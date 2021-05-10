撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-10 18:59

人氣男團MIRROR近日在九展舉行演唱會，成城中熱話；另一方面，ERROR的綜藝節目《ERROR自肥企画》憑爆笑、玩得的惡搞風格，成功召回一班觀眾睇電視。從《全民造星》到現在成為全城熱捧新星，16位男生出道將近3年的時間，回顧MIRROR＋ERROR成長史，各位「鏡粉」覺得誰變了最多？

MIRROR一連六場「MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021」演唱會成為城中熱話，一票難求。（IG@mirror.weare）

人氣男團MIRROR一連六場於九展舉行成軍兩周年演唱會，一票難求，成為全城熱話，一眾鏡粉大讚12子進步神速，更齊齊集氣希望能推到上紅館再開騷。同一時間ERROR的綜藝節目《ERROR自肥企画》憑創新、敢玩、惡搞風格，深受網民喜愛。MIRROR和ERROR 16位男生從《全民造星》到現在成為全城討論對象，快將3年的時間，各人暴風式成長，回顧歷來造型各位「鏡粉」覺得誰變了最多？

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同場加映：17個超爆笑明星姓名諧音食字

「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？

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