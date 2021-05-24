撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-24 18:43

買書，看書名能知大概書中內容。同理，睇劇應該可憑劇名推斷劇情吧！錯了，無綫TVB劇集就是如此的出人意表，看完整套劇集，回頭再看看劇名，你發現好像沒甚麼關係。

《魚躍在花見》劇照

TVB劇集《伙記辦大事》大結局，有劇迷直言睇完整套劇集，都不知道劇名中的「辦大事」到底是辦了件甚麼大事。而較早前播完的《逆天奇案》，亦有網民有同感，看畢31集都不知道到底劇中哪一件才是劇名中的逆天級奇案！曾經電影汁撈飯的大家，有沒有看過哪一套劇，看了劇名甚至看完了整套劇，都搞不清劇名與劇集到底有甚麼關係的呢？

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