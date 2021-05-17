日記者偵查5名女童拐殺案找到真兇　警察竟刻意放生全因駭人內幕

撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-05-17 07:00

帶小朋友外出，就算治安再良好，家長都有責任好好看顧孩子。日本一宗女童失蹤案，背後竟牽涉另外4宗女童被誘拐殺人的案件。追查該事件的記者更通過重重分析，最終找出真正兇手的身份，然而日本警方卻因為一個理由而刻意放生，真兇至今仍未被逮捕。

（影片截圖）

日本YouTuberあるごめとりい上載影片講解震驚日本人的「橫山由加里誘拐事件」，背後原來是一宗連環誘拐事件。起初警察完全找不到相關線索，然而在經過記者清水潔在10年後的調查，終於找出兇手的真實身份，而且向警察告發，無奈的是警察竟然因為一個原因而故意放生兇手！

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同場加映︰日女護士殺母分屍竟獲全國同情兼輕判 殺人後發文︰終於打倒怪物

父母期望子女成材是很正常的事，然而過度逼迫只會造成反效果。日本發生一宗倫常慘案，一名護士殺母分屍震撼全國，但最後該名女犯人不但獲得輕判，而且全國都同情她的遭遇，原來女兒弒母背後暗藏一個心酸故事。

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同場加映︰日渣男背妻偷食4女 情人與正印意外成閨密 組復仇者聯盟大報復

情敵可以做朋友嗎？日本近日有一個渣男背妻偷吃4個女人，本以為神不知鬼不覺。怎料其中兩個受騙人竟然奇跡相遇成為朋友，詳談之下才發現她們的男友竟然是同一個人！最後4名被騙女生更找上正印，奇跡地聯手討伐渣男！

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