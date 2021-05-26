撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-26 07:00

陳冠希（Edison）當年憑帥氣外表、叛逆氣質、以壞男孩形象迷到萬千少女。日前，Edison在個人IG分享NBA觀賽打咭照，照片中Edison驚見發福M字額，讓不少網民大呼「童年男神崩壞了」。

edcee3000@Instagram

90後追星的心酸莫過於眼見現在當紅的明星比自己年紀小，兒時的偶像大多成為了人父人母，減少幕前曝光。日前，陳冠希（Edison）在個人IG分享NBA觀賽打咭照，只見Edison發福不少，剪了一頭短髮後驚見M字額，不少網民留言指「男神崩壞了」。那些年大家曾追過的男神，他們的近況現在又如何呢？

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據說，學生相和証件相是檢驗一個人顏值的最佳方法。小時候還未懂化妝、Gel頭、打扮仍是一個「小薯嘜」，到長大後懂得裝扮，變化超大猶如「變臉」。以下16位明星學生時期青澀的相片，你又見過未？有的從小靚到大，有人長大後「換臉」，又有的超凍齡，神顏十年如一日，你又認得幾多個？

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影帝張家輝和關詠荷於2003年結婚後誕下女兒張童，多年來一直鮮有曝光。不過近日有內地網民於抖音上載一條於2018年拍攝的短片，只見短片中張童不時依偎在爸爸身旁，看來感情不俗，而更讓人注目的則是其樣貌似足張家輝和關詠荷，尤如二人的混合體！



娛樂圈中其實都有許多「基因強大」的例子，不少星二代的模樣跟爸媽可謂如出一轍，名乎其實「出街失散都搵得返」！

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