鮮感的必數Desk-one與香港維港凱悅尚萃酒店合作、以酒店房改建而成的自修室。當中格局不但與酒店一般的設計一樣，更特別是房內能看到海景，chill住溫書不是夢！

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+ 16 + 16 + 16

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